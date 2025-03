La Comunitat Valenciana refuerza su estrategia en la Feria de Turismo de Berlín con su primer stand propio

"Los turoperadores alemanes, con quien nos hemos reunido, nos confirman unas expectativas razonablemente buenas de cara al 2025". Así lo afirma la consellera de Turismo Marian Cano tras su paso por la feria Internationale Tourismus Börse (ITB) de Berlín, donde se han mantenido diferentes reuniones.

La consellera ha remarcado la importancia de "promocionar la Comunitat Valenciana en este mercado mostrando nuestra autenticidad turística".

También ha destacado que en esta edición "hemos regresado a la ITB con un estand propio por primera vez desde 2011, con 179 metros cuadrados, donde gestionamos nuestro espacio para optimizar nuestra estrategia promocional".

Cano plantea en esta edición de la ITB “mostrar nuestra diversidad de productos, las experiencias turísticas, la apuesta por la innovación y la sostenibilidad y la amplia oferta turística destinada al segmento LGBT en la mayor feria de turismo de Europa”.

La consellera ha valorado la participación de la Comunitat Valenciana en la ITB de 2025 con un “balance que, de momento, es muy productivo”. Así, ha explicado que “hemos venido a establecer y consolidar relaciones tanto con el mercado alemán como con otros mercados europeos que resultan muy interesantes para nuestro destino en estos momentos, como son los países del Este de Europa o el emisor polaco”.

Además, la titular de Turisme ha destacado “el éxito de público y de participación en reuniones profesionales que se está desarrollando en el estand de la Comunitat Valenciana”.

Cano ha hecho hincapié en que “los turoperadores y agencias de viajes nos han trasladado datos positivos y esperanzadores para 2025”, por ello ha incidido en que “debemos trabajar mostrando nuestra amplia oferta turística en los mercados europeos”.

Promoción específica LGBTQ+

La Comunitat Valenciana participa también en el pabellón LGBTQ+ de la ITB con un espacio propio de 9 metros cuadrados, donde se promociona y se ofrece información específica dirigida a este segmento.

Cano ha recordado que uno de los objetivos que nos hemos propuesto en esta feria es “promocionar la oferta LGBTQ+ enfocándonos en la próxima edición de los GayGames que tendrán lugar el año que viene en la ciudad de València, que a su vez brindará la oportunidad de mostrar que somos un destino amable y acogedor para este segmento”.

Por ello, Turisme Comunitat Valenciana participa con un espacio propio en el pabellón de la ITB destinado a promocionar la oferta turística dirigida al público LGBT, y donde se han previsto dos presentaciones: Gay Games XII Valencia 2026: Sport Culture And Inclusion; y Benidorm a LGBTQ+ Friendly Destination All Year Around.

Reuniones mantenidas

Turisme ha mantenido durante este miércoles reuniones con agencias alemanas como Journaway, para estudiar una posible colaboración de marketing online. Se trata de uno de los turoperadores más grandes de circuitos de viajes en Alemania.

También se ha mantenido una reunión con Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH, turoperador especializado en turismo de aventura y bicicleta, para estudiar posible colaboración en algún famtrip. Die Landpartie Oldenburg es una empresa alemana que organiza y tours y viajes en bicicleta y caminatas en la región de Oldenburg y otros lugares de Alemania y Europa.

Los técnicos de Turisme también se han reunido con Der Touristik, uno de los principales grupos turísticos de Alemania, para valorar la posible celebración de su convención anual en València.

Otra de las reuniones destacadas ha sido con Lufthansa City Center, la mayor cooperación de franquicias de agencias de viajes independientes del mundo, para estudiar la posible celebración de su convención anual en la Comunitat Valenciana.

Además, con la plataforma Holiday Check AG se ha analizado una posible colaboración, y también ha habido un encuentro con ADAC Camping GmbH, la agrupación turística, automovilística y de camping más grande de Europa.

Los representantes de Turisme han mantenido durante estos días reuniones con agencias de turoperación alemanas como Gebeco, que ofrece viajes organizados, así como con otros operadores turísticos alemanes como Chamäleon Reisen, Sophia Reisen, Travelzoo, Mooser Reisen, Urlaubbsguru/Holidayguru, o André Bass Reisen, entre otras.

Además, se han programado encuentros con turoperadores internacionales como Kensington Tours, turoperador canadiense, o EasyJet Holidays, para analizar posibles colaboraciones en materia de promoción turística.

Ivace+i Internacional en la ITB Berlín

Ivace+i Internacional, en colaboración con el Clúster de Empresas Innovadoras para el Turismo de la Comunitat Valenciana (ADESTIC), ha organizado la participación agrupada de cinco empresas valencianas de tecnología en la Feria de turismo ITB Berlín, que se celebra en Messe Berlin del 5 al 7 de marzo de 2025.

Las empresas valencianas presentan en esta feria sus soluciones disruptivas aplicadas a la industria turística, concretamente al segmento TravelTech, en el pabellón de tecnología coordinado por ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y de las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR).

La ITB es una de las principales ferias mundiales del Turismo, tanto en lo que respecta a la oferta en turismo receptivo como en cuanto a la oferta de tecnologías aplicadas al turismo y viajes.