Esta es la única casa disponible para alquilar en el barrio de Juan XXIII en Alicante: incluye garaje

Buscar casa de alquiler puede convertirse en una auténtica tortura, sobre todo en ciudades turísticas como Alicante. Ante el miedo al fenómeno de la okupación u otros problemas con los inquilinos, cada vez son más los propietarios que prefieren vender su vivienda o intentan dedicarse al alquiler turístico.

La falta de stock de viviendas, sumado al número creciente de personas que no puede o no quiere comprarse una casa, ha encarecido los precios de las existentes. Esto puede verse en muchas inmobiliarias, que avisan desde la puerta de entrada de que no disponen de casas de alquiler.

La mayoría de los clientes, sobre todo los más jóvenes, buscan casa a través de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa. Según la información consultada en el primero de ellos, el precio medio de la vivienda de alquiler es de 11,9 €/m2 en la ciudad de Alicante, un 12,6% más caro que en agosto de 2023.

La zona norte

La falta de viviendas de alquiler afecta a todos los barrios, aunque no por igual. Los barrios de la zona norte son los más económicos para residir en Alicante, pero también son zonas con poca oferta.

Idealista cuenta en estos momentos con una oferta de 1.277 viviendas de alquiler en la ciudad de Alicante, frente a las 4.842 propiedades que hay en venta. Llama la atención que en el barrio de Juan XXIII solo haya un piso disponible.

Situada en la calle la Romana, la vivienda cuenta con 95 m2, distribuidos en 3 habitaciones. Se trata de un tercer piso sin ascensor, aunque incluye plaza de garaje y dispone de dos aparatos de aire acondicionado. Todo por 700 euros al mes.

La terraza acristalada de la casa. Idealista null

"Este inmueble cuenta con un salón que se abre a una terraza acristalada, ideal para disfrutar de las vistas despejadas". Las fotos del anuncio muestran que la vivienda viene amueblada, aunque los muebles parecen bastante antiguos.

Idealista también destaca que la comunidad de vecinos es "excelente". Además, la vivienda está cerca de colegios, zonas infantiles y supermercados. La calle se encuentra cerca del Leroy Merlín y del centro comercial Gran Vía, así como de un gigantesco Mercadona.

Según los datos que maneja este portal inmobiliario, Juan XXIII - Virgen del Remedio es la zona más económica para vivir en Alicante. En junio de 2024, el precio medio del alquiler se situaba en los 8,7 €/m2, frente a los 923 €/m2 de compra del último mes de agosto.

Llama la atención como la playa de San Juan - El Cabo es el barrio con más viviendas de alquiler (507) en el portal inmobiliario, pero también el más encarecido (2.962 €/m2 ). En cuanto a precios elevados, le sigue el centro (2.783 €/m2 ) y Parque Avenidas - Vistahermosa (2.246 €/m2 ).