Los registradores lo confirman: la Comunitat Valenciana lidera el auge de las hipotecas con un crecimiento del 24 %

El encarecimiento de la vivienda no da tregua. Mes tras mes y año tras año, los precios siguen al alza, pero ni siquiera este contexto frena el apetito comprador. Al contrario. El mercado inmobiliario mantiene un ritmo elevado de operaciones y, con él, el número de hipotecas continúa creciendo con fuerza.

La Comunitat Valenciana se sitúa a la cabeza de este fenómeno. Según el último avance de resultados del Colegio de Registradores, las hipotecas sobre vivienda aumentaron un 24,1 % en noviembre, uno de los mayores incrementos de todo el país y muy por encima de la media nacional.

Este repunte se produce en un escenario marcado por una financiación más atractiva, gracias al abaratamiento de los tipos de interés, y por una oferta de vivienda claramente insuficiente para absorber la demanda, un cóctel que sigue presionando los precios al alza.

A nivel nacional, las hipotecas para la compra de vivienda crecieron un 10,6 % interanual en noviembre, hasta superar las 43.000 operaciones. Sin embargo, la Comunitat Valenciana destaca como uno de los territorios más dinámicos, solo por detrás de comunidades como Cantabria o Ceuta.

También en compraventas el mercado muestra signos de fortaleza. En el conjunto de España se registraron más de 58.500 operaciones de vivienda en noviembre, un repunte que rompe con la cierta estabilización observada durante los meses de verano y que confirma que la demanda sigue muy activa.

Los registradores subrayan que esta evolución responde tanto a la mejora de las condiciones hipotecarias como a la escasez estructural de vivienda disponible, especialmente en zonas con fuerte atracción residencial y turística, como ocurre en buena parte del territorio valenciano.

Un tercer trimestre sólido

Más allá del dato mensual, la estadística registral inmobiliaria del tercer trimestre de 2025 refuerza esta tendencia. Entre julio y septiembre se registraron 174.384 compraventas de vivienda en España, el segundo mejor resultado desde 2007, con un crecimiento interanual del 4,7 %.

La Comunitat Valenciana fue una de las comunidades con mayor volumen de operaciones, con 27.578 compraventas, situándose solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Este dato le otorga una cuota de mercado del 15,6 %, consolidando su papel como uno de los grandes motores del mercado inmobiliario español.

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por la vivienda nueva, aunque la vivienda usada sigue concentrando la mayor parte de las operaciones, una tendencia que se repite en el conjunto del país.

Alicante, protagonista

Dentro de la Comunitat Valenciana, la provincia de Alicante vuelve a destacar con fuerza. Con 13.261 compraventas en el tercer trimestre de 2025, se sitúa entre las provincias con mayor número de operaciones de toda España, solo por detrás de grandes mercados como Madrid o Barcelona.

Alicante no solo lidera en volumen, sino también en atractivo internacional. La provincia concentra el mayor peso de compras de vivienda por extranjeros, con un 43,29 % del total, una cifra muy por encima de la media nacional y que refleja su posición estratégica en el mercado residencial.

Los registradores apuntan que, aunque la demanda extranjera se ha moderado ligeramente en términos generales, sigue siendo un factor clave en territorios como Alicante, donde continúa sosteniendo la actividad y reforzando la presión sobre los precios.