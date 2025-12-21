El Mercado Central afronta la Navidad con buenas ventas y clientes previsores: "La gente hace un esfuerzo extra"

Queda ya muy poco para que comience la Navidad. Mientras muchos hogares tienen el menú cerrado desde hace días, otros apuran las horas y confían en resolverlo todo a última hora, entre encargos y colas de última hora.

Para conocer cómo se presenta esta campaña navideña, EL ESPAÑOL de Alicante se ha desplazado hasta el Mercado Central. Allí, comerciantes y responsables del recinto confirman que la Navidad se nota, y mucho, en el ritmo de compras.

El presidente de la Asociación de Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ, asegura que el ambiente festivo se respira desde hace semanas.

Según explica, tras el encendido de las luces navideñas en la ciudad se produjo un "cambio de conciencia" entre los consumidores que se tradujo en un notable aumento de las ventas.

Aunque reconoce que frutas y verduras suelen dejarse para los últimos días, Alemañ subraya que la actividad en carnicerías y pescaderías está siendo "frenética", con muchos clientes recogiendo ya el grueso de sus pedidos para las comidas señaladas.

Menos tiempo en la cocina

Uno de los cambios más claros en los hábitos de consumo tiene que ver con la búsqueda de comodidad.

El presidente del mercado apunta que cada vez se demandan más productos elaborados o listos para hornear, porque "la gente cada vez quiere perder menos tiempo en la cocina" y prefiere tener "una cena de lujo preparada para el momento".

Pese al contexto económico, Alemañ niega una caída del gasto. Al contrario, sostiene que en estas fechas el consumidor hace un "esfuerzo extra" y prioriza la calidad porque "la gente no quiere fallar".

Incluso productos fuera de temporada y con precios elevados, como cerezas o fresas por encima de los 10 euros, encuentran salida porque el cliente "no está mirando tanto el precio", sino que "solo mira que esté bueno".

En cuanto al marisco, lanza un mensaje de tranquilidad. Asegura que hay buena cantidad de marisco de playa y que los precios no están disparados, por lo que quienes esperen a los últimos días "seguramente se lleven una grata sorpresa".

Pescaderías: pedidos escalonados

En la zona de pescadería, Miguel Ángel confirma que la campaña avanza a buen ritmo. Las compras, explica, están llegando "un poquito escalonadas", aunque espera que los días grandes de recogida de encargos sean el martes y el miércoles previos a Nochebuena.

Entre los productos más solicitados, menciona clásicos de escama como "las doradas, las lubinas" y "los rodaballos". Sobre los precios, su diagnóstico es claro: "Por desgracia todo está muy caro porque cada día se sacan menos cosas del mar".

El pescatero atribuye esta situación a la escasez del recurso y a los cupos de pesca. Al haber menos producto y más demanda, los precios suben, aunque matiza que no se trata de una situación disparatada. Al final, resume, "todo va en función de los bolsillos".

Carnicerías: jornadas maratonianas

En las carnicerías, el ritmo no es menor. El carnicero Pedro Flores describe jornadas intensas para poder atender todos los encargos. "Estamos haciendo muchas horas", explica, con turnos que arrancan a las seis de la mañana y se alargan hasta la tarde o incluso hasta las ocho de la noche en los días clave.

Este año, señala, la clientela se ha mostrado especialmente previsora. Llevan cerca de un mes vendiendo sin parar porque la gente se está llevando el género con antelación "por miedo a lo que dice la televisión de que va a subir bastante el género".

Y ese temor no es infundado. Flores confirma que los precios suelen subir conforme se acerca la Nochebuena y apunta que "el cordero se ha notado bastante que ha pegado una subida importante", mientras que la ternera también ha encarecido su precio respecto a otros años.

Aun así, los productos estrella no cambian. "La pierna, la paletilla de cordero y el solomillo de ternera" siguen liderando las ventas.

Como resume el propio carnicero, en línea con el presidente del mercado, el gasto se mantiene porque en Navidad el cliente "busca calidad y no mirar los precios como el resto del año".