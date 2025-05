Celia Rubio, experta financiera: "Invertir desde los 30 años podría generar más de 800.000€ al llegar a los 65"

Invertir está de moda. Cada vez son más las personas que escuchan hablar de fondos indexados, criptomonedas o rentabilidad compuesta, pero pocos saben realmente qué significa todo esto o cómo dar sus primeros pasos sin poner en riesgo sus ahorros.

Para arrojar luz sobre este tema, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con la experta en finanzas Celia Rubio (Elche, 1993) , autora de Hazlo bien con tu dinero, y que el próximo 21 de mayo sacará al mercado su próximo libro: Hazlo bien con tus inversiones.

Con ella profundizamos en las claves para empezar a invertir con seguridad: la importancia de la formación, el poder del tiempo como factor determinante y fórmulas actuales que permiten iniciarse incluso con cantidades pequeñas. Además, explica cómo una persona de 30 años puede generar más de 800.000 € invirtiendo tan solo 150 euros al mes.

Su historia

Celia Rubio, graduada en Enfermería por la Universidad de Alicante, dio un giro radical a su carrera tras unos años como enfermera. Se formó con un MBA en la Universidad Miguel Hernández de Elche, un máster en Marca Personal y Marketing Digital, y otro en Mercados Financieros, complementando su formación con cursos en instituciones como el IE Business School y la Bolsa de Madrid.

Con la llegada de la pandemia, comenzó a compartir contenido financiero en redes sociales, donde hoy cuenta con casi 3 millones de seguidores. Además, es directora y fundadora de la Academia de Inversión, "la mayor formación en finanzas e inversión en español", que ya cuenta con casi 2.000 alumnos activos.

Su historia es un claro ejemplo de reinvención profesional, donde la organización financiera personal fue la clave para dar el salto hacia el mundo de las inversiones. "Me permitió dejar un trabajo que no me gustaba y empezar a dedicarme a otra cosa. Al principio no pensé en hacerlo profesionalmente, simplemente descubrí un mundo que me gustaba", cuenta.

Primeros pasos

A quienes quieren iniciarse en la inversión, Rubio lo dice claro: primero, poner en orden las finanzas personales. "La inversión es imprescindible porque el ahorro por sí solo no funciona. Pero sin ahorro, tampoco hay inversión", sentencia.

Lo explica como una escalera. "El primer peldaño es organizar tus cuentas: controlar ingresos, gastos y hacer un presupuesto. Es básico, pero muy poca gente lo aplica en la realidad", señala.

El segundo paso es crear un colchón de seguridad. "Antes de invertir, necesitas una reserva que cubra imprevistos, porque tu estrategia de inversión no puede depender de si se te pincha la rueda del coche", advierte. ¿La cantidad? Entre tres y doce meses de gastos habituales.

Para empezar, recomienda dividir los ahorros: una parte al colchón y otra a inversión. Y para ese fondo de emergencia, sugiere cuentas remuneradas o fondos monetarios: "Son productos con bajo riesgo que te dan rentabilidad y te permiten disponer del dinero de forma inmediata".

La fuerza del interés compuesto

Celia Rubio explica cómo empezar a invertir pensando en la jubilación y destaca la importancia del tiempo y el interés compuesto. En su ejemplo, plantea el caso de una persona que empieza a invertir a los 20 años.

"Si inviertes 50 euros al mes entre los 20 y los 30 años, con una rentabilidad media del mercado del 10%, al final de esos 10 años tendrías 10.518 euros en tu cuenta de inversiones", explica Rubio.

Esta persona, además, ya tendría completado su colchón de seguridad, lo que le permitiría centrar sus esfuerzos en la jubilación.

A partir de los 30 años, la experta sugiere aumentar la inversión a 150 euros al mes, lo que equivale a 1.800 euros anuales. Manteniendo esta aportación hasta los 65 años, y con una rentabilidad del mercado similar, Rubio calcula que al llegar a la jubilación la persona tendría aproximadamente 832.229 euros.

