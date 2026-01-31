Esto es lo que cobra un profesor en la Comunitat Valenciana en 2026: en febrero aumentará en más de 600 euros

La profesión docente en la Comunitat Valenciana empieza el 2026 marcada por las actualizaciones en sus nóminas. Con ellas se pretende compensar las diferencias en los sueldos frente a otras autonomías, ya que esta es de las que menos cobran en España. Este mismo febrero recibirán un importante ingreso extra de más de 600 euros.

Esta subida es fruto del reciente acuerdo firmado entre los sindicatos y el Gobierno. En ella se pacta una mejora salarial que se distribuye a lo largo de cuatro años, desde 2025 hasta 2028. Como destaca el sindicato UGT se trata de una importante actualización.

En el caso del cuerpo A1 (Secundaria), con un salario neto de 2.000 euros la subida anual del 2,5 % es 670 euros, si el neto es de 2.200 aumenta en 750 y si son 2.400 crece en 810 euros, según los cálculos de UGT.

La clave de este incremento reside en el carácter retroactivo de las medidas acordadas para 2025. En la nómina del próximo mes de febrero, los docentes recibirán la parte correspondiente al año anterior que aún no se había materializado.

Sin embargo, el sindicato advierte que la mejora no se detiene en este pago puntual. "En 2026 nuestro salario aumentará más de 600 euros y también en 2027 con una subida todavía mayor", señalan las fuentes sindicales.

Las proyecciones para los próximos años muestran una senda de crecimiento constante hasta 2028. Para el profesorado de Secundaria (A1), las previsiones son aún superiores. Se espera un aumento de 1.300 euros en 2027 y otros 610 euros en el último año del acuerdo.

Desde UGT destacan que se trata de una "recuperación de poder adquisitivo acumulada". El objetivo es revertir la merma sufrida por los funcionarios públicos debido a los recortes iniciados en 2010. "Es una recuperación de poder adquisitivo acumulada desde 2018 hasta 2028 de más del 28 %", afirman desde la organización.

A pesar de estas cifras, la Comunitat Valenciana sigue enfrentando una realidad incómoda en la comparativa nacional. Los docentes valencianos continúan situándose en el grupo de comunidades con los salarios más bajos de España, ya que son quintos por la cola.

Actualmente, un profesor en el sistema público valenciano percibe un salario bruto mensual de 2.747,41 euros. Ese es el sueldo de entrada, cuando no cuenta con los beneficios de los trienios. Esta cifra queda lejos de los 3.309,09 euros que cobra un docente en las mismas condiciones en Euskadi.

La negociación autonómica

"Hay una situación que nos discrimina respecto a las otras comunidades autónomas", denuncian desde el sindicato. El motivo principal, según apuntan, es la falta de una negociación a nivel autonómico que complemente los avances estatales.

El informe de retribuciones que realizan destaca que son el complemento específico y el de destino los que marcan las diferencias territoriales. En la Comunitat Valenciana, el complemento específico para profesores es de 713,17 euros, frente a los 1.129,76 euros de Euskadi.

UGT considera "necesario" avanzar en el reconocimiento retributivo para paliar estas diferencias respecto al entorno más cercano. La organización insiste en que el mismo desempeño profesional debería ir acompañado de una remuneración equivalente en todo el territorio.

A la cola de España

"Es difícil pretender retener al profesorado y hacer atractiva una profesión si no existe una correlación con las retribuciones", recoge el documento sindical. Por ello, exigen a la Generalitat que actúe para revertir esta posición de "cola" en la tabla de España.

La falta de presupuestos generales del Estado ha provocado que algunos incrementos dependientes de la normativa estatal no se hayan aplicado con celeridad. No obstante, la firma del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI garantiza estas subidas a largo plazo.

En total, se espera que el aumento real durante el periodo de vigencia del acuerdo alcance el 11,43 %, incluyendo los ajustes por deslizamiento de tablas salariales. Esto permitiría a los salarios públicos recuperar casi tres puntos de poder adquisitivo real.

"Necesitamos que maestros y profesores reciban un salario acorde a su gran responsabilidad", concluye el sindicato en sus reivindicaciones. La mirada está puesta ahora en la Generalitat para que abra una mesa de negociación que elimine la discriminación salarial que denuncian los docentes valencianos.