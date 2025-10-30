Estos son los comercios y supermercados que abrirán el día de Todos los Santos en la ciudad de Alicante

El próximo sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, no todos los establecimientos de Alicante bajarán la persiana. Aunque se trata de un festivo nacional, varios comercios, centros comerciales y supermercados mantendrán sus puertas abiertas para atender la demanda de vecinos y visitantes durante este puente.

El 1 de noviembre es una de las festividades más tradicionales en España, dedicada a honrar a los difuntos. Este año, cae en sábado, algo que muchos trabajadores hubieran preferido ver entre semana para alargar el descanso. Sin embargo, el hecho de coincidir con el fin de semana afecta al horario habitual de apertura de numerosos establecimientos.

En Alicante, tanto la normativa autonómica como la autorización de apertura en zonas de gran afluencia turística permitirán que muchos comercios y grandes superficies trabajen con normalidad.

Mercados y floristerías

El Ayuntamiento de Alicante ha organizado una apertura extraordinaria de los mercadillos municipales y del Mercado Central con motivo del Día de Todos los Santos, facilitando así las compras de alimentos y flores típicas de esta fecha.

Los cuatro mercadillos de abastecimiento, -Babel, Benalúa, Carolinas y José Manuel Gosálbez-Teulada-, abrirán mañana viernes, 31 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas, adelantando su jornada habitual de sábado para permitir a los vecinos realizar sus compras semanales antes del festivo.

Por su parte, los puestos de flores del Mercado Central, situados en la plaza 25 de Mayo, permanecerán abiertos el sábado 1 de noviembre, de 7:00 a 14:00 horas, para atender la elevada demanda de ramos y centros florales destinados a los cementerios. Sin embargo, el resto de puestos del Mercado Central permanecerá cerrado.

Centros comerciales

Los grandes centros comerciales de Alicante también se suman a las aperturas autorizadas. Tanto Gran Vía como Plaza Mar 2 funcionarán con horario completo durante el festivo.

Gran Vía Alicante abrirá el sábado 1 de noviembre de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo acceso a sus tiendas, restaurantes y zonas de ocio.

Plaza Mar 2, por su parte, también abrirá sus puertas de 10:00 a 22:00 horas, y volverá a hacerlo el domingo 2 de noviembre de 11:00 a 21:00, facilitando así las compras durante el fin de semana.

Ambos centros son considerados zonas de gran afluencia turística, lo que les permite operar con normalidad en días festivos según el calendario comercial aprobado por la Generalitat Valenciana.

El 1 de noviembre también es un festivo de apertura para el Centro Comercial The Outlet Stores Alicante.

Supermercados abiertos en Alicante

A diferencia de otros festivos, el Día de Todos los Santos contará con una amplia oferta de supermercados abiertos en Alicante, muchos de ellos con horario especial reducido.

Mercadona abrirá la mayoría de sus tiendas en la ciudad de 9:00 a 15:00 horas, en su habitual jornada matinal para festivos.

Lidl mantendrá su horario habitual de 9:00 a 22:00, aunque algunas sucursales podrían optar por jornada reducida.

Carrefour y Carrefour Market también abrirán, con horarios que van desde las 9:00 hasta las 22:00 horas, dependiendo del tipo de establecimiento.

Alcampo, ALDI, DIA, Supercor e Hipercor funcionarán igualmente con horarios adaptados, en su mayoría durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Los supermercados situados dentro de centros comerciales como Gran Vía o Plaza Mar 2 seguirán el horario general de estos complejos, permaneciendo abiertos hasta las diez de la noche.

Recomendación

Desde el Ayuntamiento y las propias cadenas se recuerda que es conveniente comprobar el horario concreto de cada establecimiento en los localizadores web oficiales, ya que pueden variar según el tamaño del local o su ubicación.

En definitiva, quienes necesiten hacer compras de última hora o adquirir flores para el Día de Todos los Santos encontrarán una amplia oferta de comercios y supermercados abiertos en Alicante, especialmente durante la mañana y mediodía del sábado.