Ya ha entrado en vigor: podrás alargar tu contrato de alquiler 2 años más y no podrán subirte más del 2% la renta

Los inquilinos pueden solicitar ahora la extensión de sus contratos de alquiler hasta dos años adicionales y limitar la subida de la renta al 2%

La medida entra en vigor de inmediato, pero no está completamente asegurada: el Gobierno aún no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para que el Real Decreto-ley 8/2026 sea convalidado, por lo que podría ser revisado o derogado en los próximos meses.

El real decreto, aprobado el 20 de marzo y publicado en el «BOE» el 21 de marzo, introduce dos medidas clave en materia de arrendamiento: la prórroga obligatoria de contratos de alquiler por un máximo de dos años y un límite del 2% en la actualización anual de la renta.

Según el BOE, "en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes, se aplicará, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales”, manteniendo las condiciones actuales del contrato.

En cuanto a la actualización de la renta, el decreto señala que "la variación anual de la renta no podrá exceder del dos por ciento", incluso si el arrendador es un gran tenedor de vivienda.

Estas prórrogas se podrán aplicar a los contratos cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027 o a los que concluyan el periodo de prórroga tácita.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que el decreto entró en vigor el 22 de marzo, pero todavía no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación, por lo que podría ser revisado o derogado en los próximos meses.

La necesidad de estas medidas se explica en el propio BOE: "resulta necesario tomar medidas extraordinarias y urgentes para evitar que la carga media del coste del alquiler supere el treinta por ciento de los ingresos medios de los hogares".

La norma reconoce además que la guerra de Irán impacta en los precios de la energía y, por tanto, en la inflación y en la actualización de los contratos de alquiler.

En la provincia de Alicante, esta protección llega en un momento crítico. Según un estudio publicado por Idealista, la oferta de vivienda en alquiler ha caído más de la mitad desde 2020, mientras que los precios han subido un 73%.

Esta combinación de escasez y encarecimiento hace que cada vivienda disponible reciba muchas más solicitudes que antes, dificultando aún más el acceso al alquiler.

Muchos contratos firmados tras la pandemia están ahora llegando a su fin, y las renovaciones pueden llegar con incrementos de hasta el 40% respecto a 2020, consolidando la tensión en el mercado local.