Sin embargo, para mantener el poder adquisitivo de esa cantidad, recomienda actualizar las aportaciones anualmente en función de la inflación. "Si ajustas tus aportaciones a un 2% anual, al final podrías tener alrededor de 1.500.000 euros, que equivaldrían a los 832.000 euros actuales", señala.

Este cálculo, según Rubio, ilustra la magia del interés compuesto, que funciona como una bola de nieve. "El interés compuesto es, sin duda, la fuerza más poderosa de la naturaleza", comenta, citando una famosa frase atribuida a Albert Einstein.

"Si reinviertes la rentabilidad de tus inversiones, el crecimiento es exponencial, no lineal. Aunque a corto plazo pueda parecer poco significativo, a largo plazo la diferencia es abismal".

La experta también destaca cómo el factor tiempo influye de manera crucial en los resultados. "Si reduces el tiempo de inversión, por ejemplo, de 35 a 30 años, la rentabilidad se reduce un 30%.

Por el contrario, si extiendes el periodo a 40 años, podrías ver un incremento del 80% en el valor final", afirma Rubio. Por tanto, lo más importante a la hora de empezar a invertir, concluye, es no subestimar el poder del tiempo y comenzar lo antes posible.

Rubio ha convertido su experiencia en un máster de estrategia financiera para principiantes. "Primero presupuesto, ahorro y colchón de seguridad; después, planificación e inversión”, resume. Subraya que todo parte de una estrategia adaptada a cada persona: "No hay inversión perfecta, hay inversiones que encajan o no contigo".

Además, denuncia que la complejidad del mundo financiero no es casual. "Cuanta menos educación financiera tiene una población, más dependiente es y menos libertad tiene", sostiene.

Cuidado con las estafas

No todo es positivo: combate a diario las estafas digitales que usan su imagen para engañar a numerosas personas a través de redes sociales.

A pesar de sus denuncias ante Meta, la experta asegura que el 90% de sus reclamaciones son desestimadas, ya que la plataforma considera que no hay infracción.

Estos fraudes, gestionados desde países extranjeros, prometen rentabilidades irreales, y los responsables se esconden tras cuentas falsas que imitan a personas de confianza en el sector financiero, como ella misma.

"Cuando ves anuncios que prometen rentabilidades del 100% o 300%, es una señal de alerta", afirma Rubio. Estos fraudes invitan a los usuarios a unirse a comunidades de WhatsApp donde se les manda información sobre inversiones, para luego redirigirlos a aplicaciones fraudulentas.

La experta insiste en la importancia de verificar cualquier cuenta antes de interactuar y recomienda siempre desconfiar de cualquier propuesta que suene demasiado buena para ser verdad.

Inversión inmobiliaria

Celia Rubio colabora con Equito, una empresa cuyo objetivo es crear un ecosistema financiero más inclusivo y accesible, permitiendo a las personas de la nueva generación acceder a mejores herramientas para construir su riqueza.

Según explica la propia compañía, Equito ofrece una manera fácil y rápida de invertir en inmuebles, democratizando el acceso a oportunidades de inversión que anteriormente estaban reservadas a unos pocos.

Rubio destaca las ventajas de esta nueva fórmula de inversión, como la que ofrece Equito, que combina la inversión inmobiliaria tradicional con la tokenización digital.

"En lugar de comprar un piso completo y gestionarlo, aquí compras un 'cuadradito' y empiezas a invertir desde solo 100 euros", comenta.

Estas inversiones permiten obtener rentas mensuales, además de generar ganancias cuando se vende la propiedad, de manera similar a la compra y venta de inmuebles tradicionales.

La autora de 'Hazlo bien con tu dinero: un plan de 7 pasos para transformar tus finanzas y conseguir que el dinero trabaje para ti' anuncia además su próximo libro, 'Hazlo bien con tus inversiones', que se publicará el 21 de mayo.

"Mi objetivo es que cualquier persona, independientemente de su situación y conocimiento, sea capaz de entenderlo y de integrarlo en su vida", concluye Rubio.