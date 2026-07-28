Amaala, un escenario final de cuento de hadas

La edición de 2027 de The Ocean Race será especial por muchas razones. Una de ellas será el puerto de llegada: Amaala (Arabia Saudí). Las embarcaciones que partirán de Alicante en enero y darán la vuelta al mundo en seis meses tendrán un destino final grandioso y espectacular, a partes iguales.

Por primera vez en los más de 50 años que se disputa The Ocean Race, la prueba tendrá como final un puerto enclavado en un resort exclusivo, situado en la costa norte del mar Rojo. Amaala incluye una colección de hoteles de lujo reconocidos internacionalmente, resorts de bienestar y experiencias gastronómicas excepcionales, todo ello enmarcado por la espectacular costa del mar Rojo. Un destino concebido para el bienestar, la exploración y una conexión significativa con la naturaleza que está en disposición de combinar la vela de élite con hospitalidad, bienestar y turismo regenerativo y sostenible, de referencia mundial, de una manera totalmente única.

Amaala es uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de Oriente Medio. Situado a apenas 200 millas náuticas del Canal de Suez, por donde transitarán las embarcaciones, su club náutico aspira a convertirse en un referente internacional para la navegación de recreo. “El club nació con una propuesta que combina aventura, exclusividad y sostenibilidad y está diseñado para regatistas de alto nivel, navegantes aficionados y amantes del mar”, según explica su página web.

En el corazón de Amaala, que se extiende por una superficie de 7.900 metros cuadrados frente a la marina, emerge el Amaala Yacht Club, uno de sus grandes iconos arquitectónicos. Su puerto deportivo, donde arribarán los Imoca que completen la vuelta al mundo, está preparado para recibir embarcaciones de vela y motor de hasta 130 metros de eslora.

El Team Amaala participó en The Ocean Race Europe 2025. Adrien Cordier / Team Amaala.

“Durante más de 50 años, The Ocean Race ha consistido en romper barreras y explorar nuevos lugares del mundo. El evento conecta personas, culturas y lugares. Como deporte de máximo nivel, esta es una oportunidad para llevar la vela oceánica de élite a una nueva región del mundo y, para nuestros regatistas, la ocasión de competir por primera vez en el mar Rojo”, explican fuentes oficiales de The Ocean Race.

El desenlace de la regata se producirá en los primeros días de julio. Será una semana de celebración de una prueba única y de exaltación de unos regatistas que arribarán tras haber partido desde Cascais (Portugal) en la última etapa. En la costa de Amaala, y dentro de los actos del final de The Ocean Race, se disputarán dos pruebas de velocidad Pro-Am y una regata costera (In-Shore Race). “Desde el punto de vista deportivo, las condiciones de brisa marina en el mar Rojo ofrecen un escenario ideal para la competición en la etapa final al sprint de la regata”, explican fuentes autorizadas de The Ocean Race.

Esta última regata se producirá un día antes de la entrega final de premios a los vencedores, que está prevista para el 4 y 5 de julio. “La ceremonia de entrega de premios se está diseñando como la gran celebración de la final, reuniendo a regatistas, equipos, socios, patrocinadores e invitados para reconocer los logros de los competidores. Se celebrará con el mar Rojo como telón de fondo y la velada combinará actuaciones culturales y entretenimiento cuidadosamente seleccionados para crear un final memorable. También servirá como escaparate del carácter distintivo de Amaala y de la consolidación de Arabia Saudí como destino capaz de acoger eventos deportivos y de estilo de vida de relevancia global”, explican desde Red Sea Global, empresa que desarrolla Amaala, entre otros de los proyectos turísticos más ambiciosos del mundo y propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).

El Corallium Marine Life Institute, centro de investigación, educación y conservación marina de Amaala. Red Sea Global.

Una conexión vital con Alicante

Amaala recibirá a toda la infraestructura de The Ocean Race después de partir de Alicante casi seis meses antes. Dos sedes, Alicante y Amaala, “concebidas para recibir al mundo”. “Alicante es un destino consolidado para turistas y visitantes de toda Europa y del resto del mundo. Amaala es un nuevo destino que muestra una región que ahora se está desarrollando para acoger visitantes. Ambas ciudades disfrutan de un clima excepcional y de un espectacular acceso al frente marítimo para la práctica de la vela. Además, ambas culturas comparten una larga tradición de recibir a los visitantes con auténtica calidez y hospitalidad”, señalan desde The Ocean Race.