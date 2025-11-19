Malestar en la Comunidad de Regantes de Crevillente: exigen ver las cuentas porque pagan el agua al doble de su valor

Un sector de los comuneros de la Comunidad de Regantes de Crevillente ha pedido por burofax, sin obtener respuesta, requerimientos formales a la Junta de Gobierno de esta entidad, manifestando una profunda disconformidad con la gestión actual y especialmente con la transparencia en la administración y presentación de cuentas tras las recientes asambleas.​ Unas votaciones en las que los partidarios del actual grupo gestor desembarcaron con muchos sufragios delegados.

Los comuneros pagan 45 euros por cada hora de riego (aproximadamente 180 metros cúbicos), lo que consideran una tarifa excesivamente elevada, otra queja recurrente respecto a la gestión actual de la Comunidad de Regantes de Crevillente. No en vano, el precio del agua del trasvase se sitúa en torno a los 24,7 euros la hora y el resto de lo que pagan es por costes mantenimiento y pago del personal y asesorías, pese a apenas tener dos trabajadores a sueldo en la Comunidad. Del que uno quiso ser presidente y el otro tesorero.

En los burofax, el comunero expresa que, como miembro de pleno derecho, tiene la prerrogativa de acceso a toda la documentación relevante de la comunidad, amparado por los estatutos internos y la legislación específica (Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico), que garantizan la participación informada y la supervisión de las cuentas por parte de los comuneros.​ El año anterior incluso llegó a los 55 euros la hora de riego.

Además, el sector crítico que se ha organizado a través de redes sociales, plantean ya la realización de una auditoría sobre la gestión de la actual Junta Directiva y el trabajador contratado.

La Junta de Gobierno ha recibido un primer burofax, fechado el 20 de octubre de 2025, solicitando de manera formal la entrega, en un plazo de diez días, de copias íntegras y certificadas de todas las actas de las Juntas de Gobierno de los ejercicios 2024 y 2025, además de los libros contables obligatorios, facturas, extractos y justificantes de ingresos y gastos. El documento insiste en que esta solicitud no solo es legítima, sino obligatoria en función del derecho de información y control de los comuneros, y advierte que, ante la falta de respuesta, se reservan las acciones legales pertinentes ante la jurisdicción correspondiente, al Confederación Hidrográfica.​

Un segundo burofax, enviado el lunes 17 de noviembre de 2025, es una reiteración y notificación del incumplimiento previo por parte de la Junta, ya que el plazo inicial ha expirado sin respuesta ni entrega de documentación. El comunero que lo firma denuncia la vulneración de su derecho de información y administración, y reitera la exigencia, concediendo un último plazo de cinco días naturales para el cumplimiento. Advierte que, en caso de persistir el incumplimiento, presentará denuncias ante la Confederación Hidrográfica del Segura y emprenderá acciones legales en la jurisdicción contencioso-administrativa.​

La insistencia en requerir las actas y la documentación contable revela una grave preocupación por la opacidad en la gestión de la Comunidad de Regantes, que genera desconfianza e inquietud entre los comuneros críticos. La falta de respuesta por parte de los gestores actuales se interpreta como una vulneración de derechos básicos y fundados, creando un clima de tensión y confrontación legal. Estas reclamaciones ponen en cuestión el proceder de la dirección y reflejan la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en la administración de la comunidad.​