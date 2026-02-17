La ilicitana PLD Space lanzará en 2027 los primeros satélites 5G de Sateliot en la primera misión privada 100% española

La empresa ilicitana a PLD Space, especializada en transporte espacial, y Sateliot, operador de telecomunicaciones satelitales 5G, han firmado un contrato comercial para el lanzamiento de los dos primeros satélites 5G D2D (Direct to Device) de altas capacidades de la compañía.

El acuerdo incluye el lanzamiento de dos satélites Tritó planos, de unos 160 kilos de peso cada uno, y su posterior despliegue en una órbita LEO. El vuelo se realizará en una misión dedicada del MIURA 5 y está previsto para 2027.

La operación consolida la primera misión espacial privada 100% española y pone el foco en la capacidad nacional para cubrir toda la cadena de valor del sector, desde la fabricación hasta el lanzamiento, las operaciones y la explotación.

La elección de PLD Space por parte de Sateliot se apoya en la capacidad del MIURA 5 para ofrecer un servicio independiente y dedicado, adaptado a las necesidades específicas del cliente.

Según destacan ambas compañías, esto garantiza las mejores condiciones de lanzamiento para desplegar la infraestructura espacial.

Gracias a esta propuesta de valor, Sateliot toma ventaja frente a otros competidores que deben compartir el lanzamiento con más operadores, una fórmula habitual en el sector que limita la flexibilidad en el despliegue.

Miura 5, de PLD Space

MIURA 5 es el lanzador orbital reutilizable de dos etapas para pequeños satélites de la familia MIURA, diseñado, fabricado y operado por PLD Space. Su misión es ofrecer servicios de lanzamiento fiables y personalizados, con el objetivo de garantizar la soberanía tecnológica europea en transporte espacial.

En este contexto, el acuerdo con Sateliot se interpreta como un paso relevante dentro del dinamismo del ecosistema espacial español, que busca consolidarse como actor competitivo en el acceso al espacio y las comunicaciones desde órbita.

Satélites Tritó

La nueva generación de satélites Tritó de Sateliot supone un salto cualitativo en capacidad y rendimiento, especialmente en defensa y seguridad, gracias a la mayor potencia operativa de su carga útil.

Estos satélites no solo podrán ofrecer conectividad dual a dispositivos IoT, sino que dotarán a Europa de conectividad D2D para conectar unidades móviles con servicios de datos, voz y vídeo basados en el estándar 5G.

La compañía señala que estas capacidades permitirán desplegar aplicaciones críticas en seguridad, protección civil y defensa, reforzando la resiliencia de las redes.

"Fundé PLD Space hace 14 años para que esto ocurriera, nuestra alianza con Sateliot es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo. Demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes. El nivel de competitividad de esta aproximación es inédito en nuestro sector", señala Raúl Verdú, cofundador y Chief Business Development Officer de PLD Space.

"Para PLD Space, la prioridad es que los satélites de Sateliot estén en la órbita requerida en el tiempo requerido".

"Con este acuerdo, cumplimos con dos premisas que tenemos desde que pusimos en marcha Sateliot, autonomía y soberanía nacional y europea. Al lanzar nuestros satélites con una empresa española como la nuestra, apostamos por la Marca España y por garantizar la conectividad D2D en todo el mundo y en cualquier escenario, con capacidades reforzadas para defensa y seguridad, además de uso civil, actuando así como un respaldo estratégico cuando las redes terrestres no llegan o fallan", afirma Jaume Sanpera, cofundador y consejero delegado de Sateliot.