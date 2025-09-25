María Cristina, notaria: "Si uno de los hermanos no quiere la casa heredada, hay una tasa más barata que Transmisiones"

Hablar de herencias es algo inevitable. Tarde o temprano, todos tenemos que enfrentarnos a este asunto, uno de los que más controvertidos en una familia. Aunque se trata de un tema común, lo cierto es que la mayoría de los mortales no dispone de información clara sobre cómo actuar.

En muchas ocasiones, las familias intentan resolverlo por su cuenta. Pero hacerlo sin asesoramiento puede acabar en problemas con Hacienda. Por eso, lo más recomendable es acudir a un profesional.

Ejemplo de ello en Alicante es la Notaría Buendía cuyo despacho dirige la notaria María Cristina Clemente Buendía, que ha encontrado en sus redes sociales un canal para explicar con sencillez conceptos jurídicos complejos.

Su comunidad supera los 50.000 seguidores en Instagram. Uno de sus últimos vídeos ha aclarado qué ocurre cuando varios hermanos heredan una vivienda y uno de ellos no desea conservarla, mientras que los demás sí.

Una salida más económica

La notaria Clemente señala que este escenario es muy frecuente. Varios hermanos que reciben un inmueble en copropiedad y alguno de ellos quiere desvincularse. Frente a lo que muchos creen, existe una alternativa más económica que el impuesto de transmisiones patrimoniales.

"Cuando tú y tus hermanos adquiristeis por herencia un inmueble y solo uno o alguno de todos vosotros, permaneciendo más de dos en la comunidad queréis salir", explica la notaria, "estáis de enhorabuena".

La clave, añade, está en que ahora "podéis hacerlo pagando el impuesto de actos jurídicos documentados mucho más barato que transmisiones patrimoniales".

Extinción de condominio parcial

Esta opción es posible gracias a la figura de la extinción de condominio parcial, reconocida por el Tribunal Supremo en abril de 2024. Hasta ese momento, si un heredero decidía salir de la comunidad hereditaria en la que quedaban dos o más copropietarios, se entendía que debía tributar por transmisiones patrimoniales.

Ahora, bajo determinados requisitos, basta con abonar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que resulta mucho más económico.

Atención a las condiciones

Eso sí, no siempre se puede aplicar. La notaria advierte de que, si no se cumplen las condiciones exigidas por el Supremo, Hacienda puede interpretarlo como una donación encubierta, con las consecuencias fiscales que esto conlleva.

De este modo, esta vía supone un alivio económico para muchos herederos, pero conviene contar con asesoramiento profesional para evitar sorpresas.

Más allá de las herencias

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos entrevistado a María Cristina Clemente en varias ocasiones para hablar sobre otros aspectos clave en materia legal y fiscal.

Entre ellos, la diferencia entre tipos de arras en una compraventa, qué ocurre si no se puede hacer frente a una hipoteca o cómo detectar una posible donación encubierta.

Su labor divulgativa convierte a esta notaria alicantina en una de las voces de referencia para entender de manera clara un ámbito que, tarde o temprano, afecta a todos.