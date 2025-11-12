Coca-Cola refuerza su impacto económico, social y ambiental en la Comunitat con más de 692 millones de euros generados en 2024

Coca-Cola afianza su papel como motor económico y generador de empleo en la Comunidad Valenciana, según los resultados del Estudio de Impacto Socioeconómico 2024 elaborado por la consultora Steward Redqueen.

El informe revela que la actividad de la compañía en la región aportó 692 millones de euros de valor añadido al PIB valenciano, lo que representa el 0,47% de la economía regional.

De esa cantidad, 58 millones corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en la Comunidad Valenciana, mientras que los 634 millones restantes derivan del impacto indirecto de su red de valor, que incluye a proveedores, distribuidores y puntos de venta.

En el conjunto del país, los consumidores españoles destinaron 9.200 millones de euros a la compra de bebidas de Coca-Cola, lo que equivale a 2.900 millones de litros vendidos. Por cada euro invertido en refrescos de la marca, 76 céntimos retornan a la economía local.

Con más de 65 años de presencia en la región, la compañía mantiene una sólida raíz industrial y social. “Estos resultados reflejan la dimensión del impacto que nuestra actividad genera en la Comunidad Valenciana. Desde la planta de Quart de Poblet y con la colaboración de nuestras oficinas comerciales repartidas por todo el territorio, impulsamos una cadena de valor que deja una huella económica y social significativa”, afirma Fernando Álvarez, responsable de Comunicación y Asuntos Públicos de Coca-Cola en la Comunitat Valenciana.

Empleo y desarrollo

El estudio también destaca el rol clave de Coca-Cola en la creación de empleo local, consolidando su posición como dinamizador del tejido económico valenciano.

En total, la compañía genera 11.011 puestos de trabajo en la región, de los cuales 466 son directos y 10.545 indirectos. Esto significa que por cada empleo directo se generan 22 indirectos.

Gracias a su estructura industrial y la amplitud de su red de distribución y ventas, Coca-Cola impulsa el crecimiento local invirtiendo 1.500 millones de euros en la compra de productos y servicios a proveedores españoles.

Además, distribuye sus bebidas en más de 31.741 puntos de venta de la Comunidad Valenciana, contribuyendo así a la cohesión económica tanto en grandes ciudades como en zonas rurales.

En Quart de Poblet se ubica una de las plantas más importantes del grupo, con diez líneas de producción, 65.000 m² de superficie y capacidad para 4.800 pallets. Desde 2019, la firma ha invertido más de 60 millones de euros en modernizar estas instalaciones y su centro logístico.

Compromiso

Más allá del ámbito económico, Coca-Cola desarrolla proyectos en la Comunidad Valenciana orientados a fortalecer el tejido social y fomentar la sostenibilidad, siempre en colaboración con administraciones públicas y organizaciones locales.

En el área social, destacan iniciativas como GIRA Mujeres, que ha beneficiado a 1.400 mujeres valencianas desde su inicio hace nueve años, y GIRA Jóvenes, programa de capacitación que ha formado a más de 300 jóvenes de la región.

A nivel nacional, los empleados de Coca-Cola han dedicado 8.700 horas a labores de voluntariado, contribuyendo a diversos proyectos comunitarios.

En materia ambiental, la compañía impulsa programas como Mares Circulares, que desde 2018 ha permitido retirar más de 583 toneladas de residuos de playas y entornos naturales valencianos gracias al trabajo de más de 6.000 voluntarios.

Asimismo, colabora con bares y restaurantes mediante la iniciativa Hostelería #PorElClima, a la que ya se han sumado unos 1.300 establecimientos en la Comunidad Valenciana.

Además, en Valencia se ha implementado un proyecto pionero que utiliza camiones eléctricos de gran capacidad para el transporte entre la fábrica y el almacén, reduciendo así las emisiones y el impacto ambiental de sus operaciones.