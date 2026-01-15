Las tiendas de proximidad, un "salvavidas" para los valencianos: el 65% compra varios días a la semana

El interior de una tienda con varios productos de Coca-Cola.

Las tiendas de conveniencia se afianzan como uno de los grandes aliados del consumo diario en la Comunitat Valenciana.

Su papel va mucho más allá de resolver un olvido puntual: forman parte de la rutina semanal de la mayoría de los ciudadanos, que encuentran en estos comercios cercanos una respuesta rápida a sus necesidades cotidianas.

Un 65% de los valencianos acude a este tipo de establecimientos al menos un par de veces por semana.

De ellos, casi la mitad compra entre dos y tres veces, mientras que un 17% lo hace todos o casi todos los días. La frecuencia media se sitúa en 2,4 visitas semanales.

Son datos del estudio 'Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones', elaborado por CS On Research para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que confirma además que el 99% de los consumidores españoles compra en este canal.

La proximidad es el gran motor de estas compras. Ocho de cada diez valencianos destacan la cercanía como el principal valor de las tiendas de conveniencia, junto a la posibilidad de encontrar productos básicos y soluciones inmediatas.

No es una cuestión menor: el 85% valora mucho o bastante que estos comercios tengan artículos esenciales y un 78% aprecia la disponibilidad de productos listos para consumir.

En ese contexto, los refrescos fríos juegan un papel clave.

Para el 61% de los consumidores valencianos son uno de los grandes “salvavidas” del día a día, solo por detrás del pan de última hora, que lidera con un 74%.

Más de la mitad, el 53%, elige Coca-Cola frente a otras marcas cuando compra en tiendas de conveniencia, según el estudio.

El peso de la marca se refleja también en el ranking de refrescos más demandados. De las diez marcas con mayor presencia en este canal, seis pertenecen al porfolio de Coca-Cola. El 53% compra Coca-Cola, el 34% Fanta y el 27% Aquarius.

Les siguen Monster, Fuze Tea y Sprite.

El formato preferido es la lata de 330 mililitros, con un 30% de las elecciones, y el consumo habitual se sitúa entre una y dos latas semanales por persona en este tipo de establecimientos.

Las razones están claras: que el producto esté frío y listo para consumir es el principal motivo de compra, seguido muy de cerca por la cercanía del punto de venta. Una combinación imbatible para un consumidor que vive con el reloj en la mano y la agenda apretada.

Más allá del producto, la experiencia de compra marca la diferencia.

El 79% de los valencianos asegura que suele ser atendido por la misma persona y el 90% destaca el trato cercano, profesional y amable.

Un vínculo que refuerza el papel del comercio de barrio y explica por qué muchos consumidores acuden a estas tiendas no solo por necesidad, sino también por afinidad.

"La cercanía, la rapidez en la compra y la capacidad de adaptarse a las necesidades inmediatas del consumidor por parte de estos establecimientos han convertido a las tiendas de barri, las de toda la vida, en un pilar fundamental del consumo diario.

Su éxito radica en ofrecer productos esenciales al alcance de la mano, mantener horarios flexibles y generar una experiencia de compra ágil que responde perfectamente a la rutina moderna", ha explicado Rubén Casado, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners.

No sorprende, por tanto, que la proximidad sea el principal motivo para acudir a estos comercios, seguido de la necesidad de resolver un imprevisto o del deseo de apoyar al comercio local.

La mayoría de las compras se realizan por la tarde, tras la jornada laboral o académica.

Más de la mitad de los consumidores reconoce que entra por urgencias u olvidos, mientras que casi un tercio lo hace por antojos o pequeños caprichos.

Este patrón se repite especialmente en entornos urbanos, donde las tiendas de conveniencia actúan como auténticos salvavidas.

El 58% ha recurrido a ellas por falta de un ingrediente para cocinar, el 40% por un antojo y casi un 30% por la llegada inesperada de una visita.

Un canal con recorrido

El auge de este formato no es casual. Responde a cambios estructurales en los hábitos de consumo y a una cesta de la compra cada vez más fragmentada.

Según datos de IGD Research, el canal de conveniencia será uno de los que más crezca a nivel mundial en los próximos cinco años.

España se perfila como uno de los mercados europeos con mayor proyección, con un crecimiento anual estimado del 3,4% hasta 2028.

Para Coca-Cola Europacific Partners, este canal tiene además un valor estratégico clave para conectar con nuevos consumidores, especialmente jóvenes, a través de compras rápidas y asociadas a momentos concretos del día, según afirman desde Coca-Cola.

Con la estrategia #SomosDeBarrio, la compañía busca reforzar ese papel, apoyando a más de 53.000 establecimientos a los que provee semanalmente en toda España.

Una red capilar que explica que, en la última década, el volumen de ventas de su porfolio de bebidas haya crecido cerca de un 50%. Un crecimiento que, todo apunta, seguirá pasando por la tienda de la esquina.