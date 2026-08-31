El espectacular paso de la "etapa reina" de La Vuelta 2026 proyecta a La Nucía a 180 países

El pelotón a su paso este domingo por la localidad alicantina. La Nucia

Este domingo 30 de agosto, la novena etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026, catalogada como la "etapa reina" de esta edición, ha cruzado con éxito el término municipal de La Nucía en su exigente camino hacia la meta del Alto de Aitana.

Numerosos vecinos y aficionados se congregaron para disfrutar en directo del paso de la gran "serpiente multicolor", integrada en esta ocasión por 184 deportistas de 23 equipos diferentes.

Esta cita supone la quinta ocasión en la que la ronda española transita por "La Nucía, Ciudad del Deporte" en los últimos años, consolidando la estrecha relación del municipio con el ciclismo de primer nivel.

El pelotón hizo su entrada en la localidad alrededor de las 12:45 horas procedente de Finestrat, tras haberse iniciado la jornada con la salida oficial desde la Vila Joiosa.

Los ciclistas circularon de forma muy agrupada, ofreciendo una imagen "espectacular" debido a que la carrera se encontraba todavía en sus primeros compases de la jornada.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, presenció el paso de los corredores junto a Javier Guillén, director de La Vuelta a España, quien realizó una parada técnica en el municipio.

Al encuentro institucional también asistieron Sergio Villalba, concejal de Deportes, y Javier Castellar, organizador del Critérium y Gran Fondo Ciclista de La Nucía.

El trazado discurrió por gran parte del término nuciero desde la rotonda número 6. La caravana de ciclistas recorrió la avenida José Ramón García Antón (carretera CV-70 Benidorm-La Nucía) y cruzó el casco urbano por las avenidas Marina Baixa, Carretera y Gabriel Miró, para enfilar en dirección a Polop.

El público asistente se volcó por completo para animar a los corredores a lo largo de todo el itinerario, tanto en las calles céntricas como en las rotondas de acceso.

Una hora antes de la llegada de los deportistas, el aparcamiento situado frente al Cementerio Municipal albergó la caravana publicitaria, donde los vehículos patrocinadores ofrecieron animación y repartieron obsequios entre los vecinos.

Esta novena etapa destacó por su extrema dureza, acumulando un recorrido de 187 kilómetros y 5.000 metros de desnivel por diferentes puertos de montaña de la provincia de Alicante.

La jornada concluyó con la épica victoria del ciclista español Enric Mas (Movistar), quien se vistió con el maillot rojo de líder tras el exigente desenlace en el Alto de Aitana.

Al tratarse de la "etapa reina", la prueba fue retransmitida de forma íntegra a través de La 1 de TVE, Teledeporte y Eurosport 1. Esto llevó las imágenes de La Nucía a más de 180 países del mundo, logrando una repercusión internacional incalculable para la marca municipal.

Este evento refuerza la trayectoria deportiva de La Nucía, tras haber recibido a La Vuelta en 2010 (etapa Calpe-Alcoy), en 2011 (con una salida oficial de etapa desde la Plaça-Auditori de Les Nits en dirección a Orihuela-Costa), así como en 2016 y 2019.