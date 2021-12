La patronal alicantina satisfecha con las cuentas autonómicas sobre el papel: ahora hay que ejecutar

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante (CEV Alicante) se han mostrado satisfechos con el borrador de presupuestos autonómicos del Gobierno de Ximo Puig para el año 2022. Es decir, con las cuentas sobre el papel, pero no con los resultados por lo que han exigido un mayor nivel de ejecución y territorialización. Nada que ver con los PGE de Pedro Sánchez para la provincia.

En la presentación del estudio han estado presentes el presidente de Ineca, Rafael Ballester, y su homólogo de CEV Alicante, Perfecto Palacio, junto al director de Estudios de Ineca y autor del informe, Francisco Llopis. Y como primer resultado parecen convenientes los 259,6 millones de euros asignados para la provincia el año que viene.

Se trata de 94 millones más que en 2021, y por segundo año consecutivo, con inversiones ligeramente superiores a la población de la provincia, al menos en el anteproyecto de ley. De ser efectivas estas inversiones se traducirían en 138,1 euros por habitante con un saldo positivo total de 27 millones de euros en función de la población y de 55,2 millones si nos ajustamos al PIB provincial.

'Papel mojado'

Sin embargo, el presidente de la patronal, Perfecto Palacio, ha asegurado que si no se ejecutan esas cuentas no dejan de ser "papel mojado". Y es que sólo se ha ejecutado el 50% de lo presupuestado en los últimos años. “Es nuestra obligación como agentes sociales supervisar este proceso y lo que solicitamos es transparencia”, ha concluido.

Desede Ineca, Ballester también ha mostrado preocupación por la falta de información recibida por parte del Consell sobre los presupuestos ejecutados. "Los responsables del Gobierno autonómico han hecho oídos sordos a nuestras reiteradas peticiones de información referentes al grado de ejecución de los presupuestos en lo referente a los capítulos 6 y 7 en la provincia de Alicante, y a su concreción territorial en sus municipios", ha matizado.

El empresario ha cuestionado el "cumplimiento de las promesas presupuestarias, de las que desgraciadamente no se rinden cuentas públicamente". Y ha añadido que "si a esto se une que, de lo que se presupuesta, no se ejecuta en porcentajes tan representativos como los que hemos visto en el informe, es evidente que el capítulo inversor en la provincia de Alicante corre un grave riesgo de convertirse, en muchos casos, en papel mojado un año tras otro".

No ha sido la única crítica al Gobierno de Ximo Puig. Ballester ha mostrado su preocupación por la paulatina reducción de las inversiones territorializadas en el peso total de los Presupuestos de la Generalitat y es que “para 2022 vuelven a batir un nuevo récord y representan más del 54% del total, es decir, cerca de 1.600 millones de euros, de los que desconocemos cuáles son su destino inmediato y si su ejecución, si es que se ejecutan todos, cumple con los principios de equidad y proporcionalidad, tantas veces reclamado por Ineca”.

En este sentido, Palacio ha incidido que “no es de recibo que un 60% del presupuesto esté aún sin territorializar y nos preocupa porque no sabemos dónde va el dinero de los valencianos por lo que exigimos un mayor criterio de objetividad para poder analizar los presupuestos”.

Ballester considera que “estas inversiones invisibles escapan a nuestra monitorización, en general a la monitorización de la ciudadanía, porque hasta la fecha, no aparecen reflejados proyectos que si se ejecutaran en condiciones de proporcionalidad territorial, podrían ser una valiosa y poderosa herramienta para corregir indicadores como nuestra renta per cápita -que es la más baja de toda la Comunidad Valenciana- además de contribuir a paliar nuestros elevados índices de desempleo”.

"Es una obligación institucional y moral para equiparar a Alicante al resto de provincias de la Comunidad Valenciana, máxime si tenemos en cuenta el déficit inversor de los Presupuestos Generales del Estado, reconocido por el propio Estado, y que supuestamente debía ser corregido con una aportación del Estado a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, de 300 millones de euros, cuya concreción en la provincia de Alicante no atisbamos a ver en modo alguno”, ha añadido Rafael Ballester.

Satisfacción contenida

Ambos han manifestado su satisfacción por el cambio de dinámica de estos dos últimos años porque “llevamos muchos años reivindicando que las inversiones debían tener en cuenta la población del territorio y ese cambio de tendencia es algo muy positivo. Palacio ha añadido que “desde CEV consideramos que se ha cogido el camino adecuado para que la provincia de Alicante tenga el peso que se merece. Nos congratula muchísimo y agradecemos el esfuerzo realizado”.

Por su parte, para el presidente de Ineca, Rafael Ballester, “esta decisión nos satisface y nos demuestra que nuestras reclamaciones de equidad y proporcionalidad no han caído en saco roto estos últimos diez años. No obstante, esto ocurre si sólo analizamos el capítulo VI de las inversiones porque del resto del proyecto se desconoce en gran parte su concreción territorial, por lo que no sabemos ni podemos afirmar si hay equidad en el reparto”.

De hecho, si se analizan las diferentes partidas inversoras por consellerias hay algunas que territorializan casi hasta el último céntimo como Política Territorial y Obras Públicas, mientras otras apenas lo hacen, “por lo que se desconoce en gran medida el alcance territorial de las inversiones que realizarán en 2022. Al menos hasta la fecha”, ha incidido Ballester.

Palacio ha insistido en la actuación de la Conselleria de Política Territorial, dirigida por Arcadi España, como un ejemplo que deberían seguir el resto de consellerias ya que ha distribuido su presupuesto de manera detallada y además lo ha trasladado de manera cualificada.

Sigue los temas que te interesan