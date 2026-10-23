El Nacional de Dardos La Nucía bate récord con más de 4.000 participantes en busca de un billete al Mundial de Las Vegas

El Pabellón Camilo Cano acoge desde ayer el Campeonato Nacional Radikal Darts 2026 La Nucía, con más de 4.000 participantes. Una cifra récord que convierte esta edición en el campeonato de España con mayor participación de la historia tanto de jugadores como equipos (530).

Todos competirán por lograr la clasificación para el Mundial de Las Vegas. Se trata de uno de los eventos deportivos que genera más retorno económico genera en La Nucía y comarca de la Marina Baixa.

Durante cuatro días, del 22 al 25 de octubre, “La Nucía, Ciudad del Deporte” se convierte en el epicentro de los dardos a nivel nacional, por quinto año consecutivo. 4.000 jugadores y jugadoras de toda España competirán en las modalidades de individuales, parejas, equipos, selecciones provinciales y triples mixtos. La entrada para el público es gratuita durante los cuatro días. Un campeonato que está organizado por Radikal Darts con la colaboración de la concejalía de Deportes y NDA (National Dart Association).

El acto de apertura e inicio de la competición contó con la presencia de Alejandro Álvarez, director deportivo de Radikal Darts, Sergio Villalba, concejal de Deporte y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También asistieron las concejalas Jessica Gommans y Gemma Márquez.

"16 viajes al Mundial"

Alejandro Álvarez destacaba el récord de participación de esta edición de 2026, “quinto año consecutivo que repetimos en La Nucía como sede para el Campeonato nacional de Dardos-Radikal Darts con nuevo récord porque seguimos creciendo en afición. Los dardos es la meca del turismo deportivo y bueno, este año tenemos 4.000 participantes que juegan en cuatro disciplinas distintas y el premio gordo, lo que todo el mundo viene a jugar es el pase, el billete, al campeonato del mundo de Las Vegas” y añadió “como premios este año tenemos 20.000 € en premios en metálico más 16 viajes al campeonato del mundo de Las Vegas”.

Un total de 530 equipos compiten en el torneo. La Nucía

Gran retorno económico

En su intervención el alcalde de La Nucía resaltaba este Nacional de Dardos por su participación, promoción y gran retorno económico que genera. “Durante todo el año la Ciudad Deportiva acoge muchos eventos deportivos, 187 en 2026, pero este Nacional de Dardos es un evento especial, con 4.000 personas de toda España, más acompañantes. Pero lo más importante es el gran retorno económico que genera a La Nucía y comarca, por quinto año consecutivo, tanto en hostelería, restauración……etc. Es un gran espectáculo e invito a todo el mundo que lo visite y disfrute del gran ambiente durante los cuatro días de competición” comentó Cano.

Se han instalado 150 dianas en el Pabellón Camilo Cano. La Nucía

Para hacer posible una competición de esta magnitud, el pabellón Camilo Cano se ha adaptado con más de 150 dianas conectadas al sistema Radikal Darts, que permite gestionar de forma centralizada y en tiempo real las partidas, resultados, clasificaciones y el desarrollo de las diferentes modalidades. Una tecnología que permite coordinar y controlar grandes volúmenes de partidas y jugadores de forma simultánea.

Grandes figuras nacionales

La competición reúne también a algunos de los principales referentes de los dardos españoles, entre ellos Daniel Zapata y Toni Alcinas, representantes de España en la PDC World Cup, además del campeón del mundo David Ruiz y jugadores como Javier Moreno Barroso, Víctor Otero y Rubén Orozco.

Entre los grandes alicientes del campeonato destaca el premio en la competición de equipos: podrán lograr viajes a Las Vegas para disputar el Campeonato del Mundo de la NDA.