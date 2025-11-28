Nuevo golpe a los pescadores de arrastre de Alicante: la UE propone reducir a 9 los días para faenar en 2026

La Comisión Europea ha propuesto reducir de 27 a tan solo 9 los días que pueden salir a pescar los arrastreros en las aguas comunitarias del Mediterráneo. Esto podría terminar de hundir a los pescadores que no se amolden a las medidas de sostenibilidad con el fin de alargar su calendario.

El documento de la institución ha sacudido al sector pesquero al proponer reducir un 65 % el esfuerzo de pesca para los arrastreros de fondo en 2026, la medida más restrictiva jamás adoptada en la región.

Esto significa pasar de los 27 días base autorizados en 2025 a apenas 9 días para la flota española y francesa que opera en las costas de Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares.

Pero los pescadores tienen una salida casi forzada para evitar lo que en la práctica sería un año en blanco.

La Comisión Europea permitiría ampliar esos días a los barcos que cumplan con una batería de medidas técnicas y de conservación, llegando a poder recuperar 130 días de pesca.

Este mecanismo compensatorio permite a los pescadores recuperar días adicionales si implementan medidas de selectividad y conservación, para pescar menos días pero pescar mejor.

La normativa, en principio, será la misma que en 2025, y pone el foco en el tamaño de las redes, estableciendo un límite de 45 mm en la costa y 50 mm en las aguas profundas. También regula las puertas pelágicas,dejando una línea sin redes en los fondos marinos, y amplía los periodos de vedas en fondos de hasta 500 metros.

La gran mayoría de los pescadores alicantinos ya se adaptaron a estas medidas y pudieron salvar la limitación de tan solo 27 días de pesca con la que venía amenazando la Comisión Europea en 2025.

Esta medida fue vista como una "obligación" en el sector, recuerda el secretario de la Cofradía de Santa Pola, José Antonio Díez, que asegura que tuvieron que adaptarse para sobrevivir.

"Todas estas imposiciones han sido sin contar con la opinión del sector; nadie se preocupa por escucharla", denuncia.

Al término de este curso habrán podido salir a faenar 143 debido a los 13 días extra autorizados por el Gobierno para reforzar la campaña navideña.

Desde la cofradía aseguran que estos cambios han supuesto "perder tiempo y dinero a los pescadores", ya que han tenido que escoger antes de partir del puerto entre dos artes de pesca: costera o de fondo. Según el tipo de pesca que vayan a realizar, deben llevar uno u otro, al ser mallas distintas y no unificadas como antes.

Sin embargo, científicos y expertos defienden estas medidas debido a la sobrepesca que sufren especies de alto valor comercial en el Mediterráneo, como la merluza, el salmonete de fango, la cigala, la gamba blanca y la gamba roja, que en algunos casos podrían haberse multiplicado hasta por diez.

En España, estos expertos recomiendan reducciones de capturas de hasta el 82 % para que la explotación sea sostenible.

La propuesta de la Comisión Europea no es vinculante. Se trata de un texto de trabajo que deberá negociarse en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea los días 11 y 12 de diciembre de 2025, cuando los ministros de Agricultura y Pesca de los 27 Estados miembros buscarán un acuerdo político.