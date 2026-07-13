Un hito para que un barco español esté en la salida de Alicante

La declaración de la salida de The Ocean Race 2027 como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, algo que sucedió el pasado mes de junio, puede convertirse en mucho más que una herramienta para atraer patrocinadores. De hecho, ha sido considerado como un hito clave de cara a que España vuelva a tener un equipo en la Vuelta al Mundo a vela, algo fundamental para la organización de la regata ya que su oficina central está en Alicante.

La ausencia de una embarcación española en la última edición contrastó con el protagonismo que durante años tuvieron proyectos como Telefónica, Mapfre o Camper, respaldados por grandes compañías nacionales y que compitieron en ediciones anteriores. Ahora, el nuevo marco fiscal aprobado por el Gobierno hace un mes vuelve a poner sobre la mesa un incentivo que históricamente ha resultado determinante para impulsar en España campañas de este nivel.

Crear y organizar un equipo para participar en The Ocean Race exige presupuestos extraordinarios con una sólida estructura de patrocinio. En este caso, la posibilidad de que las empresas puedan beneficiarse de las máximas deducciones fiscales previstas para los acontecimientos de excepcional interés público reduce el coste real de la inversión y facilita la captación de recursos privados.

En otras palabras, la declaración aprobada para la salida de Alicante mejora las condiciones para que un proyecto español encuentre respaldo económico suficiente para estar en la línea de salida de 2027.

La embarcación española Telefónica Azul durante una etapa de la edición 2008-09. Dave Kneale/Volvo Ocean Race.

La medida llega, además, acompañada por cifras que refuerzan el atractivo de la regata para potenciales inversores. Según el estudio elaborado por PwC, la salida de la edición 2022-23 generó 71,6 millones de euros de impacto en el PIB español, más de 1.200 empleos equivalentes a tiempo completo y alrededor de 300.000 visitantes en el Ocean Live Park. Unos datos atractivos para las empresas de cara a apostar por esponsorizar un equipo con sede en España, no solo desde la óptica deportiva, sino también como una inversión con retorno económico y reputacional.

En el sector de la vela oceánica se ha interpretado que este respaldo institucional puede ser un elemento decisivo para activar conversaciones entre patrocinadores, administraciones y equipos técnicos ya que aunque las exenciones fiscales no garantizan por sí solas la creación de un proyecto español, sí elimina una de las principales barreras que tradicionalmente han dificultado la presencia nacional en la regata: la financiación.

Con Alicante consolidada como puerto de salida de la Vuelta al Mundo, el escenario actual puede facilitar que alguna empresa española aproveche estas ventajas fiscales y la proyección internacional de la prueba para recuperar una bandera que durante años fue una de las protagonistas de la competición. The Ocean Race 2027 ofrece una nueva oportunidad para que España vuelva a navegar entre los grandes nombres de la vela oceánica. De hecho, fuentes de la organización aseguran que hay varios proyectos que pueden a llegar a consolidar un proyecto español para The Ocean Race que comienza el próximo mes de enero.

La embarcación española Telefónica Negro durante una etapa de la edición 2008-09. Dave Kneale/Volvo Ocean Race. Dave Kneale/Volvo Ocean Race.

España, un idilio especial con The Ocean Race

Durante casi tres décadas, la presencia española fue una constante en The Ocean Race. Desde los tiempos del 'Fortuna Extra Lights' (1989-90) y el Galicia'93 Pescanova' (1993-94 y 1997-98) hasta los proyectos de 'Telefónica' (2008-09 y 2011-12) y 'Mapfre' (2014-15 y 2017-18) la regata encontró en España algunos de sus patrocinadores más potentes donde los regatistas españoles desarrollaron su potencial.

El desembarco de las grandes empresas nacionales en la competición elevó el listón durante varios años. Telefónica llegó a poner en el agua dos barcos (Azul y Negro) en una misma edición (2008-09) y convirtió la prueba en una herramienta de proyección internacional de primer nivel. Años después, Mapfre recogió el testigo y estuvo a las puertas de lograr una victoria histórica en la edición 2017-18, resuelta por el margen más estrecho que se ha producido en esta regata transoceánica.

Tripulantes del barco español Mapfre durante una etapa de la edición 2021-22. Ugo Fenolla/ Volvo AB

Sin embargo, esa tradición se rompió en la última edición. Por primera vez en muchos años, la Vuelta al Mundo partió desde Alicante sin que hubiera una embarcación española en la línea de salida. Una ausencia que evidenció las dificultades para sacar adelante proyectos oceánicos en un contexto de presupuestos cada vez más elevados y una creciente competencia internacional. Ahora, la declaración de la salida de The Ocean Race 2027 como Acontecimiento de Excepcional Interés Público alimenta la esperanza de un regreso de una nave española al puerto de salida en Alicante.