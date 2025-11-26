La industria de Alicante se recupera tras acusar la inestabilidad internacional

La industria alicantina muestra señales de recuperación después de un largo periodo de incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos debido a los tipos de interés, el repunte de la demanda interna y a la ligera mejora del contexto internacional.

Así se lo deduce el último Informe sectorial de Industria elaborado por el Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio de Alicante en el que se recoge la situación actual de la industria alicantina con los indicadores de este sector de enero a septiembre de 2025 y las perspectivas para el próximo año.

Los avances logrados en materia de acuerdos arancelarios, como el pacto alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, han permitido reducir tensiones comerciales que venían afectando la confianza empresarial.

"Este escenario más estable facilita a las empresas planificar inversiones, proyectar actividad y reactivar operaciones que habían sido aplazadas", indican.

En el acumulado enero-septiembre de 2025, el sector industrial provincial registra una evolución heterogénea. El Valor Añadido Bruto industrial muestra un ligero retroceso del 0,4%, mientras que el empleo vinculado a la industria ofrece signos de estabilización: el número de afiliados asciende a 91.014 trabajadores, un aumento del 0,2% interanual.

El tejido empresarial industrial se sitúa en 5.676 empresas, una caída del 2,5%, reflejo de las dificultades de ciertos subsectores. Sin embargo, la producción industrial crece un 0,9% interanual, impulsada por ramas tecnológicas y por actividades energéticas, al tiempo que las exportaciones industriales alcanzan los 1.432 millones de euros con un incremento del 5%. Los precios industriales aumentan un 1,5%, excluyendo el componente energético, debido a la presión de costes en materias primas y salarios.

Producción industrial

La producción industrial avanza de forma moderada. El indicador provincial muestra un incremento del 0,9% en los nueve primeros meses del año, evolución favorable respecto a la media autonómica y ligeramente inferior a la media nacional. Esta mejora está marcada por evoluciones muy dispares entre ramas.

Destaca el fuerte crecimiento de la industria de material y equipamiento eléctrico, electrónico, informático y óptico, que ya duplica su actividad respecto a 2019.

Las industrias extractivas, de energía, agua y química también "avanzan de forma notable".

Sectores tradicionales como alimentación y bebidas, textil, calzado, caucho y plástico, papel y cartón o productos minerales no metálicos registran mejoras modestas.

En sentido contrario, las ramas de material de transporte, maquinaria y equipo mantienen un comportamiento contractivo.

El empleo asociado a la industria muestra un comportamiento positivo. En el tercer trimestre, los afiliados superan los 90.500 trabajadores, un 0,4% más que un año antes, lo que indica un frenazo en la destrucción de empleo y una leve recuperación. Este repunte, aunque tímido, confirma una estabilización progresiva del mercado laboral industrial.

La actividad de compras industriales aumenta pese al encarecimiento de algunos insumos. Las importaciones de materias primas minerales se han elevado significativamente durante el año, mientras que las semimanufacturas recuperan terreno tras la contracción del segundo trimestre. El mayor gasto en insumos refleja una reactivación productiva, aunque también las tensiones en precios que afectan a las empresas.

Las exportaciones industriales mantienen un desempeño notable. Entre enero y septiembre alcanzan los 4.296 millones de euros, con un incremento del 5%.

El peso de Estados Unidos en la exportación industrial alicantina es limitado (6% del total). Aun así, los aranceles estadounidenses han generado impactos indirectos como mayor incertidumbre para la inversión y posible desviación de comercio hacia Europa. En conjunto, las exportaciones a EE.UU. caen un 1,8% interanual.

Perspectivas

Los principales organismos internacionales han revisado al alza el crecimiento mundial y el comercio global para 2025-2026. Aun así, el comercio crecerá por debajo de la tendencia prepandemia, condicionado por los aranceles estadounidenses y por factores políticos.

En la zona euro, principal destino de las exportaciones, las expectativas mejoran, aunque el diferencial de inflación entre España y la Unión Económica puede perjudicar la competitividad exterior.