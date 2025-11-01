Daniel Ropero, empresario: "Hay casas contenedores desde 30.000€, con una vida útil de un siglo"

Una de las viviendas de Home Container.

La subida de precios y la escasez de vivienda han impulsado a muchos a mirar hacia modelos alternativos, más sostenibles, rápidos y económicos. Entre ellos, las casas contenedores están ganando terreno en la Costa Blanca.

Lo que comenzó como una tendencia marginal se ha consolidado como una opción real para quienes buscan vivienda asequible sin renunciar a diseño y durabilidad.

En medio de la crisis de la vivienda que azota a la provincia de Alicante, una empresa de Jávea está liderando este cambio.

Una alternativa económica

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Daniel Ropero, CEO de 'Home Container', quien defiende que la vivienda modular construida a partir de contenedores marítimos puede ser no solo más rápida y barata, sino incluso más duradera que la tradicional.

Home Container, con sede en Jávea, se presenta como una de las pioneras en el uso de contenedores marítimos para la construcción de viviendas en la Comunidad Valenciana.

Con un equipo de siete profesionales y el apoyo de subcontratistas, la compañía centra su actividad en toda la región, especialmente en la Costa Blanca.

Ropero explica que los contenedores utilizados provienen de puertos internacionales como Miami, San Francisco o Buenos Aires, y llegan a España a través de diferentes puertos.

"Son cajas diseñadas para traer zapatos", señala entre risas, "pero con una estructura tan resistente que puede soportar hasta ocho veces su propio peso".

Ingeniería y diseño modular

El proceso de transformación implica cortar parte de la estructura metálica y adaptar el interior al diseño solicitado por cada cliente.

"Cumplen normativas europeas extremas y extraordinariamente buenas", destaca Ropero.

Home Container no solo realiza proyectos residenciales, sino también hoteles, bares y aulas. Sin embargo, su enfoque principal sigue siendo la vivienda familiar.

Viviendas amplias y duraderas

El principal reto técnico es la anchura de los contenedores, de 2,50 metros. Para solventarlo, se unen dos o más unidades, creando espacios más amplios.

Ropero explica que una vivienda de 30 metros cuadrados se obtiene uniendo dos contenedores de seis metros, con espacio para una habitación, salón, cocina integrada y baño.

Las de 60 metros cuadrados, formadas por dos contenedores de doce metros, ya permiten dos dormitorios y todas las comodidades de una casa convencional.

En los proyectos más grandes, la empresa ha construido viviendas de hasta 270 metros cuadrados, combinando nueve contenedores completamente personalizados.

Pero el dato que más sorprende es la durabilidad: "La vida útil mínima es de 100 años. Nosotros garantizamos 75 años por escrito en la factura", asegura el empresario.

Para todos los bolsillos

En un mercado dominado aún por la “cultura del ladrillo”, Ropero observa un cambio de tendencia: “El cliente nacional está creciendo”.

No obstante, la mayoría de compradores siguen siendo extranjeros, -holandeses, belgas, ingleses y franceses-, más familiarizados con este tipo de construcciones.

“La vivienda de contenedores es la más económica que hay en el mercado”, sostiene Ropero, con precios que parten de 30.000 euros.

Home Container ofrece tres gamas de acabado. En primer lugar, oro, sin límite de presupuesto ni materiales. "Hicimos un aseo con grifos de oro macizo para un cliente árabe", recuerda.

Por otro lado, la gama plata (entre 1.600 y 1.700 €/m2). Un concepto "todo incluido", con electrodomésticos, aire acondicionado y mobiliario.

Por último, bronce: una opción más básica, con muebles tipo Ikea.

Requisitos legales

Para levantar una vivienda de este tipo, el cliente debe disponer de un terreno.

En suelo urbano, el proyecto debe contar con el visado del colegio de arquitectos y aprobación municipal. En terreno rústico, se exige una parcela mínima de 10.000 m2.

“Si el cliente tuviese algún problema con un vecino o con el ayuntamiento y se arrepintiese, nosotros recogemos el contenedor y le devolvemos el dinero”, explica Ropero.

La garantía tiene una vigencia de dos años y contempla una pequeña penalización económica, pero, según el CEO, “no hay ninguna empresa que ofrezca esto de esta manera”.

Con precios competitivos, rapidez de construcción y una durabilidad centenaria, las casas contenedores se consolidan como una alternativa real frente al modelo tradicional.