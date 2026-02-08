César Quintanilla (CEV Alicante): "Corremos el riesgo de convertirnos en una economía de bajo valor añadido"

Doctor en Farmacia, César Quintanilla asumió el legado empresarial de su familia y creó su propia empresa Laboratorios Q Pharma. Presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), a finales del año fue elegido presidente de la patronal autonómica en la provincia de Alicante (CEV). Desde entonces ha establecido junto a su equipo una nueva hoja de ruta de la organización empresarial para que tenga más voz y autonomía.

Preside UEPAL y ahora la CEV en Alicante: ¿Qué cambios concretos se va a notar el pequeño y mediano empresario en la provincia de Alicante?

Estamos intentando que tengan más voz los empresarios, trabajar en los problemas que les preocupan. Al final la economía va bien, pero es cierto que no va bien para todo el mundo. Hay dos velocidades. Las grandes empresas van muy bien, pero a las pymes y autónomos les cuesta más el día a día. Queremos ser su voz porque sobre todo estas pequeñas empresas al final es el tejido productivo de la provincia de Alicante.

Este diario preguntó al presidente autonómico la semana pasada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y manifestó que “No es grave que no se aprueben, pero sí recomendable”, y comentó la situación de la provincia.

Nosotros tenemos que pedir que haya presupuestos, es una obligación constitucional y necesaria. Es la principal ley que tiene que sacar un Congreso y un Gobierno para trabajar. Eso siempre. En el caso de Alicante, que haya una prórroga por cuarto año consecutivo de unos presupuestos que fueron muy lesivos para la provincia, porque nos dejaban en la cola de inversión por habitante. Está siendo realmente dramático, nos ha hecho mucho daño. Por eso abogamos mucho por que se acabe esta polarización política.

" Los grandes partidos se tienen que sentar y poder llegar a acuerdos, al menos en las grandes decisiones como son unos presupuestos"

Entendemos que los grandes partidos se tienen que sentar y poder llegar a acuerdos, al menos en las grandes decisiones como son unos presupuestos. Sería muy bueno que los hubiera. En infraestructuras estamos a la cola y aunque es cierto que hay mecanismos contables que pueden paliar un poco la situación, está siendo muy difícil.

¿Qué infraestructuras son las que principalmente demandáis?

Hace 5 años sacamos un decálogo de las 11 infraestructuras necesarias. Desgraciadamente siguen siendo las mismas 11. Vamos a hacer una actualización.

Se hizo el acceso al aeropuerto.

Sí, bueno, y la circunvalación, la AP-7 se ha hecho gratuita. Nada más, es muy triste. A veces nos juntamos con los políticos y nos dicen que sí, que se está haciendo una inversión real. Pero siempre les tenemos que contestar que en otros sectores pueden decir que son números, pero en el caso de infraestructuras es muy obvio. Si hay que desdoblar una carretera y la carretera no está desdoblada, que no nos cuenten nada. El problema de las infraestructuras no es a día de hoy, que estemos colapsados, que lo estamos. El problema es que para desdoblar la nacional de Torrevieja o la carretera de Madrid van a pasar muchos años y vamos a perder mucha competitividad.

El presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, en la sede de patronal. Iván Villarejo

En principio el año que viene estaba previsto que llegase la alta velocidad del Corredor Mediterráneo. No sé si con los últimos sucesos han preguntado al Gobierno la situación.

Sí, el ministro Puente lo prometió en la última jornada que hizo AVE del Corredor Mediterráneo en Valencia hace menos de dos meses.. Prometió que las tres capitales de la provincia de la Comunidad Valenciana estarán conectadas por tren de alta velocidad en 2027. Nadie nos ha dicho lo contrario, pero hay un historial de incumplimiento. Ahora con los últimos desgraciados acontecimientos, no toca hablar de esto.

El peso del sector servicios ronda ya cerca de tres cuartas partes del PIB provincial y la industria sigue perdiendo terreno. Usted viene del sector industrial.

Sí, Alicante corre el riesgo de convertirse en una economía de bajo valor añadido. Ese es uno de los objetivos que tenemos en este nuevo mandato de la CEV Alicante. Cuando mira los rankings, somos la cuarta provincia por población, la quinta por aportación al PIB. Pero justo cuando miras el PIB nominal, el PIB por habitante, somos la 42. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos empleo sin demasiado valor añadido. Debemos trabajar para generar un entorno que fomente la innovación y que fomente empresas con valor añadido.

