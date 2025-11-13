Este es el PIB per cápita de los alicantinos, 7.400 euros menos que el español promedio al año

La provincia de Alicante ha logrado en 2023 un avance en su PIB per cápita, pero los alicantinos siguen lejos del español promedio, pues son 7.469€ menos ricos al año que la media.

Los datos analizados por el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca), a partir de la información estadística que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que hay una brecha de hasta 19.153 euros respecto a la provincia con mejor PIB per cápita, que en este caso es Madrid.

Con 23.507 euros, cifra que supone 1.797 euros más que el año anterior y que permite a la provincia escalar dos posiciones en el ranking nacional, colocándose en el puesto 42º.

El incremento anual del 8,3 % supera el crecimiento medio de España, que fue del 7,6 % —la media nacional pasó de 28.792 euros en 2022 a 30.976 en 2023.

A pesar de la evolución positiva, únicamente representa el 75,9 % de la media nacional, apenas mejorando respecto al año pasado (75,4 %).

Este porcentaje, además, muestra una tendencia estancada desde 2012, cuando alcanzó el 74,1%, mientras que el mejor dato registrado fue en 2001, con un 89,5 % respecto al promedio estatal.​

La comparativa entre provincias es clara muestra que Valencia ha experimentado uno de los mayores incrementos, pasando de 25.910 euros en 2022 a 28.805 euros en 2023, mientras que Castellón ha sufrido una caída en su PIB per cápita, de 29.309 euros a 28.902 euros.

Alicante ha pasado en 23 años de ser la provincia 27 (de 52) en renta per cápita de España a la 42.

Especialmente preocupante es el descenso en sectores como la agricultura, la industria y las exportaciones, si bien el turismo y las transacciones inmobiliarias se han mantenido bien durante estas dos décadas.

Francisco Llopis Vañó, director de estudios de Ineca, advierte que "Alicante necesita mejorar más todavía su tejido productivo para que sea capaz de seguir obteniendo valores superiores, al menos, al promedio nacional, si quiere salir del último tercio de posiciones nacionales".

"Hace falta más cambios estructurales para que la mejora no sea solo la generada por la dinámica general y propia de la parte de bonanza del ciclo económico", señala.