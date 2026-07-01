El golf consolida su liderazgo turístico en la Comunitat Valenciana con un impacto anual de 918 millones de euros

El turismo de golf en la Comunitat Valenciana ha dejado de ser un mero complemento vacacional para consolidarse como uno de los motores económicos y estratégicos más potentes del territorio. Así lo refrendan los últimos datos del sector, que sitúan el impacto económico anual de esta actividad en unos imponentes 918 millones de euros.

Esta cifra, que respalda el peso de la industria de este segmento turístico en la región, viene acompañada de una notable capacidad para generar empleo estable, sumando en la actualidad más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y logrando registrar 510.000 pernoctaciones al año en los establecimientos hoteleros de la autonomía.

Este excelente estado de salud del sector ha quedado patente en la última Asamblea General de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, celebrada en las instalaciones de Oliva Nova Golf, en la localidad valenciana de Oliva.

Durante este encuentro, en el que se procedió a la preceptiva aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2025, el principal hito de la jornada fue la formalización del ingreso de dos nuevos e importantes campos de la provincia de Alicante, cuyas candidaturas de adhesión resultaron ratificadas por la absoluta unanimidad de los miembros de la patronal. Con estas nuevas incorporaciones, la asociación empresarial turística incrementa de forma sustancial su presencia en la autonomía, alcanzando ya una representatividad sectorial que se sitúa en el 90%.

Los dos nuevos activos que pasan a engrosar la lista de miembros de la entidad son Alicante Golf y el Real Club de Golf el Plantío, dos instalaciones de arraigada trayectoria en la provincia de Alicante. En el caso de Alicante Golf, se trata de un recorrido inaugurado en el año 1998 que cuenta con el prestigioso sello del legendario diseñador y golfista Severiano Ballesteros, disfrutando además de una ubicación privilegiada a escasos novecientos metros de la emblemática Playa de San Juan.

Un momento en la presentación de la Asamblea General del golf valenciano. ACGCBCV

Por su parte, el Real Club de Golf el Plantío representa uno de los campos históricos del territorio alicantino desde su apertura en el año 1993. Esta instalación destaca por un diseño equilibrado y se encuentra actualmente a las puertas de acometer un ambicioso plan de expansión integral. Este proyecto de crecimiento contempla la ejecución de un segundo campo de golf de 18 hoyos, la edificación de un hotel de lujo con categoría de cinco estrellas, instalaciones de carácter deportivo como campos de fútbol, pistas de pádel y un pabellón polideportivo, así como una residencia orientada a estudiantes y deportistas unida a un colegio internacional.

La asimilación de estos dos complejos deportivos constata el crecimiento sostenido que ha experimentado la asociación de campos en los últimos años, un periodo de expansión tutelado bajo la presidencia de Salvador Lucas y la dirección ejecutiva de Ángel Llopes. Bajo su gestión, la patronal del golf ha conseguido duplicar el número de campos de golf asociados en el territorio autonómico.

Este incremento la ha alzado como la asociación empresarial de carácter turístico con el mayor índice de representatividad de toda la Comunitat Valenciana, agrupando hoy en día a más de 140 empresas vinculadas, entre las que no solo se cuentan los campos de golf, sino también establecimientos hoteleros, empresas dedicadas al alojamiento, restaurantes, firmas colaboradoras, patrocinadores institucionales y proveedores recomendados.

La relevancia de la entidad trasciende las fronteras autonómicas, habiéndose erigido como un referente indiscutible en el plano internacional, donde atesora una andadura de casi 35 años promocionando de forma ininterrumpida la marca de la Costa Blanca y de la Comunitat Valenciana en los principales mercados emisores de turistas de golf de todo el continente europeo. Precisamente, en el marco de la asamblea se abordó la hoja de ruta y la evolución del Plan de Acciones previsto para el presente año 2026, así como el seguimiento de la actual edición del Circuito IPT, que viene cosechando un rotundo éxito de participación y visibilidad en el sector deportivo.

Asimismo, los miembros del colectivo miran ya hacia el futuro a medio plazo con la vista puesta en la organización de la próxima edición de la IAGTO European Convention, un macroevento de repercusión internacional que se celebrará en la ciudad de Alicante en mayo del próximo año 2027 y que situará de nuevo a la provincia en el epicentro de la industria del turismo de golf mundial.

Como cierre del cónclave sectorial en Oliva, la jornada profesional concluyó con una intervención técnica de la veterana firma de seguridad VCB Alarm, corporación con un siglo de trayectoria y un millar de empleados en nómina, que se encargó de desgranar ante los gerentes y propietarios de los campos de golf asistentes su catálogo de servicios avanzados de protección y seguridad orientados a este tipo de grandes recintos deportivos.

El mayor valor que aporta este segmento radica en su capacidad desestacionalizadora, ya que la temporada alta de este deporte coincide con los meses de otoño, invierno y primavera, logrando atraer flujos constantes de visitantes fuera de los meses de la temporada estival y garantizando de este modo la sostenibilidad del tejido empresarial turístico valenciano durante los doce meses del año.