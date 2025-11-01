Cristina Bordera, arquitecta: "La vivienda industrializada permite reducir costes y tiempos de ejecución"

La escasez de oferta y la subida de precios mantienen lavivienda como uno de los principales problemas en todo el país. Mientras la demanda sigue creciendo, los expertos coinciden en que la única solución sostenible pasa por aumentar la construcción de nuevas viviendas.

En este contexto, los últimos datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante (COATA) traen buenas noticias: el tercer trimestre del año ha cerrado con 2.912 viviendas iniciadas, el segundo mejor registro desde 2008.

"Este trimestre se revierte la relativa desaceleración mostrada en el segundo trimestre con un crecimiento del 29 % respecto a él y del 42 % sobre las 2.057 viviendas del tercer trimestre de 2024", ha destacado Cristina Bordera, presidenta del COATA.

La Vega Baja, motor

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Bordera, quien analiza el momento actual del sector y los retos que enfrenta la provincia para mantener este ritmo sin caer en riesgos de sobrecalentamiento.

El informe del COATA sitúa a la Vega Baja como la comarca más dinámica, con 1.116 viviendas iniciadas en el trimestre, un incremento del 41 % respecto al período anterior.

Bordera atribuye este impulso a la demanda de población extranjera, tanto residente como no residente.

"Es una gran inversión", explica, señalando que este tipo de compradores constituyen la mayor parte de la demanda en la comarca.

Torrevieja y Orihuela encabezan la actividad constructiva, mientras que el área metropolitana de Alicante recupera el segundo puesto con 809 viviendas iniciadas, lo que representa un crecimiento interanual del 226 %.

Frente a este auge, las zonas de interior muestran un comportamiento más moderado, aunque también al alza.

"El mercado en el interior ha arrancado de manera desmesurada en el último año", apunta Bordera, recordando que muchos de los proyectos actuales completan bloques paralizados desde hace más de una década.

Casi 10.000 viviendas iniciadas

En los últimos 12 meses, las estadísticas de visados confirman el inicio de 9.720 viviendas en la provincia, un nuevo máximo desde 2008.

Además, el acumulado hasta septiembre muestra una tendencia ascendente, con 7.892 viviendas iniciadas, un 21 % más que en 2024.

"En el análisis del trimestre pasado ya indicábamos que la ralentización que se observaba podría ser estacional, y los datos lo han demostrado", subrayan desde COATA, destacando la recuperación sostenida del sector.

Entre los municipios con mayor actividad, destacan Sant Joan d’Alacant (587 viviendas en el trimestre), Torrevieja (678), San Miguel de Salinas (564), Benidorm (547) y Alicante capital (517).

El encarecimiento de costes

El dinamismo constructivo llega acompañado de un aumento generalizado de costes. El coste medio de ejecución por metro cuadrado se ha situado en 576 euros, lo que supone un incremento interanual del 6,1 %.

Bordera explica que tanto la mano de obra como los materiales han subido de forma similar, y advierte de sus efectos:

"Esto hace cada vez más inaccesible la vivienda a la población", lamenta.

La presidenta del COATA destaca que los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, por lo que la brecha entre oferta y capacidad adquisitiva continúa ampliándose.

Calidad garantizada

Ante las críticas sobre la calidad en algunas promociones, Bordera defiende el papel del Colegio como garante técnico:

"A través del Departamento Técnico de Visados supervisamos toda la documentación de cada proyecto para verificar que cumpla con los requisitos legales".

Aunque admite que pueden existir casos puntuales, recalca que toda obra debe ajustarse al Código Técnico de la Edificación.

Falta de suelo en Alicante

¿Existe riesgo de burbuja? Bordera no lo cree. "Si bien hay demanda, todavía existe una necesidad de suelo urbanizable en Alicante capital", afirma.

El Ayuntamiento trabaja en la aprobación del nuevo Plan General, ya que actualmente "Alicante carece de zona urbana para construir".

Según la presidenta, la falta de suelo y el desequilibrio entre oferta y demanda explican por qué “los precios están disparando”.

La vivienda industrializada

Entre las soluciones, Bordera apuesta por impulsar la vivienda social (VPO) y fomentar modelos innovadores como la vivienda industrializada, que permite "reducir costes y tiempos de ejecución", afirma.

"Este método requiere menos mano de obra, menos inversión y acelera el tiempo de ejecución a solo unos meses".

Aunque admite que algunos critican su falta de originalidad, defiende su valor práctico: "Tener limitaciones amplía tu nivel de creatividad".

También valora las viviendas modulares o en contenedores como una alternativa "bastante buena" por su rapidez y coste reducido, aunque insiste en que la calidad "debe evaluarse caso por caso".

Trámites y rehabilitación

Pese al impulso actual, la presidenta del COATA advierte de que los trámites administrativos siguen siendo el principal obstáculo.

"A veces los proyectos se mantienen parados un año hasta obtener la licencia".

Propone que los colegios profesionales asuman parte de la supervisión técnica, de modo que los ayuntamientos solo revisen la normativa urbanística, agilizando así las licencias.

En cuanto a la rehabilitación y el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), Bordera lamenta que los municipios no exijan su cumplimiento con la misma rigurosidad que antes.

"La Consellería y los Ayuntamientos deben buscar una fórmula para obligar su cumplimiento", concluye.