El Parque Científico y Jovempa se unen para potenciar la innovación y el emprendimiento en Alicante

El Parque Científico de Alicante y la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa) se unen para potenciar la innovación y el emprendimiento con un nuevo convenio de colaboración.

El objetivo de esta alianza es fortalecer la conexión entre el ecosistema innovador y el tejido empresarial alicantino, generando nuevas oportunidades para la creación, consolidación y crecimiento de empresas en la provincia.

Sustituye al convenio firmado en 2021 y establece un marco de cooperación orientado al desarrollo de actividades conjuntas en materia de emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento.

La colaboración permitirá impulsar acciones que promuevan la conexión entre jóvenes empresarios, investigadores, estudiantes, emprendedores y empresas innovadoras vinculadas al PCA.

Esto, señalan, "favorecerá el intercambio de experiencias, la formación en competencias empresariales y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema innovador provincial".

Todo ello a través de jornadas y encuentros empresariales que fomenten la colaboración y las sinergias entre empresas, la realización de actividades que impulsen la transferencia de conocimiento y la difusión conjunta de proyectos y casos de éxito que surjan en el marco de esta alianza.

"Asimismo, se facilitará la utilización de espacios e infraestructuras del Parque Científico de Alicante para la celebración de eventos que promuevan la innovación y el emprendimiento, así como el acceso a programas de apoyo e incentivos dirigidos a las empresas asociadas a Jovempa interesadas en instalarse en el entorno del Parque", añaden.

El acuerdo, suscrito por María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante, en representación de la Fundación Parque Científico de Alicante, y por Alfonso Calero Romero, presidente de Jovempa Federación.

Con una vigencia inicial de tres años, prorrogables, el convenio será gestionado mediante una comisión mixta de seguimiento que coordinará las actuaciones y velará por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Durante la firma, María Jesús Pastor destacó que "este acuerdo representa una oportunidad para seguir tejiendo puentes entre la Universidad de Alicante y el tejido empresarial joven, facilitando que el conocimiento y la innovación que se generan en el entorno universitario se traduzcan en proyectos empresariales sólidos que impulsen el desarrollo económico y social de nuestro territorio".

Por su parte, Alfonso Calero, presidente de Jovempa, subrayó que "para los jóvenes empresarios, la colaboración con el Parque Científico de Alicante supone acceder a un entorno privilegiado de innovación, tecnología y talento, en el que pueden surgir alianzas y proyectos transformadores que contribuyan a fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas alicantinas".