Así es la población china en la provincia: autónomos, más mayores que la media y ya no prefieren Alicante

Alicante ya no es lo que era para la población china emigrante que busca su hueco en la provincia. Ahora que el foco se pone en China con motivo de la celebración de su Año Nuevo, y tras nos sumergimos en los datos con expertos en demografía y economía para entender su peso en la sociedad.

Los chinos en la ciudad alicantina, en concreto, han perdido fuelle en el padrón desde que estallara la gran crisis de 2008. Antes, con su eclosión a principios del siglo XX en todo el país, la capital de provincia llegó a ser la tercera ciudad de España, solo por detrás de Barcelona y Madrid, de destino para los habitantes del gigante asiático.

Pero eso cambió, explica a EL ESPAÑOL De Alicante el investigador de la Universidad de Alicante (UA) Mariano González. En la actualidad son 223.591 en todo el país, de los que 9.683 están empadronados en la provincia alicantina, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2022.

Sin embargo, esta provincia sigue siendo "más favorita" que la media nacional para los emigrantes chinos, según esos mismos datos. En la provincia, por delante existen 11 nacionalidades con más población, pese a que argentinos, ecuatorianos o venezolanos estén por detrás. ¿Por qué pasa estos? Porque estos tres países latinoamericanos acaban consiguiendo la nacionalidad española, "a diferencia de los chinos, que solo el 8,5% de su población nacida en China la tiene", aduce este sociólogo.

El punto de inflexión

"La crisis de 2008 tuvo especial incidencia en el Levante", explica este sociólogo del Departamento de Sociología 1 de la UA. Con menos músculo que en Madrid o Barcelona, "los flujos migratorios dese China se frenaron muchísimo, no vinieron tantos y también muchos chinos de origen que vivían en Alicante se marcharon", explica.

Se marcharon a los grandes núcleos urbanos del país y, desde entonces, su presencia en Alicante ciudad, con 1.798 empadronados con datos del INE de 2022, se ha visto superada por otros sitios. En el caso de la provincia, por Elche, primera en acogida de población china con 1.931 empadronados. "En Elche hay más industria", agrega este experto en inmigración y población joven. En la ciudad ilicitana está el calzado, se refiere "como principal hipótesis" de esta variación, una actividad en cuyos polígonos ilicitanos está muy presente trabajadores de origen chino.

De hecho, en el de Carrús aún se recuerda el episodio racista, por suerte aislado, de manifestantes ilicitanos contra la presencia del calzado chino en septiembre de 2004 que acabó con una de sus naves incendiada y con una parte de ellos, casi 30, aceptando penas por debajo de los dos años por desórdenes y daños.

Autónomos

Y es que los chinos son conocidos mundialmente por su capacidad de trabajo en actividades diversas y, sobre todo, en locales comerciales. Hay un dato que aporta Mariano González que da buena muestra de ello. En el conjunto de España, son el primer grupo en hacerse autónomos, esto es, mucho más que los propios españoles y del resto de nacionalidades extranjeras con datos por encima del 60%.

Otro dato curioso, explica, es que su población en Alicante está más envejecida que en el resto de España (un año de media mayor). ¿Por qué? "Esto podría ser porque la población china más mayor que vino hace un tiempo haya preferido quedarse aquí", responde.

González también responde al mito de por qué no mueren en España. A su juicio, esta leyenda no tiene en cuenta que la población china es todavía joven en nuestro país, donde vinieron de manera destacada a partir de 2004 con un perfil muy concreto, "era gente fuerte que vino para trabajar y todavía no está en edad de fallecer".

Pueblos sin chinos

En el recorrido que hacemos con Mariano González de la presencia china en la provincia, vemos que, tras Elche y Alicante, también abundan en Benidorm, Torrevieja y Orihuela, ciudades de servicios.

La gran concentración también sobresale en municipios como Benitachell, Alcalalí, l'Alfàs del Pi, Benijófar o Rojales, entre otros, si atendemos a la población total. "Esto es porque van a vivir donde haya grandes lazos entre ellos", esgrime este experto. Y también hay muchos municipios alicantinos con cero población china, "lo que indica que se mantienen a posteriori esos lazos".

Exportación, importación

Por último, el repaso lo concluimos con la otra cara de la moneda, el papel económico que juega China para la provincia. Por un lado, Alicante importa, sobre todo, calzado fabricado en China "que luego se vende como chino en el país o que los fabricantes alicantinos ultiman y venden como suyos", explica Paco Llopis, director de Estudios de INECA.

Tabla de importaciones de Alicante desde China. INECA

Con un porcentaje del 30% del total de importaciones y un valor de 412 millones de euros hasta octubre de 2022, a este sector le sigue a gran distancia el del juguete y artículos del deporte, del 9,7% del total y 130 millones; por detrás se encuentra la importación de la manufactura del curo (6,9%) y 94 millones, que no deja de ser un subsector del calzado.

¿Y qué se exporta a China desde Alicante? "No supera los 60 millones de euros al año", esgrime. "En comparación, muy poco", responde este experto.