Es verdad que es verdad que en Alicante tenemos dos realidades, la costa muy turística y el interior más industrial. Es verdad que tenemos que trabajar más por la industria, no solo por generar mayor PIB y mayor valor añadido. También porque la industria tiene un factor que ancla el empleo al territorio cuando vienen crisis, que desgraciadamente vendrán.

El hecho de que la economía se base en pymes y autónomos, ¿es un problema para la generación de industria de alto valor añadido?

Efectivamente. Necesitamos que las pymes en Alicante tengan mayor tamaño. No hay muchas pymes de 50 millones de euros de facturación en la provincia. Debería haber muchísimas más. Necesitamos ese músculo de las grandes empresas porque son tractoras, porque pueden generar más investigación, más exportación. Hay que hacer crecer a las empresas muy por encima de la media.

En las últimas elecciones de la CEV,a diferencia del mandato anterior mucho más presidencialista y centralista, se habló mucho de las tres provincias.

Sí, y eso ya se está traduciendo en la nueva etapa, dando más peso a la diversidad provincial. Vicente Lafuente entiende muy bien que en cada provincia somos un mundo, un territorio propio que no tiene por qué aplicar las mismas recetas o fórmulas que otro. En Alicante tenemos una autonomía alta, con total lealtad a un proyecto autonómico. Tenemos que hacer una provincia de Alicante muy fuerte porque eso ayudará a hacer una Comunitat Valenciana muy fuerte.

¿Hasta qué punto todos los problemas que ha habido entre la CEV, la Cámara de Comercio de Alicante y UEPAL, se han disipado con usted al frente de dos de ellas y alineado con la Cámara que preside Carlos Baño?

Ha habido una evolución por parte de todos. Todos vemos que juntos somos más fuertes y que tenemos que trabajar unidos. Sobre todo, trabajar en las cosas que nos unen, que son la inmensa mayoría. Y en las cosas en las que puede haber alguna diferencia, trabajarlas para que sean las mínimas posibles y llegar a acuerdos.

"Hay que tener mucha presencia en Valencia para que en Valencia nos conozcan, que sepan cómo somos, cuáles son nuestras inquietudes"

Reitero, uno de los problemas que yo creo han lastrado a Alicante en los últimos años era el modo de mirar a Valencia. No nos sentíamos cómodos y nuestra reacción fue de olvidarnos de Valencia. Yo creo que eso ha sido un error. Hay que hacer justo lo opuesto. Hay que tener mucha presencia en Valencia para que en Valencia nos conozcan, que sepan cómo somos, cuáles son nuestras inquietudes. Porque al final nos guste más o nos guste menos, la capital de la comunidad autónoma es Valencia.

Pero es que en la anterior etapa de la CEV se quiso arrinconar o incluso que llegaran a la desaparición las organizaciones provinciales paralelas que le he citado.

UEPAL va a mantenerse, está fuerte y es importante que exista. Es cierto que yo siempre he defendido que lo ideal sería que hubiera una única confederación provincial. Una confederación en la que nos encontremos todos a gusto. Lo importante es trabajar por el bien de la provincia. Puede haber distintas miradas sobre cómo hacerlo, mirar a Alicante primero, luego Comunidad, o al revés. Lo cierto es que ha habido una evolución por parte de ambas organizaciones. Hay buena sintonía entre los dos presidentes (Quintanilla bromea al ser presidente de ambas organizaciones). Yo solo soy el presidente, la correa de transmisión. Hay que empezar una etapa de trabajar más unidos, y vamos a ver a dónde nos lleva esto.

El presidente de la patronal alicantina, César Quintanilla, durante la entrevista. Iván Villarejo

Otro de los grandes problemas de la provincia es el sector primario.

CEV Alicante va a hacer una defensa férrea del sector primario. Desde la Confederación Empresarial, los empresarios sí que estamos a favor de los acuerdos de libre mercado con Mercosur, con la India o con quien sea. Todos queremos tener acceso a mercados, pero también entendemos que tiene que haber reciprocidad en algunos temas. En el tema alimentario es muy importante que se cumplan exactamente los mismos requerimientos de salud y de medio ambiente que tienen los productos europeos, porque si no, nos enfrentamos a una competencia completamente desleal. Además, está el tema de calidad.

