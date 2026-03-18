Ya es oficial: Sitval busca a 73 nuevos trabajadores para incorporarlos a sus estaciones de la Comunidad Valenciana

Trabajar en el sector público vuelve a abrir una puerta de acceso al empleo en la Comunitat Valenciana. La Sociedad de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL) ha lanzado una oferta pública para incorporar a 73 nuevos trabajadores, con el objetivo de reforzar el servicio y ampliar su red de estaciones en el territorio.

En un contexto en el que la estabilidad laboral, las condiciones reguladas y las oportunidades de desarrollo profesional convierten al empleo público en una opción cada vez más atractiva, este tipo de convocatorias gana protagonismo.

Las nuevas plazas de SITVAL se enmarcan precisamente en esa línea: consolidar plantilla y mejorar la atención a los ciudadanos en un servicio esencial.

La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), permitirá no solo aumentar el número de trabajadores, sino también avanzar en la expansión del servicio de ITV, con la apertura de nuevas estaciones y el refuerzo de las ya existentes.

La incorporación de estos 73 empleados permitirá a SITVAL superar los 1.000 trabajadores en plantilla, -actualmente cuenta con 965-, y reforzar la red de 27 estaciones, entre fijas y móviles, repartidas por toda la Comunitat Valenciana.

Además, esta oferta de empleo hará posible la apertura de tres nuevas estaciones provisionales en Onda, Segorbe y Torrent, una medida con la que la Generalitat busca dar respuesta a la creciente demanda del servicio.

Según ha señalado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, esta convocatoria supone "dar un paso más hacia la normalización del servicio de las ITV en la Comunitat Valenciana tras el caos provocado por la reversión que impulsó la anterior administración".

En la misma línea, Cano ha destacado que la Generalitat ya ha impulsado medidas previas como el acuerdo laboral con los trabajadores o la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y que esta oferta permitirá "reforzar el servicio y ampliarlo en los puntos en los que más falta hace, como en la provincia de Castellón".

Nuevas estaciones

Las tres nuevas instalaciones contarán con estructuras adaptadas a su capacidad. Las estaciones de Onda y Segorbe dispondrán de una línea de inspección cada una y un equipo de cuatro inspectores, mientras que la de Torrent, con mayor volumen de actividad, contará con dos líneas y seis inspectores.

De acuerdo con los informes técnicos, estas nuevas infraestructuras permitirán absorber unas 52.000 inspecciones anuales, lo que contribuirá a reducir los tiempos de espera y mejorar la accesibilidad del servicio.

La previsión es que comiencen a operar de forma inmediata con el personal autorizado actualmente, aunque no se descarta ampliar la plantilla en el futuro si la demanda sigue creciendo.

Requisitos

Para optar a uno de estos puestos como operario en ITV es necesario contar con formación específica en el ámbito de la automoción. Se exige, como mínimo, un título de Técnico en Electromecánica o Técnico Superior en Automoción, -o certificados profesionales equivalentes-, además de tener al menos 18 años y disponer del permiso de conducir tipo B en vigor.

También es imprescindible cumplir con los requisitos administrativos, como tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, o bien contar con permiso de residencia y trabajo en España. En el caso de aspirantes extranjeros, se exige acreditar un nivel mínimo de español.

Más allá de la formación, el puesto requiere ciertas condiciones físicas y aptitudes personales. Los trabajadores deben contar con buena capacidad visual y auditiva, movilidad suficiente para desenvolverse en la estación y resistencia a entornos con ruido o gases. Aunque también hay algunas plazas reservadas para personas con discapacidad.