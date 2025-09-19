Paloma Taltavull, economista: "España está arrancando en la construcción de vivienda antes que otros países"

Desde la pandemia, el mercado de la vivienda en España ha experimentado un crecimiento imparable. En la ciudad de Alicante, el precio medio se sitúa en 2.595 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 14,8 % en solo un año, según datos de Idealista.

Para entender la magnitud del incremento, basta retroceder a agosto de 2021, cuando el precio medio era de 1.590 €/m2.

Muchos economistas coinciden en que para mejorar el acceso a la vivienda es necesario aumentar la oferta. Los políticos parecen haber tomado nota del problema y han empezado a implementar medidas de apoyo.

El último paquete de ayudas anunciado por el presidente Pedro Sánchez contempla hasta 30.000 € para alquiler con opción a compra, un seguro de impago que respalde a los propietarios y ayudas de 10.800 € para quienes se trasladen a entornos rurales.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos hablado con la catedrática de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA), Paloma Taltavull, quien analiza las medidas recientes y ofrece su visión sobre la evolución del precio de la vivienda en los próximos meses.

Alquiler con opción a compra

Paloma Taltavull destaca especialmente la medida de alquiler con opción a compra. Según la economista, "por fin han acertado".

Recuerda que esta fórmula tuvo un gran éxito antes de la crisis financiera, cuando los precios empezaban a subir y surgían problemas de accesibilidad. Permitía a los compradores alquilar mientras los promotores obtenían crédito, garantizando la compra y beneficiando al sistema financiero.

"Tuvo muchísimo éxito", asegura Taltavull, y permitió "salvar el problema de la accesibilidad" para quienes querían comprar.

Aunque la medida quedó olvidada durante la crisis y la caída del flujo hipotecario, ahora, con la nueva batería de ayudas, la economista considera que será posible activarla de nuevo.

La califica como "fantástica" y subraya que el alquiler suele ser más bajo que la cuota de una hipoteca, además de permitir capitalizar parte de lo pagado como adelanto para la vivienda.

Incentivo a la construcción

Sobre el origen de estas viviendas, Paloma cree que serán de nueva construcción, probablemente públicas o con algún tipo de ayuda (VPO). Considera que la medida también sirve como incentivo para la edificación de vivienda pública.

Explica que la principal barrera para la construcción es la falta de financiación, que afecta tanto a constructores como a compradores. La nueva ayuda, según la economista, permitirá "empujar un poco la edificación" y desbloquear la financiación.

"Tanto España como las constructoras que no están descapitalizadas ya están construyendo, y estamos arrancando antes que otros países", señala.

Añade que, de mantenerse la actividad actual, la tensión en el mercado podría reducirse en un año o año y medio. Pero, cuidado. No se refiere a que los precios de la vivienda vayan a bajar, sino que el ritmo de subida se ralentizará.

Previsión de precios

Paloma Taltavull asegura que las nuevas viviendas públicas saldrán a precios tasados, accesibles para muchos hogares gracias al crecimiento de la economía y el empleo.

Además, valora el plan de ayudas para viviendas rurales, que podría tener un "exitazo enorme" en zonas próximas a grandes centros de trabajo, ayudando a distribuir la población de manera más equilibrada.

Sobre la evolución de los precios, Taltavull señala que actualmente estamos "en un pico", con un crecimiento anual del 9 % al 10 %, muy por encima del aumento de los salarios.

Su predicción es que este ritmo se modere, pero que no se produzcan caídas. La solución, insiste, pasa por aumentar la oferta de vivienda y controlar el crecimiento urbano, evitando incrementos "a lo loco".