David Ariza, hostelero: "A muchos jóvenes hay que explicarles de dónde viene su salario"

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de mayo la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, aunque su implementación está prevista para finales de año.

El cambio, que para muchos trabajadores es una victoria, supone un nuevo reto para las pequeñas empresas. En especial para sectores como la hostelería, donde los márgenes son ajustados y la falta de personal ya es un problema estructural.

Aunque haya voluntad, a muchos empresarios "no les salen las cuentas".

La Sexta abordó el pasado 26 de mayo esta cuestión en su programa La Sexta Xplica, donde la reducción de jornada derivó en un debate más amplio sobre las condiciones laborales y los sueldos, especialmente en la hostelería.

Entre los participantes se encontraba el hostelero alicantino David Ariza, propietario de Rice & Bones, que defendió con contundencia el papel de los empresarios del sector. El debate comienza cuando uno de los asistentes lo llama "empresaurio".

"Me fascina la facilidad que tiene esta juventud para acuñar términos, igual que está el de ‘empresaurio’, también habéis acuñado el de ‘bajaciones’. No vamos a entrar en quién se las coge y quién no", ironiza, en un tono que tensó momentáneamente el debate.

Más allá de las formas, Ariza lanzó un mensaje claro: las pequeñas empresas no pueden absorber más costes sin generar más ingresos.

"¿De dónde salen las subidas salariales? De mayores ingresos. Si no hay mayores ingresos, no hay subida salarial. ¿Vale?", sentencia.

El hostelero también critica la presión fiscal que soportan los pequeños negocios. "Este gobierno ha conseguido algo que parecía imposible: que tanto trabajadores como pymes, pequeños empresarios y autónomos estemos de acuerdo en que nos están sangrando y no nos da para vivir", ironiza.

Además, lamenta la falta de comprensión sobre cómo se genera un salario, especialmente entre los más jóvenes. "Me pasa, me sigue pasando y me sigue ocurriendo que a los trabajadores que vienen, -sobre todo los más jóvenes-, muchas veces hay que explicarles de dónde sale su salario", afirma.

En su opinión, el sueldo se gana "un tercio por venir a trabajar, un tercio por trabajar y el otro tercio por hacerlo bien. Y eso cada día es más complicado".

"Los empresarios no somos el enemigo"

Durante el debate, Ariza rechaza las críticas que señalan al empresariado como responsable de los problemas del mercado laboral.

"Que echéis leña encima de los empresarios, que somos los que al final generamos y creamos trabajo, es un problema", replica.

Y defiende las condiciones laborales en sus propios restaurantes: "Mis trabajadores trabajan menos de 40 horas, cinco días a la semana, dos días consecutivos de descanso, fines de semana rotativos, cobran un poco más de lo que marca el convenio y están bastante contentos".

Aun así, reconoce que el sector tiene dificultades para encontrar empleados. "Cuesta encontrar gente para trabajar con turno de mañana sin turno partido", concluye, apuntando a una realidad compleja que va más allá del salario o la jornada laboral.