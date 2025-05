M. Jiménez, asesora: "Deberías poder vivir de tus ahorros entre 3 y 6 meses para tener buena salud financiera"

Tener buena salud financiera no es un lujo: es una necesidad básica. Y, según Miriam Jiménez, asesora financiera acreditada por EFPA y agente de Banco Mediolanum, empieza por algo muy concreto: disponer de un colchón económico que cubra entre tres y seis meses de gastos.

"Es como ir al médico. Primero hay que saber si estás sano. Si tienes deudas, gastos descontrolados o no sabes cuánto gastas al mes, lo primero es ordenar eso", advierte.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con ella sobre cómo iniciarse en el ahorro y la inversión sin necesidad de grandes ingresos, los peligros del intrusismo financiero y por qué contar con un profesional puede marcar la diferencia entre avanzar o empobrecerse.

Acudir a un profesional

"Es muy importante que la persona con la que hablas sobre tus finanzas tenga formación acreditada", insiste. Jiménez está registrada en el Banco de España, cuenta con la certificación EFPA, -avalada a nivel europeo-, y denuncia que cada vez más personas sin preparación se presentan como asesores.

"Hay mucho intrusismo, gente que se hace llamar consultor o asesor y no tiene ni estudios en economía ni experiencia real".

Jiménez trabajó años como directora de oficina en un conocido banco, pero hoy defiende una forma de banca más cercana y personalizada. En Banco Mediolanum ejerce como Family Banker, una figura que describe así: "Es como el asesor de confianza de toda la vida, pero con tecnología y formación actualizadas".

Todo el mundo ahorra

La asesora desmonta el mito de que no se puede ahorrar con ingresos ajustados. "Si los precios suben y tú sigues pagando, es que estás sacando ese dinero de algún lado. Eso era ahorro, pero como no lo separas ni lo ves, no lo percibes".

Su consejo: automatizar el ahorro. "Tú cobras, y en ese momento, también debe cobrar tu ‘yo’ del futuro. Si decides que serán 100 euros al mes, al final del año tendrás 1.200 euros, sin hacer nada heroico".

Planifica tu futuro

Invertir, según ella, es necesario para alcanzar metas importantes: "Si te marcas un objetivo como reunir 50.000 euros, no lo lograrás solo con esfuerzo. Parte viene del ahorro y parte tiene que venir del rendimiento del mercado".

"¿Tú compras ropa en Zara? Pues sé dueño de una parte de Zara", propone Jiménez para explicar que invertir en fondos que incluyen grandes empresas puede ser una forma lógica y accesible de empezar.

Eso sí, con cabeza. "“El mercado financiero no es magia. Si tú le dejas dinero a Apple o a Zara, ellos ganan y tú ganas también", resume.

La inflación: el impuesto silencioso

Entre 2020 y 2024, la inflación anual ha rondado el 5%. Jiménez advierte que no invertir tiene un coste: "Tu dinero pierde valor cada año si no está bien invertido. Y para colmo, si ganas un 5%, Hacienda se lleva un 19%".

La solución, insiste, está en buscar rentabilidades superiores al 6% y hacerlo de forma diversificada.

Diversificar: la clave

"Nunca sabes qué empresa o qué sector lo va a hacer mejor. Por eso hay que diversificar, y se diversifica con fondos de inversión", explica. Jiménez pone como ejemplo los efectos que tiene en la economía una catástrofe como la pasada dana. Muchas empresas lo perdieron todo, mientras que otras que eran más necesarias en ese momento prosperaron, como por ejemplo empresas de automoción, limpieza...

También pone el foco en no apostar todo a un solo valor: "Imagínate que Mango va a pique. Si has puesto todo ahí, tu inversión se hunde. Pero si también tienes Inditex, esta te puede salvar".

Las tres claves

Para quienes quieren mejorar sus finanzas, sugiere tres pilares: "Con 100 euros al mes puedes empezar. ¿De verdad no eres más importante que una cena de sábado?", reta.

El segundo paso: asesorarse, aunque solo sea para informarse. “Puede que no sea tu momento para invertir, y un buen asesor te lo dirá”.

Y por último, el compromiso. Pone su propio ejemplo: vivía en Madrid, pagaba 550 euros de alquiler y, tras cambiar de etapa profesional, decidió ahorrarlo mes a mes. En cuatro años reunió 40.000 euros. “Lo que antes pagaba al casero, ahora me lo pagaba a mí misma”.

“Las rebajas en Bolsa son las crisis”, afirma. Frente al miedo, recomienda actuar con cabeza o dejarse guiar por profesionales. “Las emociones nos juegan malas pasadas”.

Para entenderlo, recomienda Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, y , de Carlos Tusquets.

El mito del pelotazo

“Las criptomonedas pueden ir bien, pero la gente quiere comprar con euros, no con pulseras”, ironiza. Jiménez lo deja claro: no existen los chollos financieros. Su receta es simple y contundente: “Asesorarse, planificar y tener paciencia”.