César Rodríguez (Euroval): "Sin oferta suficiente, los precios de la vivienda van a seguir con una tendencia al alza en Alicante"

El mercado inmobiliario en la provincia de Alicante continúa marcado por el encarecimiento de la vivienda, una tendencia que, según los expertos, no cambiará a corto plazo mientras la oferta siga siendo insuficiente para cubrir la demanda existente.

Los datos de la sociedad de tasación Euroval sitúan el valor medio tasado de la vivienda en la provincia de Alicante en 2.100 euros por metro cuadrado construido. Esta cifra refleja la presión que vive el mercado residencial, con diferencias significativas entre municipios.

En la capital alicantina el valor medio alcanza los 2.120 euros por metro cuadrado, mientras que en Elche se sitúa en 1.450 euros. Por su parte, Orihuela registra un precio medio tasado de 2.240 euros, Torrevieja de 2.168 euros y Benidorm alcanza los 3.082 euros por metro cuadrado, una de las cifras más elevadas de la provincia.

Como dato destacado, el municipio con el valor unitario de tasación más alto es Xàbia/Jávea, donde el precio alcanza los 3.591 euros por metro cuadrado construido.

EL ESPAÑOL de Alicante ha mantenido una conversación con el director del área técnica de la sociedad de tasación Euroval, César Rodríguez, para analizar el funcionamiento del mercado y el papel que desempeñan las tasaciones cuando un comprador solicita financiación bancaria.

Rodríguez explica que cuando un cliente pide una hipoteca, la entidad financiera solicita una tasación del inmueble conforme a la normativa ministerial ECO, con el objetivo de determinar su valor real. Sin embargo, en ocasiones este valor no coincide con el precio acordado en la compraventa.

El experto señala que esta diferencia suele deberse a "discrepancias registrales" o a ampliaciones en la vivienda que no pueden tenerse en cuenta al aplicar estrictamente la normativa vigente.

Durante la visita al inmueble, el técnico recalca que uno de los aspectos más importantes es verificar correctamente la finca registral. También se analiza el entorno, el estado de conservación del inmueble y sus calidades.

"Es importantísimo porque imagínate luego ocurre una ejecución hipotecaria, el banco se queda el inmueble y se está quedando una finca que no es la que se ha valorado o la que el cliente ha comprado", advierte.

Discrepancias con la tasación

Cuando la tasación resulta inferior a lo esperado, el comprador tiene varias alternativas. Según explica Rodríguez, una de ellas es aportar más recursos propios para cubrir la diferencia, aunque también es posible renegociar el precio con el vendedor.

Otra opción consiste en abrir una reclamación ante la sociedad de tasación si el cliente detecta algún error o puede aportar nueva documentación que justifique una revisión del valor.

Además, el especialista recuerda que los bancos no cuentan con tasadores propios, por lo que el comprador puede solicitar una tasación a cualquier sociedad homologada y utilizarla para negociar con distintas entidades financieras.

El volumen de trabajo que maneja Euroval refleja la actividad del sector. La compañía realizó el pasado año unas 70.000 valoraciones en España y Portugal.

En la provincia de Alicante registraron 3.600 operaciones, concentradas principalmente en Alicante capital, que representa el 35 % del total, seguida de Elche con un 20 % y Orihuela con un 14 %.

Precios al alza

En cuanto a la evolución del mercado, Rodríguez se muestra claro sobre la tendencia actual de los precios. El director del área técnica asegura que el encarecimiento responde principalmente a la escasez de vivienda disponible y al fuerte interés inversor, especialmente internacional, en zonas como la provincia de Alicante.

"Mientras no haya una oferta suficiente para que la demanda esté satisfecha, esos precios evidentemente van a seguir con una tendencia al alza", afirma.

A este problema estructural se suman los elevados costes de construcción que se dispararon tras la pandemia. Este incremento encarece los proyectos de los promotores y termina repercutiendo en el precio final de las viviendas.

No obstante, el experto reconoce que el mercado también depende de factores macroeconómicos y de la situación internacional, lo que dificulta realizar previsiones a largo plazo con total certeza.

Como ejemplo del cambio que ha experimentado el mercado, Rodríguez menciona el caso del municipio alicantino de Sant Joan d'Alacant, que durante años fue una alternativa más asequible frente a la capital.

Sin embargo, el auge del alquiler universitario y nuevos desarrollos urbanísticos como Nou Nazaret han disparado los precios en la zona.

"Sant Joan era una alternativa económica, pero hace tiempo que dejó de serlo", sentencia.