"Hemos visto que en el mundo pueden pasar cosas. Hace 10 años imaginábamos que una guerra en Europa era imposible. O una pandemia (...) Cada país tiene que apostar por tener soberanía alimentaria"

Hace 10 años a lo mejor no nos planteábamos esto, pero ahora hemos visto que en el mundo pueden pasar cosas. Hace 10 años imaginábamos que una guerra en Europa era imposible. O una pandemia. Hoy hemos visto que esas cosas pasan. Por esta razón yo creo que cada país tiene que apostar por tener soberanía alimentaria. A la agricultura hay que tratarla como un sector prioritario y cuidarlo de manera especial.

Los salarios se han estancado y la inflación ha crecido. Esto está generando muchos problemas de consumo aparejados a la pérdida de poder adquisitivo. Los empresarios no quieren hablar de subidas salariales pero luego les repercute en que las personas no puedan comprar sus productos.

Yo no creo que los salarios se hayan estancado, al contrario. Es cierto que ha habido una alta inflación, pero los salarios han subido por encima de la inflación. En términos generales, el estudio de los convenios refleja que se ha ganado poder adquisitivo. Es una paradoja, las familias tienen más ingresos, pero tienen menor poder adquisitivo porque al final la inflación afecta a una canasta de servicios o de productos concretos, por ejemplo, la vivienda. Una serie de productos y servicios han roto el mercado.

Creo hay que luchar para que podamos tener mejores salarios, pero mejores salarios se consiguen con empresas, como decíamos al principio, con mayor valor añadido, que puedan pagar mejor a sus empleados. Eso solo se consigue vendiendo productos y servicios con mayor valor añadido. Las patronales no nos oponemos a la subida de salarios ni mucho menos, pero sí que tenemos que hacerlo en función de la productividad. Ligar los salarios al IPC, no acabamos de entenderlo, lo que tenemos es que ligarlos a la productividad y competitividad de nuestras empresas.

Entonces, ¿la productividad no está subiendo?

En estos últimos años la productividad está descendiendo a niveles alarmantes. Uno de los principales motivos es el absentismo. Esta semana leí una estadística que señalaba que en 2025, la jornada media por trabajador en España se situó en 30,2 horas, muy lejos de las famosas 40 y de las 37,5. Eso se explica porque hay un absentismo creciente. Cada día en España 1,5 millones de personas no van a trabajar teniendo trabajo. En muchos casos está justificado por las bajas laborales. Pero otra estadística de absentismo muestra que el 70% de las bajas a día de hoy son por por contingencias comunes, no tiene nada que ver con la empresa.

"Las estadísticas de absentismo muestran que el 70% de las bajas a día de hoy son por por contingencias comunes, no tiene nada que ver con la empresa"

Muchas veces tiene que ver con que el sistema de salud está colapsado, y sobre eso sí que podemos actuar.. Si no te dan cita para una prueba hasta dentro de 2 meses, tú esos 2 meses a lo mejor ya estás bien, pero no puedes ir a trabajar. O cuando quieres pedir el alta y no te dan una cita hasta dentro de 1 semana, esa semana estás sin ir a trabajar pudiendo trabajar. Entendemos que hay mecanismos que que se podrían agilizar, como el uso de las mutuas, hacer una colaboración de mutuas con el sistema sanitario que las mutuas emitan unos informes y que Sanidad lo pueda validar.

¿El teletrabajo, desde la pandemia, afecta a la productividad?

No lo tenemos medido. Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, obviamente en aquellos empleados cuya actividad lo permite. Cada vez vamos más a modelos mixtos, con un porcentaje de teletrabajo y un porcentaje de trabajo presencial.

César Quintanilla (CEV Alicante) explica su proyecto para la patronal alicantina. Iván Villarejo

¿Cómo valora la situación para los jóvenes en la provincia de Alicante?

