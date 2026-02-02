Ineca lo confirma: la vivienda sube 27.000 euros en un año y desborda el salario medio en Alicante

El mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los principales focos de tensión de la economía de la provincia de Alicante.

El último Informe de Coyuntura Socioeconómica de Ineca, correspondiente al tercer trimestre de 2025, advierte de que el fuerte encarecimiento de la vivienda está empezando a actuar como un factor de riesgo estructural, especialmente para las rentas medias y bajas.

El documento constata que, pese al buen comportamiento de sectores como el comercio exterior o el turismo internacional, el acceso a la vivienda se deteriora a un ritmo muy superior al crecimiento de los salarios.

Una brecha que, de no corregirse, puede condicionar la sostenibilidad del crecimiento económico en la provincia.

El precio medio de la vivienda en Alicante supera ya los 208.000 euros tras subir un 15,3% en un año, un incremento superior al registrado en el conjunto de España.

La subida, que se traduce en más de 27.000 euros adicionales en apenas doce meses, supera con creces el salario medio bruto provincial, situado en torno a los 23.000 euros anuales.

Un mercado que crece

Desde Ineca alertan de que esta evolución no solo afecta al acceso a la vivienda, sino que tiene efectos en cadena sobre el conjunto de la economía.

Según explica el presidente de Ineca, Nacho Amirola, el encarecimiento inmobiliario reduce la renta disponible de las familias, eleva los costes empresariales y limita la movilidad laboral, dificultando que trabajadores y empresas puedan adaptarse a las necesidades reales del mercado.

El informe subraya que la vivienda ha pasado de ser un indicador de dinamismo económico a convertirse en un elemento de vulnerabilidad. El alza de precios no está acompañada por un aumento equivalente del poder adquisitivo, lo que incrementa la presión sobre los hogares y agrava las desigualdades sociales.

Esta situación se ve reforzada por un contexto inflacionista que, aunque moderado, se mantiene por encima de la media nacional. Desde enero de 2021, los precios han subido más de un 22% en la provincia, mientras que los salarios apenas han crecido un 16,6%, provocando una pérdida sostenida de capacidad adquisitiva

Más obra nueva

Uno de los datos más llamativos del informe es el fuerte aumento de los visados de obra nueva. En el tercer trimestre, crecieron un 46,3%, frente a un descenso del 4,7% a nivel nacional, situando a la provincia de Alicante cerca del 10% del total estatal. El dato refleja la confianza de promotores e inversores en el mercado inmobiliario provincial.

Sin embargo, esta mayor actividad constructora no se traduce en un mayor acceso a la vivienda para la población local.

Las compraventas de viviendas se estancan, con una ligera caída del 0,5% interanual, mientras que en el conjunto de España siguen creciendo. Para Ineca, este desacople apunta a que la oferta existente ya no resulta atractiva o directamente queda fuera del alcance económico de muchos alicantinos.

Demanda internacional

Otro de los factores que influyen en esta dinámica es la fuerte presencia de compradores extranjeros. Los no residentes representan el 11,4% de las operaciones de compraventa del trimestre y el 11,6% en el acumulado del año, consolidando a Alicante como uno de los principales destinos inmobiliarios para la inversión internacional.

Este interés exterior contribuye a sostener la actividad del sector, pero también introduce una presión adicional sobre los precios.

Desde Ineca reconocen que la diversificación de la demanda es una fortaleza, aunque advierten de que, sin políticas correctoras, puede intensificar los desequilibrios entre el mercado residencial y la capacidad real de compra de la población local.

Mercado laboral

El informe de Ineca también apunta a una evolución positiva del mercado laboral en la provincia. El empleo continúa creciendo, con un aumento del 3% de los afiliados al régimen general y del 3,1% entre los trabajadores autónomos, lo que refleja un dinamismo sostenido del mercado de trabajo.

El paro registrado mantiene su tendencia a la baja, aunque persisten desequilibrios estructurales que sitúan a Alicante por encima de la media nacional en términos de desempleo relativo.

En cuanto al tejido empresarial, la creación de sociedades sigue mostrando fortaleza, con incrementos superiores al 8% en el conjunto del año. Sin embargo, este impulso convive con un fuerte repunte de las disoluciones empresariales, que crecen a un ritmo muy superior al nacional.

Desde Ineca advierten de que este dato supone una señal de alerta sobre la fragilidad de parte del tejido productivo, especialmente en un contexto de aumento de costes y menor capacidad de consumo.

El eje social muestra una mejora progresiva, apoyada en el incremento de la recaudación por IRPF y en la normalización de algunos indicadores tras los años de mayor inestabilidad. No obstante, el repunte de la inflación vuelve a introducir presión sobre las economías domésticas.

Desde 2021, los precios han crecido por encima de los salarios, lo que se traduce en una pérdida acumulada de poder adquisitivo que afecta especialmente a las rentas medias y bajas.

A modo de cierre, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, considera que la economía alicantina dispone de sectores tractores consolidados como comercio exterior, turismo internacional y sector financiero que la sitúan en una posición favorable para abordar los retos de transformación estructural inherentes a la economía alicantina y proporciona fundamentos sólidos para afrontar con garantías los desafíos del entorno económico actual.

"El objetivo estratégico consiste en aprovechar estas fortalezas para construir un modelo de crecimiento más diversificado, equilibrado e inclusivo que consolide a Alicante como referente económico en el panorama nacional", puntualiza Amirola.