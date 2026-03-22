Agricultura anuncia una ayuda de 9 millones para impulsar el uso racional del agua en el regadío valenciano

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciado este domingo la convocatoria de una ayuda de 9 millones de euros en ayudas para la Utilización Racional del Agua, destinadas a seguir modernizando el regadío de la Comunitat Valenciana y a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos.

Estas ayudas permitirán actuar sobre los sistemas de riego para optimizar el uso y la gestión del agua mediante la implantación de riego localizado, el incremento de la capacidad de embalse, la reutilización de aguas depuradas para riego, el impulso de las energías renovables, la disminución del coste energético, el aumento de la eficiencia y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Barrachina ha realizado este anuncio durante la jornada conmemorativa del Día Mundial del Agua organizada por FECOREVA en Elche, en la que se ha presentado el libro El regadío de la Comunitat Valenciana. Significados y valores territoriales y se ha hecho entrega de la Medalla de Plata de la federación a José Alberto Comos.

Durante su intervención, el conseller ha defendido que la política hídrica debe asentarse en hechos, inversiones y planificación útil para garantizar el presente y el futuro del campo valenciano.

El conseller ha subrayado que la Comunitat Valenciana convive con una doble realidad marcada por episodios de lluvias torrenciales y por una sequía estructural que obliga a reforzar las infraestructuras, la modernización del regadío y la seguridad hídrica.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España inversión, planificación y decisiones basadas en criterios técnicos para responder a los desafíos de un territorio especialmente expuesto a los fenómenos extremos y al estrés hídrico.

Asimismo, Barrachina ha reivindicado la cultura del agua de la Comunitat Valenciana como una forma de entender el territorio construida a lo largo de los siglos a base de esfuerzo, conocimiento y aprovechamiento eficiente de cada recurso disponible.

En esta línea, ha puesto en valor el hallazgo del Assut de l’Argamassa, una infraestructura de 130 metros levantada hace veinte siglos sobre el río Alebus, hoy Vinalopó, que demuestra que ya en época romana esta tierra respondió a la aridez y a los excesos del agua con ingeniería, gestión e infraestructuras.

Barrachina ha señalado que esa herencia sigue plenamente vigente y obliga hoy a defender con la misma determinación las infraestructuras que garantizan la seguridad, el abastecimiento y la actividad agraria.

Por ello, ha reclamado al Estado una apuesta decidida por la revisión técnica, el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas estratégicas, y ha insistido en que la prevención frente a la sequía y frente a las lluvias torrenciales empieza por contar con obras seguras, actualizadas y bien gestionadas.

En esta misma línea, el conseller ha reiterado la defensa del Trasvase Tajo-Segura como una infraestructura irrenunciable para el abastecimiento, la actividad agraria y la estabilidad hídrica del sureste español.

Ha advertido de que la eficiencia valenciana no puede convertirse en un castigo para esta tierra y ha defendido que cualquier decisión sobre el agua debe adoptarse con rigor técnico, seguridad jurídica y visión de Estado.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España que "repare la balsa de San Diego para poder garantizar el trasvase Júcar-Vinalopó y las inversiones del Vertido 0 de la bahía de Alicante para poder tener agua para los regantes y mejorar la calidad del agua desde el punto de vista mediomabiental".

Durante su intervención, Barrachina ha puesto en valor el esfuerzo inversor de la Generalitat en materia de agua y regadío. En concreto, ha recordado que el Consell ha movilizado 38,8 millones de euros en modernización, 69,4 millones en infraestructuras hídricas y 110 millones en obras de resiliencia.

También ha destacado los 17 millones de euros en ayudas directas por sequía para 29.500 profesionales y los 32 millones destinados al seguro agrario.

Además, ha remarcado que la Generalitat ha incrementado un 60 % la inversión en infraestructuras hídricas y modernización de regadíos, hasta alcanzar 96,5 millones de euros en esta legislatura, y ha defendido que modernizar el regadío valenciano es consolidar un modelo más eficiente, competitivo y sostenible.

Por último, el conseller ha concluido reafirmando el compromiso del Consell con una política hídrica seria, útil y pegada al territorio, basada en la inversión, la planificación y la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana.

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo lo que esta tierra ha construido con esfuerzo durante siglos. Seguiremos defendiendo el agua, las infraestructuras y el futuro del campo valenciano", ha señalado.