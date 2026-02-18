San Vicente presenta el mayor presupuesto de su historia: 60 millones centrados en empleo, servicios y seguridad

San Vicente del Raspeig tendrá en 2026 más de 60 millones de euros de presupuesto, la mayor cantidad de su historia, y que tendrá como pilares el fomento del empleo, la mejora de servicios y el refuerzo de la seguridad.

El alcalde, Pachi Pascual, ha detallado este plan presupuestario, que aumenta un 7 % su cuantía respecto a las cuentas de 2025 y que tiene como objetivo "mejorar los servicios y las infraestructuras, fomentar el empleo y dinamizar la ciudad".

Las cuentas mantienen la rebaja del 5 % del IBI para los sanvicenteros para "mantener una política fiscal de contención y no aumentar ninguna tasa, más allá de la de recogida de residuos, a la que estamos obligados", ha explicado el alcalde.

El presupuesto aumenta su gasto en prácticamente todas las áreas, siendo el fomento del empleo (+51 %), el transporte público (+40 %), la seguridad y movilidad (+12 %), el deporte (+17 %) o la vivienda y urbanismo (+6 %) algunas de las subidas más destacadas.

En cuanto a personal, se aumenta el gasto con la creación de ocho nuevas plazas en la plantilla municipal, que corresponden a cuatro policías locales, dos trabajadores sociales y dos personas como auxiliares de servicios y deportes.

También se implanta la segunda fase de la carrera profesional.

"Al final es una apuesta por el mayor activo que tiene el Ayuntamiento, que son sus funcionarios y quienes hacen que este funcione", ha destacado Pascual.

En el área de inversiones se incluyen los más de 20 millones de euros que están en ejecución o que se van a ejecutar a lo largo del año para completar las obras de modernización en calles, la creación del solar de la fiesta, el albergue o vallados.

Como novedad, también se incluye una partida de 35.000 para mejorar la gestión de emergencias en el municipio.

En palabras del propio alcalde, se trata de "un presupuesto realista y prudente, pero al mismo tiempo ambicioso por cumplir los compromisos con los que nos presentamos a las elecciones y con los que llegamos al gobierno, que es cumplir con lo que el ciudadano está demandando".

El acuerdo de los presupuestos se ha producido tras "limar las discrepancias" con Vox, partido con el que gobierna el PP en el municipio.

"Es un trabajo muy duro, con muchas negociaciones; al final somos dos partidos distintos, pero tenemos una preocupación común, que es ofrecer los mejores servicios", ha concluido el regidor sanvicentero.