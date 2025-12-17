El pueblo de Alicante donde más ha bajado la vivienda en diciembre: hay viviendas de 150 m2 por 130.000 euros

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de los españoles. Así lo refleja el último barómetro de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que sitúa el acceso a un hogar como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Y no es para menos.

Los precios no dejan de subir y la oferta es cada vez más escasa, especialmente en las grandes capitales de provincia.

Esta situación también se deja sentir en la provincia de Alicante. Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda alcanza ya los 2.670 euros por metro cuadrado, tras registrar una subida anual del 14,3 %. Una cifra que confirma la fuerte presión del mercado inmobiliario en la zona.

Para ponerlo en contexto, basta con mirar unos años atrás. En diciembre de 2021, el precio medio del metro cuadrado en la provincia se situaba en 1.681 euros.

En apenas cuatro años, el coste de la vivienda se ha disparado, complicando el acceso a la compra para muchas familias.

El encarecimiento es especialmente visible en algunos municipios costeros, donde la demanda nacional e internacional sigue empujando los precios al alza.

Moraira lidera el ranking con un precio medio de 4.364 euros por metro cuadrado y una subida anual del 7,7 %.

Le siguen Jávea, con 3.909 euros por metro cuadrado y un incremento del 13,7 %, y Benissa, donde el precio alcanza los 3.656 euros tras crecer un 5,7 % en el último año.

También destacan Altea, Benidorm o El Campello, todos ellos por encima de los 3.300 euros el metro cuadrado y con subidas anuales de dos dígitos.

Los municipios más baratos

En el lado opuesto del mercado aparecen municipios del interior, donde los precios siguen siendo mucho más accesibles. Villena es el más económico de la provincia, con un precio medio de 675 euros por metro cuadrado.

Le siguen Callosa del Segura, con 701 euros, y Monóvar, donde el metro cuadrado se sitúa en 792 euros. Localidades donde todavía es posible comprar vivienda a precios muy alejados de los de la costa.

Pero el dato más llamativo lo deja un pequeño municipio de la Marina Alta. Se trata de Ràfol d'Almúnia, el pueblo de la provincia de Alicante donde más ha bajado el precio de la vivienda en el último año.

Según Idealista, el precio medio se sitúa en 2.537 euros por metro cuadrado, tras registrar una caída anual del 7,9 %. Un comportamiento atípico en un mercado marcado por las subidas generalizadas.

Ràfol de Almunia cuenta con poco más de 700 habitantes y se ubica en el interior de la Marina Alta, una comarca muy tensionada por la demanda residencial y turística.

Una casa de pueblo por 135.000€

Una búsqueda rápida en Idealista deja algunos anuncios que llaman la atención. Entre ellos, destaca la vivienda más barata actualmente a la venta en el municipio. Se trata de una casa de pueblo situada en la calle Morera, con un precio de 135.000 euros.

Montaje con imágenes de la vivienda.

Según explica el anunciante, la vivienda es una "casa de pueblo en Ràfol, parcialmente a reformar". El inmueble cuenta con 147 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas, tres habitaciones y un baño.

La casa dispone de terraza, armarios empotrados y trastero, además de calefacción individual eléctrica y aire acondicionado. Se trata de una vivienda de segunda mano, ideal para quienes buscan espacio y precio en una zona tranquila del interior de Alicante.