La vivienda usada en venta supera por primera vez en Alicante los 2.670 €/m2 tras un noviembre récord (14,3 %)

La ciudad de Alicante y el castillo de fondo.

La vivienda usada continúa escalando posiciones en España. El mes de noviembre confirma un nuevo tramo de encarecimiento que se extiende por prácticamente todo el país, con especial intensidad en las zonas turísticas y en las grandes ciudades, donde la demanda sigue superando a la oferta.

El último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista sitúa el precio medio nacional en 2.605 €/m2, el nivel más alto desde que existen registros.

El valor supone una subida interanual del 16,1 %, reforzada por un incremento trimestral del 4,3 % y un avance mensual del 2 %.

Este comportamiento no se limita a los grandes núcleos urbanos. Todas las comunidades autónomas cierran el año con precios superiores a los de 2024, con aumentos muy significativos en Región de Murcia (+22,5 %), Comunidad de Madrid (+21 %), Andalucía (+19,8 %), Cantabria (+18,8 %) y Comunitat Valenciana (+17,3 %).

Solo Ourense y Teruel se desmarcan con ligeros descensos.

En este contexto general de tensiones al alza, la provincia de Alicante vuelve a situarse en primera línea del mercado residencial español.

Alicante marca un nuevo máximo

El precio medio de la vivienda usada en Alicante/Alacant alcanza en noviembre los 2.670 €/m2, un 14,3 % más que un año antes. La cifra, además de consolidar el ritmo ascendente de los últimos meses, supone un máximo histórico en la provincia.

La tendencia se apoya en la fortaleza de la demanda nacional y extranjera, especialmente en zonas costeras consolidadas y en municipios con alto atractivo turístico.

La provincia se mantiene como uno de los mercados más dinámicos de España, impulsado por compradores que buscan segunda residencia, inversión o un cambio de estilo de vida.

Municipios más caros

Los datos de noviembre dibujan un mapa provincial con grandes diferencias entre municipios. En el segmento alto destacan áreas donde el metro cuadrado supera ampliamente la media provincial.

Moraira encabeza el ranking con 4.364 €/m2 y una subida anual del 7,7 %. Le siguen Jávea/Xàbia, que alcanza 3.909 €/m2 tras crecer un 13,7 %, y Benissa, con 3.656 €/m2 y un repunte del 5,7 %.

Este eje litoral norte, tradicionalmente asociado a mercados de alto poder adquisitivo, mantiene ritmos de crecimiento sólidos. Municipios como Altea (3.476 €/m2, +11,8 %) y Finestrat (3.365 €/m2, +10,7 %) completan el grupo de los enclaves más tensionados.

La demanda internacional sigue siendo clave en estas zonas, junto a la oferta limitada y la elevada calidad de las promociones existentes, factores que explican por qué las variaciones anuales se mantienen en niveles de dos dígitos.

Municipios más económicos

En el extremo opuesto, el mercado más asequible se concentra en el interior de la provincia. Villena, con 675 €/m2, registra una ligera caída anual del 1,9 %, lo que la convierte en la opción más económica.

También se sitúan por debajo de los 800 €/m2 Callosa de Segura (701 €/m2, +10,4 %) y Monóvar (792 €/m2, +12 %), donde, pese al precio reducido, las variaciones anuales muestran un movimiento claramente alcista.

El corredor interior mantiene valores más moderados, pero la subida de dos dígitos en buena parte de estos municipios confirma que el encarecimiento se está extendiendo a todo el territorio, no solo al litoral.

El mercado español

La tendencia alcista en Alicante se alinea con lo que ocurre en las principales capitales españolas. Madrid crece un 17,7 %, Valencia un 15,3 %, Palma un 14,1 % y Sevilla un 13,6 %. La propia ciudad de Alicante, según Idealista, se encarece un 13,4 % en un año.

San Sebastián continúa siendo la capital más cara de España con 6.411 €/m2, mientras que Zamora se mantiene como la más económica con 1.291 €/m2.

El mercado residencial cierra un noviembre marcado por las tensiones de oferta, la fortaleza de la demanda y un escenario de máximos históricos que, de momento, no presenta síntomas de relajación.