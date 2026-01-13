Llorca denuncia el criterio del Gobierno de Sánchez con el agua: "¿Por qué trasvases en España no y fuera de España sí?"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, rechaza la política hídrica del Gobierno de España tras asistir a la convocatoria de la Mesa del Agua en la provincia de Alicante. "¿Por qué trasvases en España no y fuera de España sí?", denuncia.

En una intensa jornada de reuniones, incluido con el sindicato de regantes del trasvase Tajo-Segura (SCRATS), el jefe del Consell cuestiona duramente la coherencia del Ejecutivo central en materia de infraestructuras hídricas.

"Ha sido muy desagradable conocer que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, va a subvencionar y a participar económicamente en la realización de trasvases en Marruecos", denuncia. Llorca destaca que este país es, además, uno de los "grandes países competidores" de la agricultura valenciana.

En este sentido, el presidente exige explicaciones ante lo que considera un agravio comparativo para los regantes locales. Según Llorca, no resulta aceptable que se financien estas obras en el extranjero mientras en el territorio nacional se imponen restricciones.

"No me parece de recibo que sufrague trasvases en otros países cuando aquí se limita", reitera de forma tajante. Para el jefe del Consell, el argumento ambiental utilizado por el Ministerio no es consistente, señalando que "si es mala medioambientalmente, no puede ser buena para otros países".

Respecto a la gestión del Tajo, Llorca critica las nuevas reglas de explotación y el incremento del caudal ecológico a 8 hm³, calificándolos como decisiones "más políticas que ecológicas". A su juicio, estas medidas demuestran una clara "falta de rigor y compromiso técnico" que perjudica gravemente a los agricultores de la Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante.

"Este año que el Tajo viene cargado de agua, es una ocasión para reivindicar que ese vertido al mar que genera problemas pueda servir para reforzar aquí", ha señalado el presidente. Llorca defiende que el agua debe verse como una oportunidad para "repartir agua entre todos los españoles" mediante obras y garantías de suministro.

Pese a la dureza de sus críticas, el presidente puntualiza que su intención es evitar la crispación: "Huyo de cualquier tipo de confrontación. Yo apuesto por las soluciones y no por las confrontaciones, pero eso no significa que no levantemos la voz". El objetivo, ha insistido, es reclamar aquello que considera justo para los regantes basándose siempre en el rigor técnico y científico.

El jefe del Consell valora la gestión hídrica de la Generalitat, destacando las obras del trasvase Júcar-Vinalopó para proteger los acuíferos y el plan de Vertido Cero, que cuenta con una inversión superior a los trescientos millones de euros. "Somos un ejemplo de gestión y de aprovechar un recurso que es cada vez más escaso", afirma.

Como paso preventivo y de planificación, Juanfran Pérez Llorca anuncia la constitución de una Mesa del Agua autonómica para este año 2026. Esta nueva entidad servirá para que todas las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana se realicen desde un criterio técnico unificado y para rendir cuentas sobre el compromiso de la Generalitat con las necesidades de su tierra.