Richard Gracia, empresario: "El mito de que la inversión inmobiliaria siempre sube y es segura, es mentira"

El mercado inmobiliario está más de moda que nunca. Cada vez más personas se animan a dar sus primeros pasos como profesionales en el mundo de la inversión financiera. Sin embargo, el auge de la demanda, en un momento en el que la oferta de pisos es limitada y los precios suben, convierte la profesión en un verdadero reto.

Hoy más que nunca, se necesita formación y una visión realista para desenvolverse en un sector en plena transformación.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hablamos con Richard Gracia, experto en inversión y finanzas personales y CEO de El Método RICO, la mayor escuela de educación financiera de habla hispana, con más de 15.000 alumnos.

Richard Gracia asegura que en España existe actualmente un importante "hype" en torno a la inversión inmobiliaria. Reconoce que antes era "superfácil encontrar buenas oportunidades", pero ahora la elevada competencia dificulta la entrada a quienes buscan su primer proyecto.

"La inversión inmobiliaria sigue siendo interesante, pero el mercado se está profesionalizando y exige un nivel cada vez mayor de conocimiento, contactos y acceso al producto", señala.

El principal reto, apunta, es precisamente encontrar buenas oportunidades: "Sin contactos o agencias de confianza, es muy difícil encontrar gangas".

Dos estrategias clave

Según advierte, muchos inversores principiantes acaban "cayendo en manos de agencias inmobiliarias con pocos escrúpulos que se aprovechan para vender inmuebles que no están baratos".

Gracia distingue entre dos operaciones principales en el sector:

El house flipping (comprar, reformar y vender) es una fórmula que exige comprar por debajo del precio de mercado y resolver los problemas de la vivienda. "El error más común es pagar demasiado y quedarse sin margen o meterse en operaciones muy complicadas", explica.

El buy-to-rent (comprar para alquilar) es, en su opinión, más sencillo, ya que "es más difícil perder dinero". No obstante, insiste en que muchos calculan mal la rentabilidad al olvidar gastos como impuestos, comisiones o periodos de vacío.

Además, advierte del "importante riesgo de ocupación en España".

Si el rendimiento neto real es bajo, por ejemplo un 5%, el experto sugiere valorar alternativas: "Puede ser más rentable invertir en un fondo indexado que da un 7 u 8% sin complicarse la vida".

Experiencias y errores en Alicante

El empresario comparte experiencias personales para ilustrar su análisis. Hace años invirtió en el barrio de Benalúa, en Alicante, cuando los precios eran bajos. Hoy, gracias a la revitalización de la zona, un piso que compró por 102.000 euros supera los 200.000.

Otro ejemplo lo sitúa en la zona del Mercado, donde adquirió un inmueble por 67.000 euros que reformó y vendió dos años después por más de 130.000.

Sin embargo, no todas sus operaciones fueron exitosas. Relata que en una zona que perdió atractivo social y económico tuvo que "mal vender un piso por 60.000 euros cuando lo había comprado por 90.000".

Por ello desmiente uno de los grandes tópicos del sector: "El mito de que la inversión inmobiliaria siempre sube y es segura, es mentira". Se refiere sobre todo a que hay que estar atento a las zonas en las que uno compra porque mientras unas claramente se revalorizarán con el tiempo, otras que están mal, posiblemente vayan a peor.

Consejos para principiantes

Richard Gracia defiende que no es necesario hacer previsiones macroeconómicas, sino fijarse en el potencial de las zonas a nivel local. En su opinión, es mejor evitar las áreas con tendencia negativa y apostar por aquellas en proceso de mejora.

Para quienes quieren dar sus primeros pasos, recomienda formación exhaustiva: "Invertir con conocimiento puede suponer ganar o perder miles o decenas de miles de euros".

Aconseja además empezar con operaciones sencillas y no arriesgar más de lo necesario: "La rentabilidad y el riesgo suelen ir de la mano"

Sobre el capital inicial, calcula que para invertir en un piso de 100.000 euros se necesitan entre 30.000 y 50.000 euros, teniendo en cuenta entrada, gastos e inversión en reformas.

Si no se dispone de este capital, recomienda explorar antes otras vías de inversión.

Quién es Richard Gracia

Richard Gracia es experto en inversión y finanzas personales, además de CEO de El Método RICO, la mayor escuela en educación financiera de habla hispana con más de 15.000 alumnos.

Autor de cuatro best sellers sobre finanzas, entre ellos El Método RICO, imparte formación en programas de desarrollo financiero e inversión.

Su propósito es ayudar a las personas a alcanzar la libertad financiera y vivir sin la presión de la incertidumbre económica.

Es profesor en ESIC Business & Marketing School e ingeniero técnico industrial, con un máster en Ingeniería Industrial y formación especializada en análisis de mercados financieros, inversión inmobiliaria, negocios y emprendimiento