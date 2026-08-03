Las Colinas celebra su aniversario con el torneo de golf "más especial": "Ha superado nuestras expectativas"

Las Colinas Golf & Country Club cumple quince años con un torneo que "ha superado nuestras expectativas". El encuentro celebrado este sábado 1 de agosto ha reunido a más de un centenar de jugadores.

"Queríamos que el tradicional torneo del 1 de agosto tuviera este año un significado aún más especial al integrarlo en la celebración de nuestro decimoquinto aniversario", explica Javier Rodríguez, director de operaciones de la compañía.

Y por eso destaca que "la respuesta de los jugadores ha superado nuestras expectativas y confirma, una vez más, el vínculo que existe entre Las Colinas y su comunidad golfista".

La competición se jugó en la modalidad individual Stableford, en la que se ha proclamado vencedor en primera categoría Iurii Freidinov. En segunda se ha impuesto Eric Favre y en tercera lo ha conseguido Guillermo Peña Colmenarejo. Como destacan los organizadores, una reñida competición en la que prevalecieron el buen juego y el espíritu deportivo.

Este torneo forma parte del programa anual de actividades con el que Las Colinas está celebrando su trayectoria de quince años. Y ahí recalcan que ponen el foco en ofrecer las mejores experiencias, un nivel de alta calidad en toda la oferta de servicios en el plano gastronómico, deportivo, residencial y de celebración de eventos, así como cuidar siempre al máximo los detalles.

¿Cómo lo aplican? El torneo de este fin de semana es el ejemplo que utilizan para ello. Según recalcan, tanto los 115 jugadores como sus acompañantes han disfrutado de una agradable jornada de convivencia en la que se ha incluido una comida tras la competición en la terraza del restaurante Unik. Y eso se corona con la habitual entrega de premios y sorteo de regalos que suelen acompañar a cada evento de golf.

Ahí se enorgullecen de unas instalaciones en la que el campo de 18 hoyos ha sido diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense Cabell B. Robinson. Un espacio en el que valoran también la ubicación en un enclave natural que consideran único y del que destacan el cuidado que aplican en su preservación.

El torneo del decimoquinto aniversario sirve también como antesala de Las Colinas Trophy, que celebrará su quinta edición los próximos 5 y 6 de diciembre. Los organizadores presumen de que esta es una de las citas más destacadas del calendario nacional de golf para no profesionales.

Más allá del golf, Las Colinas ofrece una propuesta de estilo de vida que integra gastronomía de alta calidad con los restaurantes Il Palco, Unik y Umawa, instalaciones deportivas, viviendas exclusivas y una programación de experiencias durante todo el año.