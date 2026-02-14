Andrés, abogado: "Si firmas unas arras confirmatorias, te pueden obligar a pagar el total aunque no quieras"

Comprar o vender una vivienda no es una operación cualquiera. Para la mayoría de las personas es la decisión económica más importante de su vida y, aun así, se afronta muchas veces con un nivel de desconocimiento preocupante.

Porque el derecho inmobiliario no solo va de firmar un contrato y entregar unas llaves. Va de entender qué se está comprando, qué riesgos existen y qué consecuencias tiene cada cláusula. Y ahí es donde, en demasiadas ocasiones, el comprador o el vendedor va 'a ciegas'.

De ahí la importancia de acudir a profesionales del sector inmobiliario, notarios o abogados especializados, que detecten problemas antes de que se conviertan en un pleito.

Con esa idea, el abogado especializado Andrés Martín Pedreda La Porta impartirá los próximos 26 y 27 de febrero un curso de Derecho Inmobiliario en el Auditorio Nobo Empresas de Alicante, organizado por Inmoadal.

El mercado inmobiliario se ha convertido en un terreno especialmente delicado para quien no domina los aspectos legales. La hiperregulación, la falta de oferta y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas han aumentado el riesgo de cometer errores caros.

Así lo advierte Andrés Martín Pedreda La Porta, abogado especializado que ejerce en toda España y asesora a grandes multinacionales del sector. Según ha contado a EL ESPAÑOL de Alicante, el principal fallo es creer que una compraventa se puede gestionar sin preparación técnica.

Y no solo por parte de los consumidores. El letrado también pone el foco en el intrusismo dentro del sector. Aunque percibe una voluntad creciente de formación, su postura frente a la mala praxis es tajante: "A los 'piratas' inmobiliarios yo los demando".

Contratos hechos con IA

Uno de los fenómenos más recientes que preocupa al abogado es la confianza excesiva en la tecnología aplicada a documentos legales. Su experiencia, dice, ya le ha dejado casos llamativos.

"Tengo clientes que me han llegado a pasar borradores de contratos hechos con IA citando leyes mexicanas", relata. El problema, explica, es que muchos usuarios descargan modelos sin supervisión y acaban firmando documentos con errores graves o con normativa que no corresponde a España.

A esto se suma que gran parte de la información legal en internet está desactualizada o no se ajusta al caso concreto, lo que puede llevar al comprador a 'sabotearse' eliminando derechos clave del contrato sin saberlo.

Cuidado con las arras

Si hay un punto especialmente peligroso en una compraventa, para Martín Pedreda es el momento de las arras. Y en particular, las confirmatorias.

El abogado sostiene que la compra de una vivienda hoy implica una complejidad técnica enorme: urbanística, registral, catastral e incluso relacionada con el blanqueo de capitales.

Por eso lanza una comparación directa: "Hoy en día un consumidor no es capaz de comprar una vivienda solo: es como intentar operarse en un quirófano sin ser médico".

El letrado advierte de que ni siquiera los bancos revisan cuestiones críticas como las afecciones urbanísticas o la coordinación catastral, ya que se limitan a la tasación. Y eso provoca que se firmen documentos peligrosos.

La clave está en distinguir entre arras penitenciales y confirmatorias. Las primeras permiten desistir perdiendo la señal. Pero las segundas obligan a cumplir el contrato. "Si firmas unas arras confirmatorias ya has comprado el piso: te pueden obligar a pagar el total aunque no quieras", alerta.

Según explica, si se inicia una acción resolutoria, el comprador puede enfrentarse a una demanda por el valor total del inmueble. Un escenario que muchos desconocen hasta que ya es demasiado tarde.

La evolución del sector

Al valorar la evolución del sector en los últimos diez años, el abogado describe un panorama con luces y sombras.

Por un lado, reconoce que los mecanismos registrales y notariales ofrecen hoy más seguridad que antes. Pero por otro, denuncia una situación crítica en el alquiler y la ocupación.

"La desprotección del propietario ante los desahucios es absoluta: el particular es quien está sosteniendo la ayuda social", concluye, lamentando que la responsabilidad del Estado se haya trasladado al ciudadano.

Curso de Derecho Inmobiliario

El curso que Martín Pedreda impartirá en Alicante se celebrará los días 26 y 27 de febrero de 2026 en el Auditorio Nobo Empresas, situado en la Carretera de Ocaña, 17.

La formación se estructura en tres módulos de cuatro horas y un módulo adicional de tres horas, y permite obtener certificados por cada módulo superado. En caso de asistir y superar los cuatro, se entrega la certificación de Experto en Derecho Inmobiliario.

Los módulos abordan Derecho Contractual Inmobiliario, Derecho Registral Inmobiliario, Derecho de Consumo Inmobiliario y Derecho Catastral y Urbanístico Inmobiliario.