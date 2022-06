Carlos Baño ya lidera la Cámara de Comercio de Alicante: "Debemos ser el catalizador de la economía"

En una sala principal del Centro de Congreso de Elche repleta, con parte del público fuera siguiéndolo en una pantalla, el CEO de Tescoma Carlos Baño se ha mostrado emocionado, agradecido y reivindicativo en su primer discurso como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alicante tras barrer en las elecciones y ser elegido formalmente este martes.

Anteriormente, la sesión constitutiva del Pleno ha designado a Jesús Navarro Alberola, CEO de Carmencita, como vicepresidente primero del comité ejecutivo, y Eva Miñano Gómez, de MG Wines, como vicepresidenta segunda.

"Quienes me conocéis sabéis que soy un hombre de acción", ha avisado nada más empezar este empresario después de no saber definir de dónde es, "si de Alicante o de Elche porque mi tatarabuelo fue alcalde de Elche".

"Hoy soy todavía más consciente de la enorme responsabilidad que asumo", ha confesado a continuación. Con guiños constantes a su padre, de él ha dicho que le dijo una vez que "la empresa era un negocio de sangre porque se pasa de padres a hijos y porque se pierde hasta la última gota cuando uno cree en un proyecto", ha dicho visiblemente emocionado. "Y eso lo quiero trasladar a esta institución".

Baño no ha aludido, como han hecho anteriormente en sus discurso el alcalde de Elche, Carlos González, o el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, así como posteriormente para cerrar el acto el president de la Generalitat, Ximo Puig, la crisis económica derivada de la realidad sociopolítica actual. "Mi apuesta es una apuesta por una Cámara útil, cercana y próxima que esté preparada para un contexto muy muy complicado", como el actual y el que se avecina.

Asimismo, Baño -como todos los políticos intervinientes- ha hecho mención expresa al expresidente de la Cámara Antonio Fernández Valenzuela, fallecido en 2018: "Ha sido un segundo padre para mí", ha dicho Baño. Pero también se ha referido al que fuera alcalde de Benidorm y artífice de la ciudad turística que es hoy, Pedro Zaragoza: "Queremos seguir su espíritu ya que consiguió su sueño", ha explicado.

Para salir de la actual coyuntura económica, "todo apunta a que vamos a tener un crecimiento negativo", ha avisado, "la única receta posible para salir es hacerlo juntos y aunar esfuerzos", ha afirmado el flamante presidente de la Cámara de Comercio alicantina.

"No solo buenas intenciones"

"No quiero que este acto sea de mera posesión o que haya declaración de buenas intenciones. No queremos perder el tiempo ni, menos aún, hacérselo perder a nadie", ha avanzado en el segundo tramo de su discurso.

"Queremos poner la Cámara al servicio del tejido empresarial y desterrar ese mantra tanto escuchado de para qué sirve la Cámara". Por eso, "mañana mismo -este miércoles se celebrará la reunión del comité ejecutivo", ha informado.

Para poner hechos a sus palabras, ha desvelado a su vez el acuerdo alcanzado entre la Diputación de Alicante, los Ayuntamientos de Elda y Elche, las asociaciones de calzado y la Cámara de Alicante "para formar a jóvenes del sector", con la colaboración de "nuestros artesanos para evitar que este oficio se pierda"

Muy reivindicativo

"President, entenderá que no voy a dejar pasar la ocasión", le ha dicho Baño mirándolo a los ojos. A continuación, se ha puesto a enumerar una serie de medidas estancadas en el tiempo como el muelle 19 del Puerto de Alicante "que lleva 20 años de retraso" o la construcción de la segunda pista de aeropuerto, "que lleva paralizada más de una década".

Sin olvidar que hay ciudades como Alcoi, Denia o Torrevieja, esta última, "sin ninguna conexión ferroviaria"; el rechazo a la tasa turística valenciana, "¿por qué nos empeñamos en ponerle palos al turismo?; el recorte en los trasvases, "defenderemos hasta la extenuación el agua que necesitamos para vivir y crecer" o la también sempiterna reclamación de otra financiación autonómica.

"En esta provincia tenemos a muchos discretos Amancios Ortega, da igual del sector, juguete, calzado, turismo…", ha reflexionado. Desde la humildad, vamos a hacer de la Cámara un instrumento útil. No nos vale el victimismo, reivindicación sí, pero pasando a la acción", ha repetido antes de acabar.

Ximo Puig

Tras dar Carlos Baño un breve abrazo a Ximo Puig cuando este le ha felicitado tras su discurso, el líder del Consell ha cerrado el acto pidiéndole a los empresarios "cohesión, unidad y trabajo" ante el "momento crucial e histórico que estamos viviendo".

Puig ha tenido palabras de agradecimiento al anterior presidente de la Cámara, Juan Riera "por el trabajo hecho todo este tiempo" y sobre Baño ha dicho que "representa esa nueva ambición; necesitamos personas que tengan hambre de proyectos nuevos, de intentar superar fronteras.

Carlos Mazón

Anteriormente, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón -ex director gerente de la Cámara de Comercio-, ha empezado diciendo: "No he venido a sentirme como en casa, yo hoy vengo a mi casa; es una intervención especial para mí, de las más difíciles que he tenido en mucho tiempo".

Como Puig o el alcalde de Elche, ha tenido palabras de cariño para Riera, "mi exjefe con el que tanto he trabajado, gracias Juan", ha reivindicado "ese día a día" que marca la gestión de las empresas alicantinas "y que no sale en los titulares".

Por último, ha ofrecido la institución que preside para seguir colaborando con la Cámara de Alicante. A este respecto, ha matizado que "desde la administración no estamos dando una subvención" a esta y otras entidades empresariales, "estamos encargando un servicio que van a prestar ellos mejor que lo que haríamos nosotros".

