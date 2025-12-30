Estos son los municipios de Alicante que acaban el año con la vivienda más barata: desde 675 euros el metro cuadrado

El mercado de la vivienda en España sigue tensionado. Los precios no aflojan, la oferta continúa siendo insuficiente y el acceso a una casa, ya sea en compra o en alquiler, se complica mes a mes.

Comprar es más caro que hace un año y alquilar se ha convertido, directamente, en una misión de alto riesgo para muchos bolsillos.La vivienda vuelve a estar en el centro del debate económico y social.

Este encarecimiento es generalizado, aunque con importantes matices según el territorio. Hay zonas donde el mercado se recalienta a ritmo de récord y otras donde los precios avanzan con más cautela, e incluso retroceden. La provincia de Alicante es un buen ejemplo de este mapa desigual.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda en la provincia se sitúa en 2.670 euros por metro cuadrado

Esta cifra supone un aumento del 14,3 % respecto a noviembre de 2024, confirmando que el mercado alicantino mantiene una tendencia claramente alcista, impulsada por la demanda, el turismo residencial y la falta de vivienda disponible en muchas zonas.

Los municipios más baratos

Pese a este contexto de subidas, no todos los municipios de la provincia encarecen la vivienda al mismo ritmo. De hecho, todavía existen localidades donde comprar una casa resulta sensiblemente más asequible.

Villena encabeza la lista como el municipio más barato de la provincia, con un precio medio de 675 euros por metro cuadrado.

Aun así, el dato no está exento de tensión: en el último año el precio cae un 1,9 %, aunque sigue muy lejos de su máximo histórico, alcanzado en 2010, cuando superó los 900 euros por metro cuadrado.

Le sigue Callosa de Segura, con 701 euros por metro cuadrado y una evolución anual claramente al alza, del 10,4 %. Monóvar se sitúa en tercera posición, con un precio medio de 792 euros y una subida anual del 12 %, reflejo de un mercado que empieza a ganar tracción.

Redován y Benejúzar también se mantienen por debajo de los 830 euros por metro cuadrado. En el caso de Redován, el precio sube un notable 16,6 % en el último año, mientras que Benejúzar se mantiene prácticamente estable, con una ligera caída anual del 0,1 %.

Bañeres de Mariola, Sax y Elda completan el bloque de municipios económicos, aunque ya se mueven entre los 825 y los 882 euros por metro cuadrado, con incrementos anuales que rondan o superan el 15 % en algunos casos.

Muro de Alcoy y Cocentaina cierran el ‘top 10’ de municipios más baratos. Ambos se acercan a los 900 euros por metro cuadrado, con subidas anuales del 13,9 % y del 9,7 %, respectivamente, aunque todavía se mantienen lejos de los máximos históricos alcanzados hace más de una década.

Los municipios más caros

En el extremo opuesto se sitúan los municipios donde el precio de la vivienda alcanza cifras récord. Moraira lidera el ranking con 4.364 euros por metro cuadrado, su máximo histórico, tras una subida anual del 7,7 %. Jávea/Xàbia le sigue de cerca, con 3.909 euros por metro cuadrado y un incremento anual del 13,7 %, consolidando su posición como uno de los mercados más exclusivos.

Benissa, Altea y Calpe completan este grupo de precios elevados, todos por encima de los 3.400 euros por metro cuadrado.

En Altea y Finestrat, además, los precios marcan máximos históricos, reflejo de una demanda muy activa.

Benidorm, Pilar de la Horadada y El Campello tampoco se quedan atrás, con subidas anuales destacadas, especialmente en El Campello, donde el precio se dispara un 27 % en un solo año.

La fotografía es clara: Alicante combina municipios donde aún es posible comprar a precios contenidos con otros donde la vivienda se ha convertido en un producto de lujo, sobre todo en las zonas de costa.

Lo que está claro es que ya sea, en mayor o menor medida, la vivienda se ha encarecido en la mayoría de los municipios de la provincia.