Alfonso Calero y María Jesús Pastor en el momento de la firma.

Alfonso Calero y María Jesús Pastor en el momento de la firma.

Economía

El Parque Científico y Jovempa se unen para potenciar la innovación y el emprendimiento en Alicante

La alianza permitirá fusionar los últimos desarrollos con iniciativas privadas para fomentar el tejido empresarial alicantino.

Más información: La ciudad que mira al futuro: Alicante candidata a Capital Europea de la Innovación

Alicante
Publicada
Actualizada

El Parque Científico de Alicante y la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa) se unen para potenciar la innovación y el emprendimiento con un nuevo convenio de colaboración.

El objetivo de esta alianza es fortalecer la conexión entre el ecosistema innovador y el tejido empresarial alicantino, generando nuevas oportunidades para la creación, consolidación y crecimiento de empresas en la provincia.

Sustituye al convenio firmado en 2021 y establece un marco de cooperación orientado al desarrollo de actividades conjuntas en materia de emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento.

La colaboración permitirá impulsar acciones que promuevan la conexión entre jóvenes empresarios, investigadores, estudiantes, emprendedores y empresas innovadoras vinculadas al PCA.

Esto, señalan, "favorecerá el intercambio de experiencias, la formación en competencias empresariales y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema innovador provincial".

Todo ello a través de jornadas y encuentros empresariales que fomenten la colaboración y las sinergias entre empresas, la realización de actividades que impulsen la transferencia de conocimiento y la difusión conjunta de proyectos y casos de éxito que surjan en el marco de esta alianza.

"Asimismo, se facilitará la utilización de espacios e infraestructuras del Parque Científico de Alicante para la celebración de eventos que promuevan la innovación y el emprendimiento, así como el acceso a programas de apoyo e incentivos dirigidos a las empresas asociadas a Jovempa interesadas en instalarse en el entorno del Parque", añaden.

El acuerdo, suscrito por María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante, en representación de la Fundación Parque Científico de Alicante, y por Alfonso Calero Romero, presidente de Jovempa Federación.

Con una vigencia inicial de tres años, prorrogables, el convenio será gestionado mediante una comisión mixta de seguimiento que coordinará las actuaciones y velará por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Durante la firma, María Jesús Pastor destacó que "este acuerdo representa una oportunidad para seguir tejiendo puentes entre la Universidad de Alicante y el tejido empresarial joven, facilitando que el conocimiento y la innovación que se generan en el entorno universitario se traduzcan en proyectos empresariales sólidos que impulsen el desarrollo económico y social de nuestro territorio".

Premios impulso de la UA.

Por su parte, Alfonso Calero, presidente de Jovempa, subrayó que "para los jóvenes empresarios, la colaboración con el Parque Científico de Alicante supone acceder a un entorno privilegiado de innovación, tecnología y talento, en el que pueden surgir alianzas y proyectos transformadores que contribuyan a fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas alicantinas".