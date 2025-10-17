La confianza empresarial en la Comunitat Valenciana sigue en descenso y con previsiones muy cautas para 2026

El Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana ha publicado los índices de confianza empresarial del cuarto trimestre del año en los que destaca un descenso de 1,7% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior. "El 26,4% de los establecimientos empresariales prevén un trimestre favorable y el 13,9% son pesimistas sobre la marcha de su negocio", destaca la estadística.

De este modo, durante 2025 la confianza empresarial en la Comunidad Valenciana ha mostrado una evolución desigual, empezando el año con subidas, alcanzando su punto más alto en el segundo trimestre y sufriendo una caída paulatina en la segunda mitad del año, con perspectivas prudentes para el futuro inmediato.

En el primer trimestre, el índice de confianza empresarial aumentó un 1,2% respecto al trimestre anterior, reflejando un cierto optimismo tras la recuperación de las graves riadas vividas en la provincia de Valencia a finales de 2024. El 21,9% de los empresarios esperaba un trimestre favorable, el 15,5% era pesimista y el 62,6% preveía normalidad. Alicante lideró el crecimiento provincial (+2,3%) y Valencia también creció (+1,5%), mientras que Castellón cayó (-1,4%).​

Durante el segundo trimestre esta confianza experimentó un aumento notable del 2,6% frente al primer trimestre. El 28,6% de los establecimientos empresariales tenía expectativas favorables y el 10,9% era pesimista. El saldo de respuestas favorables y desfavorables alcanzó los 17,7 puntos, evidenciando una clara mejora. Las tres provincias crecieron, con Castellón mostrando el mayor avance (+7,2%).​

No obstante, en el tercer trimestre la tendencia se invirtió, registrando la mayor bajada a nivel nacional en la Comunidad Valenciana, con un retroceso del 0,5% frente a la subida media del país (+1,1%). El 17,3% de los empresarios fue pesimista y el 26,7% optimista. Las expectativas hacia el trimestre se enfriaron, y el porcentaje de previsiones normales se mantuvo elevado (56%). En el balance de expectativas, el optimismo se debilitó pero siguió superando al pesimismo.​

Ahora, ante el cuarto trimestre, la confianza empresarial baja un 1,7% en Comunidad Valenciana, una de las mayores caídas en dos años. El índice se situó en 129,2 puntos, muy por debajo de la media nacional de 136,8 y lejos de regiones líderes como Castilla-La Mancha (148,7). El saldo de expectativas fue de solo +4,7 puntos, remarcando el descenso frente a los +12,4 del trimestre anterior. Las perspectivas de negocio se mostraron cautas: un 20,9% de empresarios confía en que el trimestre será favorable y un 16,2% desconfía, reflejando prudencia para los próximos meses.

Entre las causas de este descenso de confianza se hallan eventos externos, como la recuperación tras las riadas y la inestabilidad internacional por políticas arancelarias. El dinamismo observado en la primera mitad del año se diluyó hacia el final, con aumentos en sectores como la construcción y caídas en servicios y establecimientos medianos.​

El entorno empresarial valenciano finaliza 2025 afectado por la moderación en las expectativas, lo que implica una mayor prudencia para las inversiones y el empleo en los próximos meses.

Por provincias, las principales cifras trimestrales de confianza empresarial por provincias en la Comunidad Valenciana durante 2025 reflejan una evolución dispar, con subidas notables en Alicante y Castellón al inicio del año y descensos destacados en todos los territorios en la segunda mitad.