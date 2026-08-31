The Ocean Race Atlantic, la antesala de la Vuelta al Mundo

The Ocean Race Atlantic que comienza el próximo martes será la antesala de la Vuelta al Mundo que dará comienzo en enero desde Alicante. La prueba se presenta como una nueva apuesta por la vela oceánica de alta competición, concebida para poner a prueba la velocidad, la estrategia y la resistencia de las tripulaciones en un cruce del Atlántico Norte.

La regata reúne a embarcaciones de la clase IMOCA y destaca por dos elementos que marcan un cambio de rumbo en este tipo de pruebas: el estreno de unidades de última generación y la implantación de una regla que exige la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cada tripulación, un gesto significativo hacia la igualdad en el deporte.

El recorrido (3.200 millas) conecta Nueva York con Lorient, en Francia, considerado el corazón de la comunidad IMOCA y lugar de residencia de muchos regatistas. Aunque se trata de un trayecto relativamente breve dentro del calendario oceánico, exige un equilibrio constante entre velocidad, táctica, fiabilidad del barco y gestión de la fatiga. Los sistemas meteorológicos que suelen formarse en el Atlántico Norte pueden generar condiciones extremas y, en ocasiones, impulsar a las embarcaciones hacia velocidades capaces de desafiar los récords de distancia recorrida en 24 horas, una marca que se ha convertido en referencia para esta clase.

Las embarcaciones participantes afrontan el desafío con enfoques diversos, pero todas comparten la ambición de aprovechar al máximo el potencial de los IMOCA con foils, diseñados para alcanzar rendimientos oceánicos extraordinarios. La combinación de tecnología avanzada, navegación de precisión y toma de decisiones en condiciones cambiantes convierte la regata en un laboratorio deportivo en el que cada maniobra puede resultar determinante.

Todo listo en Nueva York para la salida de The Ocean Race Atlantic. The Ocean Race

La organización ha reforzado también la dimensión comunicativa de la competición. Cada barco incorpora un reportero a bordo encargado de transmitir en directo la vida en alta mar, las decisiones tácticas y la dureza del cruce. Las actualizaciones se integran en un programa diario y en las retransmisiones disponibles a través del sistema oficial de seguimiento.

The Ocean Race Atlantic incorpora además una dimensión medioambiental que trasciende lo estrictamente deportivo. A través del programa Racing for the Ocean Teams Challenge, las tripulaciones compiten también en métricas de sostenibilidad y contribuyen a la recopilación de datos oceánicos y climáticos para proyectos científicos. Las ciudades de salida y llegada acogen actividades educativas y programas de sensibilización sobre la salud de los océanos, reforzando la idea de que la vela puede ser también una herramienta de impacto social y ambiental.

Los seis equipos

La flota se compone de seis equipos y combina barcos de última generación, proyectos consolidados y campañas que miran ya hacia The Ocean Race 2027 y la Vendée Globe 2028. Entre los principales favoritos estará Team Malizia (Alemania), liderado por Boris Herrmann. El alemán estrenará en competición su nuevo IMOCA, acompañado por la estadounidense Cole Brauer, la suiza Justine Mettraux y el francés Julien Villion. La experiencia del equipo contrasta con la juventud de una plataforma recién botada cuyo verdadero potencial empezará a medirse en el Atlántico. Como OBR, navegará a bordo el francés Gauthier Lebec.

El recorrido de la regata. The Ocean Race

También estrena barco DMG MORI Sailing Team (Japón). El japonés Kojiro Shiraishi lidera un proyecto nipón que contará con la británica Samantha Davies, el francés Nicolas Lunven y la también japonesa Arisa Moriya, con la francesa Anne Beaugé como OBR. Su nuevo IMOCA, diseñado por Guillaume Verdier, representa una de las propuestas tecnológicas más radicales de la nueva generación y llegará a Nueva York como una de las grandes incógnitas de la prueba. La velocidad potencial es enorme, aunque el escaso tiempo de navegación previo puede jugar un papel importante.

Frente a ellos, United by the Ocean (Francia) parte con la ventaja de una plataforma ampliamente conocida. El francés Paul Meilhat y la portuguesa Mariana Lobato vuelven a navegar juntos después de competir en The Ocean Race 2023, y Meilhat llega además como ganador de The Ocean Race Europe 2025. El francés Benjamin Ferré y la estadounidense Sarah Stone completan una tripulación que combina experiencia, continuidad y un barco de rendimiento ya contrastado. El OBR será el francés Marin Le Roux.

Otra de las grandes historias será la de Francesca Clapcich. La italoestadounidense, primera italiana en ganar The Ocean Race en 2023, lidera ahora su propio proyecto, Team Francesca Clapcich powered by 11th Hour Racing (Estados Unidos). Competirá junto al italiano Alberto Bona, la suiza Elodie-Jane Mettraux y el británico Will Harris a bordo del antiguo Malizia-Seaexplorer. Harris conoce especialmente bien el barco, en el que ya dio la vuelta al mundo con Team Malizia, un factor que puede resultar decisivo en una regata tan corta, donde cada maniobra y cada elección meteorológica cuentan. Como OBR, el francés Julien Champolion.

Las embarcaciones, listas para la salida, en Nueva York. The Ocean Race

El suizo Oliver Heer afronta el reto al frente de Embrace The Challenge (Suiza). Tras completar su primera Vendée Globe, da un salto de prestaciones con un IMOCA con foils y se rodea de una tripulación experimentada formada por la australiana Liz Wardley, la francesa Marie Riou y el australiano Lincoln Dews, con el OBR británico Patrick Condy. Sin la estructura de algunos de los grandes favoritos, el equipo puede convertirse en uno de los outsiders de la prueba.

Completa la flota MSIG Europe (Nueva Zelanda), liderado por Conrad Colman. El neozelandés navegará con sus compatriotas Megan Thomson, Anna Merchant y Aaron Hume-Merry en el único IMOCA con derivas convencionales de la regata. Más allá del resultado, el proyecto pretende abrir camino a una nueva generación de navegantes oceánicos de Nueva Zelanda y recuperar una tradición profundamente vinculada a la historia de The Ocean Race. Como OBR, la también ‘kiwi’ Georgia Schofield.

Sobre el papel, United by the Ocean aporta experiencia ganadora; Team Malizia y DMG MORI, la incógnita de dos barcos nuevos; Team Francesca Clapcich powered by 11th Hour, conocimiento y ambición; Embrace The Challenge, velocidad probada; y MSIG Europe, espíritu de crecimiento. Pero una travesía del Atlántico Norte puede alterar cualquier jerarquía en pocas horas. Fiabilidad, lectura meteorológica y capacidad de adaptación serán tan decisivas como la velocidad pura. Seis fórmulas diferentes para un mismo desafío: cruzar el océano a máxima velocidad y escribir el primer capítulo de una nueva regata de The Ocean Race.