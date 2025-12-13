La 'Alfombra de Crevillent' abre camino a las nuevas indicaciones geográficas de la provincia de Alicante

El plazo para registrar indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en la Unión Europea se abrió el 1 de diciembre, y fuentes de la Generalitat explican que aún no figura ninguna registrada porque se trata de un procedimiento complejo y prolongado en el tiempo. En todo caso, esas mismas fuentes señalan que ya se ha presentado la solicitud de la “Alfombra de Crevillent” y que existen otros sectores interesados que están preparando la documentación, entre ellos el “Mármol de Alicante” fundamentalmente en Pinoso, la Algueña y Novelda, las “Muñecas de Onil” y la “Cerámica de Agost” en la provincia de Alicante, además de posibles candidaturas como la “Cerámica de Manises”, la “Pirotecnia de Valencia” y la “Seda de Valencia”.

La apertura del nuevo sistema europeo de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales ha activado un proceso de puesta en valor de oficios históricos en la Comunitat Valenciana, con la Generalitat actuando como ventanilla y acompañamiento técnico ante Bruselas. El objetivo es reconocer legalmente la vinculación entre determinados productos y su territorio, reforzando su reputación y blindándolos frente a imitaciones en un mercado global cada vez más competitivo.

Por su parte, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) actuará de enlace entre los órganos competentes de las comunidades o ciudades autónomas y la EUIPO, en relación con estas indicaciones geográficas de ámbito autonómico.

​Alfombra de Crevillent

La “Alfombra de Crevillent” se ha situado en primera línea del proceso al entregar ya su expediente para lograr la indicación geográfica de productos artesanales e industriales, fruto de décadas de evolución desde los tejidos de esparto hasta una potente industria alfombrera de proyección internacional. El sector reivindica un saber hacer que combina diseño, innovación tecnológica y mano de obra altamente especializada, rasgos que el monográfico “Made in Alicante” de la revista Canelobre identifica como señas de identidad de la tradición textil crevillentina.

Proceso industrial de fabricación de alfombras. Ayuntamiento de Crevillent

El llamado “Mármol de Alicante” agrupa una potente industria extractiva y transformadora con epicentro en comarcas del Vinalopó y del Medio y Alto Vinalopó, que han abastecido durante décadas proyectos arquitectónicos y de interiorismo en numerosos países. La revista Canelobre 73, Made in Alicante, subraya que la combinación de recursos geológicos singulares, redes empresariales consolidadas y un conocimiento técnico transmitido entre generaciones ha convertido al mármol alicantino en una marca reconocible dentro del sector de la piedra natural.​

Las “Muñecas de Onil” representan uno de los símbolos industriales más reconocibles de la provincia, con un tejido de empresas jugueteras que transformó este municipio de interior en referencia internacional del juguete y de la muñeca clásica. El monográfico destaca cómo la especialización en diseño, moldes, mecanizados y acabados manuales ha tejido un ecosistema productivo propio, en el que tradición artesanal y procesos industriales conviven desde hace más de un siglo.

Por su parte, la “Cerámica de Agost” hunde sus raíces en la producción tradicional de cántaros, botijos y piezas de barro ligadas al uso doméstico y agrícola, que con el tiempo han evolucionado hacia líneas de cerámica artística sin perder su carácter popular. Según la síntesis histórica recogida en Canelobre 73, la combinación de arcillas locales, hornos y técnicas de modelado transmitidas de taller en taller ha creado un lenguaje formal propio que identifica de inmediato la procedencia de la cerámica de este municipio alicantino.​

En paralelo a las iniciativas alicantinas, la Generalitat constata el interés de otros sectores como la "Cerámica de Manises", la "Pirotecnia valenciana" o la "Seda de Valencia", que representan igualmente oficios fuertemente asociados a su entorno urbano y a una larga trayectoria exportadora.