José Antonio, mecánico, escoge los mejores coches eléctricos que rondan los 30.000 € : "Hay que ver cuántos kilómetros se hacen"

Cada vez más conductores dan el salto al vehículo eléctrico, pero muchos sienten vértigo ante la cantidad de opciones en el mercado de coches electrificados, en el que entran en juego factores clave tradicionales como el precio y las prestaciones, y otros nuevos como la autonomía de la batería. Por ello, preguntamos a un mecánico experto de Alicante cuál elegiría ante tan amplia oferta.

José Antonio Vicente Molina es mecánico desde hace 20 años y, desde hace tres, es especialista en estos vehículos, siendo uno de los pocos expertos en la provincia de Alicante en un mundo aún por descubrir.

Por sus manos pasan coches de todos los colores y marcas, y, tras incontables horas conviviendo con ellos, escoge cuáles son sus favoritos del enjambre de modelos que se abren ante los conductores en estos días.

En el primer caso, se le pide que, con presupuesto ilimitado, seleccione el coche más completo.

"Me esperaría al nuevo Nissan GT-R eléctrico que van a sacar, pero actualmente elegiría el nuevo Mercedes CLA porque me parece que es un cochazo. Son coches que consumen muy poco, con una batería suficiente para hacerte 600 kilómetros reales. Me parece que han hecho una apuesta fuerte; además, es europeo y acaba de salir", explica.

El "problema", señala, es que este coche parte desde los 80.000 euros, por lo que no está al alcance de todos los usuarios.

¿Y en cuanto a los mejores calidad-precio del mercado?

Pensando en el conductor medio que busca exprimir al máximo su presupuesto con grandes prestaciones y un rendimiento asegurado, Molina destaca los más brillantes.

Antes de aventurarse con un veredicto, recuerda que, en este tipo de vehículos enchufables, "hay que pensar en cuántos kilómetros se hacen a la semana".

Así, divide la elección entre los conductores que hacen muchos kilómetros por autovía y los que se mueven más por el entorno urbano.

"Para alguien que haga bastantes kilómetros en autovía, me iría a un Tesla Model 3 o sus homólogos en otras marcas", apunta.

Y para los conductores que van de casa al trabajo y se mueven por las ciudades de la provincia sin sumar muchos kilómetros al contador, se queda con "el BYD Dolphin porque es un coche pequeño y muy económico".

En muchos casos, estos vehículos, que parten desde los 30.000 euros sin contar las ayudas del Plan Moves, tan solo necesitan cargarse una vez a la semana, con una recarga entre 8 y 10 veces menor que acudir a una gasolinera.

Otra ventaja es que "el motor de combustión tiene cientos de piezas móviles que generan desgaste y posibles averías, además de sistemas anticontaminación. En estos no hay nada de eso", resalta el mecánico.

Las averías más comunes ocurren "entre los 150.000 y 300.000 kilómetros, y suelen ser de rodamientos, que cuestan solo 200 euros", concluye.