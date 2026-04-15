Vía libre para la reelección de Baño al frente de la Cámara de Comercio de Alicante

Concluido el plazo de presentación de candidaturas en cada uno de los sectores con derechos a representación en el nuevo pleno de la Cámara de Comercio de Alicante (que expiraba hoy a las 14 horas) todo parece indicar que el actual presidente de la entidad cameral, Carlos Baño, no tendrá rival en su camino a la reelección.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Alicante, tan solo en los grupos Grupo 1 Industria Extractiva y Energética, Grupo 8 Actividad Comercial y el Subgrupo 9.2 Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas se han registrado candidaturas no consensuadas con la actual dirección. En todos los demás, la presentación de listas ha seguido el criterio de la continuidad, respaldando al equipo que desde 2022 lidera Baño. Un total de 8 empresas para 40 puestos.

A este aparente cierre de filas contribuye el apoyo decidido de las principales asociaciones empresariales de la provincia —AVECAL, FETRAMA, FOPA, FEMPA, APHA, APHEA y FACPYME— y de las entidades de dimensión más transversal, como la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), que preside César Quintanilla. Todas ellas han apostado por mantener una estructura de estabilidad en el seno de la Cámara, en un contexto de apoyo a su gestión y a la independencia del empresariado frente a agentes externos.

Salvo sorpresa de última hora (las candidaturas se harán oficiales el próximo viernes) todo apunta a que la opción de articular una alternativa sólida frente a Baño se ha evaporado. Atrás queda la posibilidad de que desde un sector mediático y político de la provincia triunfe en su intento hasta el último momento por contraponer un candidato a Carlos Baño armando una alternativa sólida en el proceso electoral que comienza ahora.

Y eso que lo han hecho aprovechando el momento de incertidumbre generado por la investigación judicial abierta sobre el supuesto fraude de 100.000 euros en las campañas del bonocomercio de 2023 y 2024, gestionadas a través de FACPYME, que Baño también preside. Con la participación indirecta de la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, que alentó una respuesta a la candidatura de Baño el 31 de marzo afirmando que "decisiones no muy acertadas se verán contestadas por personas razonables"

Sin embargo, ese episodio parece que lejos de debilitar su posición, ha terminado reforzando el sentimiento de unidad en torno a su figura, en parte por la percepción de que el proceso judicial aún no ha determinado responsabilidad alguna y que Baño continúa manteniendo el respaldo mayoritario del tejido empresarial.

Un liderazgo con perfil pragmático

Carlos Baño asumió la presidencia de la Cámara de Comercio en 2022 con la voluntad declarada de rejuvenecer la institución y acercarla más al pequeño y mediano empresario. De formación empresarial y con larga trayectoria en el sector comercial, Baño ha sido impulsor de iniciativas de digitalización, programas de internacionalización y redes de apoyo a emprendedores locales. Su mandato se ha caracterizado por la búsqueda de consensos y por la defensa de un modelo de gestión más dinámico, que permita a la Cámara recuperar influencia ante el entramado administrativo y político de la Comunidad Valenciana.

Bajo su dirección, la entidad ha reforzado proyectos como los bonos de consumo para fomentar las compras en comercios locales y la colaboración con ayuntamientos y asociaciones sectoriales. También ha promovido una mayor participación en ferias internacionales, potenciando la marca "Alicante como territorio empresarial y turístico con valor añadido".

Un relevo improbable

Diversas fuentes del empresariado alicantino reconocen que hacía años que no se veía un nivel de consenso tan amplio en torno a una renovación. La reelección de Baño se percibe casi como automática, no solo por la falta de alternativas creíbles, sino porque su gestión ha permitido mantener una etapa de estabilidad tras años de tensiones internas y disputas orgánicas en el seno de la Cámara.

La nueva composición del pleno, en la que estarán representados los distintos sectores productivos de la provincia, servirá para confirmar el alcance real del respaldo a su liderazgo y marcará las prioridades para los próximos cuatro años: apoyo a la digitalización empresarial, impulso de la formación para jóvenes y fortalecimiento del papel de Alicante en la futura estrategia económica de la Comunidad Valenciana.

Así, salvo un giro inesperado en los últimos días, todo indica que Carlos Baño tiene vía libre para continuar al frente de una institución que, pese a los sobresaltos judiciales y mediáticos recientes, encara un nuevo mandato con la intención de consolidar su papel como referente del empresariado alicantino y motor de cohesión económica en la provincia.