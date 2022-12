La Diputación inyectará 161 millones de fondos extraordinarios en 2023 contra la crisis en Alicante

Un total de 160,8 millones de euros ha sido la inversión anunciada por la Diputación de Alicante para que los municipios de la Diputación de Alicante puedan hacer frente a la crisis económica, energética y social a través de las ayudas dirigida a autónomos y pymes, colectivos vulnerables y ayuntamientos.

Esta partida, que se sufragará con remanentes y es la más alta en la historia de la institución, se incorporará en los primeros meses del año y completará las inversiones recogidas en el presupuesto ordinario, que asciende a 283,7 millones de euros.

El presidente de la institución, Carlos Mazón, y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, han presentado esta mañana la propuesta de actuaciones que se financiarán con este fondo extraordinario.

“Vamos a impulsar la inversión extraordinaria más alta en la historia de la Diputación que, sumada al presupuesto ordinario, nos llevará a movilizar en 2023 más de 444,5 millones de euros”, ha destacado Mazón, quien ha señalado que ello es posible “porque somos una administración saneada y con unos ahorros que nos han permitido en estos años utilizarlos para hacer frente a las diferentes crisis que se han ido sucediendo”.

En este sentido, ha detallado que “gracias a estos casi 161 millones de fondos extraordinarios, vamos a redoblar los esfuerzos e impulsar partidas estratégicas y prioritarias para ayudar, siempre contando con nuestros ayuntamientos, a los más vulnerables y que más lo necesitan, a los autónomos y pymes, al consumidor y al comercio, así como para ejecutar las inversiones y proyectos que necesitan nuestros municipios”.

Mazón ha resaltado, además, que los remanentes incorporarán gran parte de las propuestas presentadas por los grupos de la oposición durante la negociación del presupuesto y ha precisado, en este sentido, que las iniciativas del Grupo Socialista ascienden a doce millones de euros, mientras que las partidas de Compromís representan 10,4 millones de euros del total.

“Aunque finalmente ambos grupos han votado en contra del presupuesto de 2023, este equipo de gobierno ha apostado desde el principio por el diálogo y ha recogido gran parte de las propuestas de la oposición porque las ideas buenas pueden venir de cualquiera”, ha indicado el presidente.

Partidas extraordinarias

Las inversiones extraordinarias de 160,8 millones de euros, que podrán movilizarse a partir del primer trimestre del año, permitirán, por un lado, reforzar las distintas líneas de ayudas destinadas a autónomos, pymes, micropymes y profesionales para hacer frente a la crisis económica y energética, que pasarán de los 18 millones de euros de este año a un total de 40 millones de euros en 2023. En este apartado, se incluye una partida de 10 millones para colaborar en el pago del alquiler de los locales de negocios.

En este punto, Mazón ha indicado que “nuestro objetivo, por segundo año consecutivo, es ayudar a autónomos y pymes a compensar el alza de los precios de la energía, porque ninguna otra administración lo está haciendo; ni la Generalitat ni el Gobierno de España”.

Por otro lado, los ahorros de la Diputación posibilitarán también que se incrementen a 15 millones de euros -frente a los 9 millones de este año- las subvenciones a los ayuntamientos para prestaciones sociales extraordinarias. De esta forma, la institución provincial quiere contribuir a combatir la pobreza energética y a ayudar a las familias más vulnerables a superar las dificultades derivadas de la inflación y el alza de los precios.

Mazón ha avanzado que se reeditará, además, el programa de Bono Consumo, que pasará de 18 a 20 millones de euros y cuyo objetivo sigue siendo apoyar al comercio de proximidad y abaratar la cesta de la compra, al tiempo que ha hecho un llamamiento al resto de diputaciones de la Comunitat y a la propia Generalitat “a que impulsen este tipo de propuestas y se sumen al extraordinario esfuerzo que la Diputación de Alicante está haciendo”.

Gracias a este ambicioso programa inversor, se prevé, asimismo, reforzar el Plan +Cerca, que pasará de 30 a 43,5 millones de euros, un 45% más, tal y como viene recogido en el acuerdo alcanzado por el equipo de Gobierno y Compromís. Asimismo, y en el marco del pacto alcanzando con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se volverá a dotar el Plan de Infraestructuras Sociales, en 2023 con 5.900.000 euros.

Al mismo tiempo, los remanentes permitirán también incrementar en 23,4 millones de euros las distintas convocatorias de subvenciones, tanto para ayuntamientos como para entidades, que se impulsan desde las áreas de Ciclo Hídrico (aumento eficiencia uso agua regadío), Carreteras (conservación de caminos, inversiones en caminos supramunicipales, luminarias, etc) Medio Ambiente (inversiones en parajes naturales, instalación de placas fotovoltaicas, farolas solares, etc), Deportes (ayudas a clubes), Cultura (festival de artes escénicas, fomento de la lengua y cultura popular valenciana, reparación iglesias, campaña orquestas, etc), Arquitectura (patrimonio inmueble histórico-cultural, etc), o Igualdad y Servicios Sociales.

Las negociaciones entre el equipo de gobierno y la oposición de cara a la elaboración de los presupuestos de 2023 han permitido, asimismo, incorporar otras partidas.

Plan +Cerca

El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha incidido en la importancia del aumento de la cantidad destinada al área de Infraestructuras y Asistencia a municipios “que alcanzará el próximo año 43,5 millones y medio de euros para llevar a cabo el Plan Más Cerca más ambicioso y mejor dotado de esta legislatura”. Según ha confirmado el diputado, “la gran mayoría de los 141 municipios y las 3 entidades menores de la provincia recibirán más recursos y más ayudas de su Diputación que los que habrían recibido a través del Fondo de Cooperación de la Generalitat, a excepción de Alicante y Elche”.

El titular del área ha remarcado que con este nuevo plan para 2023 “la Diputación responde al órdago lanzado desde el Gobierno de la Generalitat en su intento de intromisión en la autonomía financiera de esta institución frenado por los tribunales de justicia con el auto que ha suspendido cautelarmente el Fondo de Cooperación”. Ha lamentado que la alternativa autonómica “preveía tan solo una raquítica inversión de 13,5 millones en perjuicio de los pueblos más pequeños”.

Los más de 43 millones se repartirán entre todos los municipios alicantinos con un modelo flexible con criterios de consenso, transparencia y equidad que se está mejorando, con la introducción de nuevos conceptos para acceder a las subvenciones, y la posibilidad de destinar los fondos a inversión en infraestructuras o gasto corriente, dando libertad de elección a cada ayuntamiento. Gutiérrez ha asegurado que la alternativa de la Diputación, que favorece especialmente a las poblaciones más pequeñas, “se extiende más allá de las ayudas, con la prestación de todos los servicios técnicos necesarios para llevar a buen término las iniciativas municipales subvencionadas”.

El titular del área de Infraestructuras ha mantenido que “el esfuerzo realizado por la Diputación Provincial es titánico si se compara con el de otras instituciones, a pesar de que nuestra institución está infrafinanciada en cuanto a los recursos que recibe del Estado”. Desde que empezó Más Cerca en 2020, este plan ha repartido entre los municipios alicantinos más de 118 millones de euros. Los dos últimos planes han permitido el desarrollo de cerca de 800 actuaciones, 200 operaciones destinadas a gasto corriente y casi 600 inversiones en infraestructuras.

