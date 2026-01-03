Julián, experto inmobiliario, sobre la vivienda en 2026: "Los precios se estabilizarán en torno a un 2 o a un 4 %"

La vivienda sigue siendo el principal quebradero de cabeza de los españoles. Comprar casa se ha convertido en una carrera de fondo en la que muchos se han quedado sin fuerzas y sin ahorros durante 2025.

Los precios no han dejado de subir en los últimos años y eso ha expulsado del mercado a miles de compradores. Ante este escenario, muchas miradas se dirigen ya a 2026 con una pregunta clara: ¿bajarán los precios, se estabilizarán o seguirán subiendo?

Esa duda es hoy una constante en el sector inmobiliario, especialmente en territorios como la provincia de Alicante, donde la presión de la demanda sigue siendo elevada.

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, el precio de la vivienda en la provincia de Alicante se sitúa en los 2.670 euros por metro cuadrado, con una evolución interanual del +14,3% respecto a noviembre de 2024.

En el caso de la ciudad de Alicante, el precio medio alcanza los 2.509 euros por metro cuadrado, tras encarecerse un +13,4% en el último año.

Con este contexto, EL ESPAÑOL de Alicante ha hablado con el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal) y gerente de Habitalia, Julián de la Peña, para conocer qué puede ocurrir con el mercado de la vivienda en 2026.

Un mercado desequilibrado

Julián de la Peña, experto inmobiliario, explica que la previsión para el próximo año mantiene la misma tónica actual del mercado. A su juicio, existe un desequilibrio evidente entre oferta y demanda.

Según detalla, cerca de un 20% de los alicantinos tiene intención de comprar vivienda, pero solo entre un 6% y un 8% consigue finalmente cerrar la operación. Una diferencia que marca el pulso del mercado.

El motivo es claro para el experto: “Hay muy poquita oferta que se pueda llegar a poder comprar y mucha demanda”.

Estabilización de precios

Pese a este escenario, De la Peña introduce un matiz relevante. El presidente de Inmoadal considera que la situación tenderá a equilibrarse a lo largo de 2026.

En su previsión, el mercado podría experimentar una ligera corrección, con una bajada de precios "entre el 2 al 4% aproximadamente", aunque prefiere definirlo como "una estabilización en precio que ya era hora".

Un ajuste moderado, pero suficiente para frenar la escalada que ha marcado los últimos ejercicios.

¿Comprar o esperar?

Una de las preguntas más habituales entre los compradores es si conviene adquirir una vivienda ahora o esperar a esa posible estabilización. Para Julián de la Peña, la respuesta es clara.

El experto asegura que "siempre es un buen momento" para comprar vivienda. De hecho, afirma que ve a muchos clientes que llevan retrasando su decisión desde 2023 a la espera de una bajada de precios que no termina de llegar.

Su recomendación es directa: si una persona encuentra la casa que quiere, debe negociar y comprarla. La razón es puramente económica y también emocional.

Según explica, en una vivienda de 200.000 euros, una bajada del 2% supondría unos 4.000 euros. Una diferencia que, a su juicio, no compensa el riesgo de perder el inmueble.

"Yo no arriesgaría haber encontrado la casa en la que yo quiero vivir con mi familia por acaso de 4.000 euros y, además, basado en que yo pueda equivocarme y a lo mejor la tendencia del mercado resulta otra", concluye.