Yo soy optimista, porque tenemos una generación muy bien formada que está consiguiendo primeros trabajos con unos salarios bastante buenos para ese primer trabajo. Creo que hay unas posibilidades de ascenso muy reales. Eso sí, es cierto que tienen un problema para acceder a una vivienda. Al final se trata de ley de oferta y demanda. Hay mucha demanda y poca oferta, y los precios suben. Si encima estamos con unos códigos de edificación que obligan a hacer viviendas con unas calidades excesivas en materia sostenibilidad para España, al menos para la provincia de Alicante…

Hablando de legislación. El PP con la llegada de Carlos Mazón al Gobierno de la Generalitat prometió quitar mucha grasa a la administración, quitar burocracia. Por otro lado Europa, el Gobierno central, incluso los gobiernos locales, no dejan de legislar y hacer nueva normativa en cualquier ámbito.

El presidente Mazón cogió el guante de ese tema e impulsó el Plan Simplifica, que fue un gran acierto. Y ahora Pérez Llorca, la primera ley que ha sacado, es la segunda fase de ese plan. Yo creo que es muy importante. Las empresas no podemos tener tanta burocracia, estamos saturados. Un comercio tiene que cumplir 1.500 leyes, y muchas son imposibles porque no coinciden a nivel local, provincial, autonómico y europeo. Tenemos que simplificar. Tiene que haber un marco legislativo claro, con una seguridad jurídica clara que nos permita a las empresas ser ágiles. Los empresarios somos los primeros interesados en que las leyes se cumplan, por eso no deben estar sujetas a interpretaciones. Eso está pasando con la declaración responsable.

Eso le ha ocurrido a la Cámara de Comercio de Alicante. Hizo una declaración responsable para unas obras en su nueva sede de Panoramis, porque legalmente podía, y luego el Ayuntamiento no se las aprobó y amenaza con demolerlas.

Lo que tiene que haber es una legislación clara que no sea interpretable. Tiene que haber seguridad jurídica. Lo que le ha pasado con la Cámara, nos pasa a los empresarios día a día en todos los ámbitos. Tenemos unas leyes que muchas veces son interpretadas, que en función del técnico que te caiga cuando presentas un mismo expediente, te lo aprueban o no te lo deniegan. Eso no debería ser así. Muchas veces, pensando que lo estás haciendo bien, o incluso con asesoramiento técnico y legal de que lo estás haciendo correctamente, te encuentras que un técnico, posiblemente también con buenas intenciones, lo interpreta de un modo y otro técnico de otro modo completamente diferente.

"Confío en que el tema de la Cámara de Comercio en Panoramis se pueda solucionar, a nivel técnico, cuanto antes mejor. La Cámara de Comercio está haciendo un gran trabajo por las empresas. Cada día que tardemos, es un día perdido"

Yo confío en que el tema de la Cámara de Comercio en Panoramis se pueda solucionar, a nivel técnico, cuanto antes mejor. La Cámara de Comercio está haciendo un gran trabajo por las empresas y necesitamos que cuanto antes pueda abrir la sede de Panoramis. Estoy convencido de que hay soluciones a nivel técnico. Cada día que tardemos, es un día perdido.

¿Qué soluciones tiene el problema de la vivienda?

Hemos tenido una jornada muy interesante con PROVIA. Hay que trabajar en muchos aspectos. Por un lado, en la seguridad jurídica que necesitan muchos propietarios para sacar viviendas a la calle en España, en Alicante. Hay 16.000 viviendas vacías solo en la ciudad de Alicante, que los propietarios no sacan al alquiler. Se estima que son 200.000 a nivel provincial. Imaginemos que, por porcentaje, un 20 o un 30% salieran al mercado, son muchísimas viviendas.

Por otro lado, se pueden hacer cambios de uso en barrios que no tienen mucha actividad comercial para que se puedan utilizar bajos como viviendas. Solo habría que dar facilidades para cumplir con todas las normativas, y que, por supuesto, se puedan utilizar. Y luego, por supuesto, una simplificación administrativa para que la vivienda nueva no tarde tanto tiempo en construirse. La burocracia en estos casos también es lentísima: desde que un suelo es apto para construir hasta que se entregan las casas han pasado muchos años.

Además, se calcula que el 35% de los costes de una promoción de una vivienda nueva son impuestos. A lo mejor tenemos que trabajar en reducir los impuestos a las viviendas. El IVA al 10% no debería ser al 10%, igual debería ser cero para alguna tipología. Se podría reducir mucho el coste de la vivienda.